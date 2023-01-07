В США срочно госпитализировали экс-президента Бразилии Болсонару

21:45 09.01.2023

Находящийся в США бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был сегодня экстренно госпитализирован в больницу. Об этом пишет издание O Globo.



Политик попал в медицинское учреждение с сильными болями в брюшной области. Его отвезли в больницу Орландо в штате Флорида. Напомним, что в 2018 году на Болсонару было совершено покушение, что и привело к проблемам со здоровьем.



В США Болсонару улетел в конце 2022 года. Он не захотел участвовать в передаче власти новому главе бразильского государства Луису Луле да Силве.



ИГОРЬ МАРТОВ