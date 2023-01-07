На укрепление имиджа каз-президента брошены юмористы КВНщики

21:56 09.01.2023

Турсынбек Кабатов пошел работать на "Хабар"

Эльдар НУРУЛЛИН



Турсынбек Кабатов стал креативным продюсером телеканала /



Известный казахстанский юморист и шоумен стал креативным продюсером не менее известного в стране телеканала. Об этом в социальных сетях сообщил председатель правления АО "Агентство "Хабар" Берик УАЛИ, передает Экспресс К.



Как отметил председатель правления агентства "Хабар", любые проекты, за которые берется Турсынбек КАБАТОВ, пользуются успехом. Именно этим он теперь и будет заниматься на телеканале - разработкой и координацией интересных проектов.



Желаем коллеге творческих успехов,



- написал Берик УАЛИ.



Берик Уали и Турсынбек КабатовБерик Уали и Турсынбек Кабатов



Напомним, что широкую известность Турсынбек КАБАТОВ получил как раз таки благодаря телевидению - когда он играл в Высшей лиге КВН. Другой бывший КВНщик - Нурлан КОЯНБАЕВ - с прошлого года является креативным директором Телерадиокомплекса Президента РК.