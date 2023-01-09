Исламисты всерьез намерены терроризировать Германию, - НГ

00:02 10.01.2023

09.01.2023



Биологическую атаку в Северном Рейне-Вестфалии помогло предотвратить ФБР

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



Глава МВД Нэнси Фезер обеспокоена повышенной активностью исламистов в Германии.

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что Германия находится в центре интересов террористических организаций. С 2000 года службы безопасности ФРГ предотвратили 21 террористический акт. Эти цифры были обнародованы главой МВД в связи с продолжающимся расследованием попытки организации теракта в крупнейшей немецкой земле.

В рурском городке Гастроп-Рауксель накануне был арестован 32-летний гражданин Ирана, который, по данным полиции, планировал широкомасштабную биологическую атаку на жителей Северного Рейна-Вестфалии. Как сообщают немецкие телеканалы, для подготовки теракта он сумел приобрести такие отравляющие вещества, как цианид (соли синильной кислоты) и рицин. Известно, что синильная кислота и ее производные применялись в качестве боевых отравляющих веществ. Что касается рицина, то он является белковым ядом растительного происхождения, представляет собой биологическое оружие и внесен в список боевых отравляющих веществ.



О конкретной цели биологической атаки пока не сообщается. Полиция предполагает, что иранец готовил террористический акт исходя из исламистских побуждений. Но все еще неизвестно, кто за ним стоит.



Арест был произведен рано утром сотрудниками криминальной полиции, которые замаскировались под пожарных. Кроме подозреваемого, который несколько месяцев находился под плотным наблюдением немецких контрразведчиков, был арестован его родственник.



Как сообщает немецкое информационное агентство n-tv, данные на иранца и о подготовке им теракта были получены от американского ФБР. Пока, однако, спецслужбам не удалось обнаружить сами отравляющие вещества.



Это не первая попытка использовать рицин для организации терактов на территории Германии. Как указывает n-tv, четыре года тому назад в Кельне, также по наводке дружественной спецслужбы, были арестованы гражданин Туниса и его жена – гражданка Германии, которые закупили онлайн значительное количество семян растений, из которых может быть добыт яд типа рицина. Закупленного количества в принципе хватило бы для уничтожения 13,5 тыс. человек.



Однако на этот раз, указывает информационное агентство DPA, нет доказательств, что за готовившимся терактом стоит именно иранское государство. Это подтвердил и представитель Генеральной прокуратуры ФРГ. Арестованный, судя по всему, является сторонником суннитской террористической организации. А как известно, Иран – шиитское государство.



Тем не менее случившееся вызвало появление в немецкой прессе многочисленных сообщений о террористической и шпионской деятельности Ирана в Германии.



Конечно, можно предположить, что ФБР могло попытаться своей наводкой на суннитского террориста иранского происхождения ухудшить отношения между Ираном и Германией. Тем более что немецкая пресса публикует сообщения чуть ли не о налаживании военной кооперации между Россией и Ираном. И плоды такого сотрудничества, мол, активно используются российскими вооруженными силами во время проведения спецоперации в Украине. Под этим углом зрения сообщение ФБР можно рассматривать скорее как подрывное мероприятие. Тем более если отравляющие вещества так и не будут найдены. Тем не менее отрицать активную деятельность иранских спецслужб и центров влияния в Германии нельзя.



Берлинская газета Tagesspiegel со ссылкой на контрразведку утверждает, что иранские спецслужбы наряду с российскими, китайскими и турецкими являются главными действующими лицами на шпионской сцене Германии. Правда, основной задачей Тегерана якобы является слежка и борьба с иранской оппозицией в Германии, а также наказание перебежчиков и изменников.



Утверждается, что в этих целях Иран может прибегать и к террористической деятельности. Наиболее известным случаем является арест агента Министерства разведки и безопасности Ирана Ассадолла А., который, завербовав в марте 2018 года в Антверпене семейную пару иранского происхождения, поручил ей организовать покушение на собрание нескольких тысяч оппозиционных иранцев под Парижем. Он передал им для организации взрыва 500 г перксида ацетона. Но теракт был предотвращен, а агент иранских спецслужб был арестован в Баварии.



Утверждается, что иранские спецслужбы организуют в Германии также наблюдение за израильскими и сионистскими учреждениями. По данным Федерального ведомства по охране Конституции (контрразведки), с помощью исламских центров, в частности в Гамбурге, Иран пытается привлечь молодежь различных национальностей к политическим и религиозным ценностям своего государства.



В сообщении ведомства Иран также упоминается среди государств, применяющих кибератаки как для получения секретной информации, так и для осуществления политического влияния и проведения актов саботажа.



Берлин