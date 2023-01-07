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Лимит стойкости ВСУ исчерпан?
22:13 09.01.2023

Лимит стойкости ВСУ был исчерпан в новогодние праздники

Дарья Мельникова

Readovka попросила ведущих военных аналитиков и военкоров прокомментировать оживление фронта после Нового года
Артиллерийские дуэли и локальные позиционные бои идут на Херсонском и Запорожском направлениях, идет наступление на Донецком направлении в ЛНР самой горячей точкой является участок фронта Сватово-Кременная на севере республики.

Военный эксперт Борис Рожин обращает внимание, что на этом направлении противник от наступательных планов не отказался и продолжает атаки на Кременную.

При этом, по его словам, очевидно, что ВСУ будут вынуждены снизить давление и отказаться от попыток продвинуться в направлении Кременной и Новодружеска от Северска в случае, если ВСУ потеряют Соледар, из которого откроется прямой путь на Северск. Именно к ситуации на этом направлении сейчас приковано пристальное внимание – самые большие успехи крайних дней наблюдаются как раз на Соледарском направлении. Сегодня, например, стало известно о взятии Бахмутского, юго-восточного предместья Соледара.

"Освобождение Бахмутского – это важный промежуточный этап для завершения освобождения Соледара. Это улучшает позиции русских войск и прежде всего ЧВК "Вагнер" к югу от Соледара, обеспечивает возможности для дальнейшего продвижения в самом Соледаре, что уже сегодня вылилось в бои за центральные районы города, административные здания, удалось взять железнодорожную станцию Деконская, и далее пошло продвижение к соляным рудникам и другим важным точкам", – заявляет Борис Рожин.

Серьезные бои идут и в самом Соледаре, освобождение которого открывает определенные перспективы. Как отмечает Борис Рожин, пока противник не готов к оставлению города, но уже появились сигналы, что готовится постепенная сдача Соледара из-за тяжелых потерь и неспособности удерживать город в долгосрочной перспективе.

В случае взятия города у российских войск появляются благоприятные возможности как для давления на Северск, вдоль трассы Северск-Соледар, так и для обходного движения с севера в отношении к Артемовску (Бахмуту). К слову, в самом Артемовске продолжаются бои в промзоне и в юго-восточной части города, также идут бои за Опытное и Клещеевку.

"Я неоднократно говорил и сейчас повторю, что Артемовск (Бахмут) – один из сотен населенных пунктов, которые нам предстоит взять. За ним будет Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск и т. д. Это только начало нашего большого пути", – считает Даниил Безсонов.

Как отмечает Владлен Татарский, благодаря контролю наших сил над рокадной дорогой между Артемовском и Соледаром ВСУ не могут оперативно перебрасывать подкрепление.

"Я думаю, что ближайшей перспективой будет не Славянск, а Константиновка. Город, куда ВСУ прибывает подкрепление по железной дороге. Захват Константиновки создаст большущий кризис вражеской группировки под Авдеевкой. И также перекроет еще одну рокадную дорогу, в том числе железную. Поэтому я думаю, что планы командования – это атака на Константиновку", – отмечает Владлен Татарский.

Таким образом, уже сейчас вбит клин в линию обороны Северск-Соледар-Артемовск (Бахмут), на которой украинцы планировали остановить ВС РФ после Попасной и Лисичанска.

Ранее Readovka сообщала, что российская армия освободила
Бахмутское.

Источник - readovka.news
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