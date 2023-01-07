Белый дом отказался говорить с Ираном на языке дипломатии, - И.Субботин

21:33 09.01.2023

Восстановление "ядерной сделки" перестало волновать Вашингтон

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявляет, что окно возможностей для реставрации договоренностей по ядерной сделке может закрыться.

Администрацию президента Джозефа Байдена больше не волнует вопрос восстановления "ядерной сделки" с Тегераном. Как заявили официальные лица Госдепартамента, с осени американская сторона сосредоточила внимание на защите протестующих и создании препятствий для углубления оборонного сотрудничества между Ираном и Россией. Более того, в рамках ужесточения подходов США в 2023 году намерены укрепить контакты с Саудовской Аравией, с которой ранее возникли серьезные разногласия из-за ее отказа солидаризироваться с энергетической политикой Белого дома.

О том, что реставрация "ядерной сделки" больше не входит в повестку Белого дома, источники в Госдепе рассказали израильскому изданию "Исраэль хайом". "С сентября мы сконцентрировались на защите основных свобод иранского народа, а также на углублении военного партнерства между Ираном и Россией", – заявил один из дипломатов на фоне беспокойства израильской стороны, что администрация Байдена еще рассчитывает договориться с Тегераном. Впрочем, негласные каналы связи работают. "У нас есть возможности для общения с Ираном по вызывающим озабоченность вопросам, таким как тема освобождения граждан США, незаконно задержанных в Иране, но мы не намерены вдаваться в детали", – заявили в Госдепартаменте.



Вместо дипломатии американская сторона в эти месяцы сосредоточилась на попытках изолировать оборонную промышленность Исламской Республики. Уже в первую неделю нового года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против шести представителей руководства и членов совета директоров уже находящейся под американскими рестрикциями иранской компании Qods Aviation Industries, занимающейся в том числе производством боевых беспилотников. Кроме того, Вашингтон распорядился о введении ограничений против директора иранской Организации аэрокосмической промышленности, "ответственной за контроль над иранской программой производства баллистических ракет".



По словам американских и европейских дипломатов, иранские переговорщики весь минувший год демонстрировали заметные колебания в своих позициях относительно "ядерной сделки" и выдвигали разнонаправленные требования. В итоге западное сообщество решило выработать альтернативный план, предусматривающий только меры давления. "У иранцев лучшие дипломаты, и они осознают, что становятся все более и более изолированными, – заявил изданию Al-Monitor один из переговорщиков со стороны Европы. – Однако власть сконцентрирована не в руках Министерства иностранных дел и не в руках президента Эбрахима Раиси". Все решения, сетуют западные официальные лица, принимает верховный лидер Ирана Али Хаменеи.



Попытка прощупать почву с иранской стороны была предпринята в конце декабря, когда глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян направился в Оман – страну, которая оказывала посреднические услуги в достижении оригинального "ядерного соглашения" 2015 года – Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В ходе визита в султанат министр заявил, что окно возможностей для реставрации договоренностей может закрыться, если США и их международные партнеры не изменят свою политику. "Это окно открыто сегодня, и если другие стороны, особенно США, не перестанут лицемерить, а Запад не будет вести себя реалистично, неясно, останется ли окно, открытое сегодня, открытым завтра", – подчеркнул он.



В свою очередь, из высказываний заместителя министра иностранных дел Ирана Али Багери, которые были сделаны в первые дни января, становится понятно, что Тегеран по-прежнему ведет консультации об условиях возвращения к "ядерным" переговорам, однако делает это пока преимущественно с европейцами. "Препятствия, воздвигнутые на пути получения Ираном экономической выгоды, должны быть полностью устранены", – подчеркнул дипломат. По его словам, в случае восстановления договоренностей Вашингтон, который и несет ответственность за разрыв СВПД 2015 года, должен "снять все санкции, и тогда после проведенной проверки будут реализованы обязательства Ирана в рамках этого соглашения".



Тем временем команда американских переговорщиков, пытавшихся восстановить СВПД с 2021 года, теряет кадры. Заместитель спецпосланника США по Ирану Джаррет Блан покинул Госдепартамент после почти двух лет работы и перешел в Министерство энергетики. Его работа была связана с процессом непрямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном. По оценкам издания Axios, уход Блана является результатом дрейфа вопроса о восстановлении "ядерной сделки" на периферию повестки Белого дома. Примечательно, что команда американских переговорщиков уже переживала отток ряда дипломатов в январе 2021 года. Правда, тогда это было сделано в связи с негодованием некоторых фигур по поводу мягкости подходов США к Тегерану.



Нынешнее ужесточение американской стратегии на иранском направлении будет, вероятно, идти параллельно с восстановлением двусторонних контактов с Саудовской Аравией. Как заявили источники издания Wall Street Journal в Вашингтоне и Эр-Рияде, администрация Байдена решила отказаться от давления на королевство в ответ на его отказ солидаризироваться с ее нефтяной политикой. Белый дом, отмечают чиновники, напротив, в наступившем году намерен усилить с саудовской стороной координацию в сфере безопасности, для того чтобы сдержать Иран. Свою роль отчасти в этом сыграли появившиеся осенью данные, что Исламская Республика может всерьез решиться на демонстративные силовые меры в отношении Саудовской Аравии.