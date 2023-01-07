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Нефть вопросов: сырье может подорожать до $85 за баррель
00:01 10.01.2023

В чем причины ценовой динамики и какую роль в этом может сыграть Китай

Валерий Воронов

Нефть может вырасти в цене до $85 за баррель в ближайшую неделю, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Черное золото снова начало дорожать после удешевления в январские праздники, указывают данные торгов ICE. Цена Brent на бирже 9 января выросла на 3,2%, до $81 за баррель. При этом с 3 по 6 января сырье дешевело с $86,5 до $78,2 за бочку. Такая динамика связана с ослаблением антиковидных мер в Китае и ростом спроса, отмечают аналитики. Газ также показал 9 января ценовой скачок, правда, он был непродолжительным и к концу дня стоимость топлива откатилась почти к прежней отметке. Она зависит от климатических изменений и будет и далее оставаться волатильной, говорят специалисты.

Динамика рынка

Нефтяные котировки начали восстановление после снижения в начале января - в ближайшую неделю возможен их рост к уровню $85 за баррель, сказал "Известиям" зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE 9 января к 16:30 мск выросла на 3,2%, до уровня $81 за баррель. При этом с 3 по 6 января она дешевела с $86,5 до $78,2 за бочку, указывают данные торгов.

В начале месяца цена снижалась, вероятно, из-за неожиданного роста коммерческих запасов нефти в США, но такие данные публикуются еженедельно и их воздействие на рынок носит краткосрочный характер, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Снижению цен могло поспособствовать и ослабление опасений относительно нехватки энергоресурсов на мировом рынке, учитывая более мягкую, чем ожидалось, зимнюю погоду в США и Европе, добавила генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" Тамара Сафонова.

- До февраля цена Brent может вырасти до $86–87 за баррель. На продолжение роста стоимости нефти может также повлиять завершение переходного периода для окончательного вступления в силу потолка цен на черное золото в третьей декаде января, а также ожидания, что с 1 февраля в РФ вступят в силу ограничения против импортеров российского сырья, которые попробуют навязать цену в контракте, не превышающую потолок, - сказала Наталья Мильчакова.

"Известия" направили запрос в Минэнерго.

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С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую по морю российскую нефть в Евросоюз. Государства ЕС согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель. 27 декабря, как писали "Известия", президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах. Документ, в частности, запрещает поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Указ вступает в силу с 1 февраля и действует до 1 июля 2023 года.

Перспективы роста

Волатильность на энергорынке возможна и из-за климатических условий: изменчивость температур может вызывать колебания цен, отметил Дмитрий Гусев. При этом в качестве долгосрочного фактора подорожания нефти выступает восстановление потребления углеводородов в Китае, добавил эксперт.

С начала декабря 2022 года власти КНР постепенно ослабляют меры по борьбе с коронавирусом, которые на протяжении трех лет были одними из самых строгих в мире. С 8 января там отменили обязательное ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованную изоляцию для прибывающих в Китай, сообщали СМИ.

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- Карантины в крупнейшей экономике Азии парализуют деловую активность и вызывают недовольство населения. Но когда они были ослаблены в середине декабря и сняты в начале января, то возникли серьезные риски роста масштабной волны заболеваний COVID-19. Тем не менее в рамках "нового этапа" борьбы с COVID-19 в минувшие выходные Китай впервые за три года открыл свои границы, - объяснил "Известиям" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

ВВП Китая, согласно исследованию Bloomberg, вырастет на 4,8% в 2023 году по сравнению с 3% в прошлом году, потребление нефти и энергоносителей может быстро восстановиться после нынешней волны заболеваний. Загруженность дорог в 15 крупных городах КНР к концу декабря 2022 года уже выросла почти на 60% по сравнению с серединой месяца, но этот показатель пока еще был на 30% ниже, чем в январе 2021 года, добавил аналитик.

Резервные поставки

Цены на нефть в предыдущие полгода снизились в том числе за счет поставок на рынок нефти из госрезерва США, считает независимый экономический аналитик Дмитрий Адамидов.

- Теперь интервенции на рынок завершены и должны смениться покупками, а общая ситуация с добычей не позволяет надеяться на серьезный избыток предложения. Поэтому рост цены к уровню $90 я бы не исключал, - отметил специалист.

На протяжении 2022-го стратегический резерв нефти в США постоянно сокращался, и если в начале года он составлял около 600 млн баррелей, то к концу года снизился примерно до 375 млн. Это минимальное значение с 1983 года. Продажу нефтяных запасов до этого анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, мера должна была помочь снизить цены на сырье.

С газом едины

Динамику роста на утро 9 января показала и цена газа: к 10:30 мск она выросла с $770 до $820 за 1 тыс. куб. м, однако к 15:30 откатилась до $780, указывают данные торгов нидерландской биржи TTF.

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- Главными факторами, влияющими на европейский биржевой рынок газа, стали погода и объемы запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ). В Европе сейчас достаточно теплая погода для января, поэтому газ из хранилищ расходуется не слишком активно. Кроме того, в Германии федеральный регулятор внутреннего газового рынка объявил, что немецкие ПХГ заполнены в среднем на 90%, и поэтому проблема обеспечения страны топливом этой зимой, по мнению чиновников, уже решена, - напомнила Наталья Мильчакова.

Если в Германии и других странах севера Европы установится холодная погода, то спрос на газ начнет резко расти, что, соответственно, вызовет и рост цен на него, отметила эксперт. В январе стоимость голубого топлива может колебаться в широком коридоре - от $600 до $1800 за 1 тыс. куб. м в зависимости от того, как будет меняться погодная амплитуда, заключила она.

Источник - Известия
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