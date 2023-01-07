Де-фирташизация. В Киеве затеяли очередной газо-трубный передел, - НГ

00:36 10.01.2023 После передела трубопроводов Фирташа украинский бюджет потеряет миллиарды



В выигрыше могут оказаться американские компании

Наталья Приходко

Обслуживание газопроводов в Украине в 2022 году продолжалось несмотря на боевые действия.

Ранее принадлежавшие опальному украинскому олигарху Дмитрию Фирташу региональные системы газопроводов планируют передать новой компании. По оценке аналитиков, для бюджета Украины это чревато потерей миллиардов гривен. Еще большие суммы госказна теряла и продолжает терять из-за поддержки ликвидности группы "Нафтогаз", которую в Верховной раде ранее признали угрозой энергетической безопасности страны. Причем в спонсировании группы участвуют "зарубежные партнеры" – в первую очередь из США, чьи компании также заинтересованы в контроле над украинским газовым рынком.



На днях в энергосекторе Украины предстоит подлинно историческое событие – у региональных газовых компаний (так называемых облгазов), ранее принадлежавших опальному украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, планируют забрать трубопроводы, по которым газ поступает в дома потребителей. Об этом сообщил украинский журналист, основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов в статье, опубликованной изданием "Зеркало недели" (в РФ доступ к нему заблокирован Роскомнадзором) под заголовком "Офис президента садится на потоки Фирташа и Коломойского?". Постановлением кабмина №1335 от 25 ноября 2022 года, сообщает издание, трубопроводы было решено передать в эксплуатацию ООО "Газораспределительные сети Украины", принадлежащему госкомпании "Нафтогаз Украины". Напомним, Фирташа, экстрадированного прошлым летом из Австрии в США, в Киеве сегодня именуют ненадежным пророссийским предпринимателем. А потому принятое в отношении его имущества решение в Украине восприняли как вполне логичное. Если б не одно "но" – в результате утраты газопроводов облгазы однозначно лишились возможности выплатить в госбюджет накопившуюся задолженность в размере 17 млрд грн, отмечает основатель проекта "Наши деньги". Региональные компании и прежде наживались на нехитрой схеме и годами не платили государственному "Оператору газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) за газ, хотя и собирали за него деньги с потребителей. И в результате постоянно накапливали долги, которые время от времени просто списывались по договоренности с властью. Ситуацию можно было бы изменить к лучшему – по крайней мере с точки зрения бюджетных поступлений – в случае передачи трубопроводов ОГТСУ. "ОГТСУ в последние годы находится в фокусе внимания международных кредиторов, поэтому там сейчас особо не разгуляешься в плане вывода денег через тендеры. А вывод денег из нового ООО будет совсем непрозрачным", – пояснил Николов. Причем, добавил он, этой структуре даже не требуется участие в официальных тендерах, поскольку, по решению парламентариев, это не обязательно, если основателем является не государство, а компания, принадлежащая государству. В таких условиях можно покупать у кого хочешь и почем пожелаешь и не показывать собственные цены, прокручивая все те же "фирташевские схемы с учетом на поставках газа", отмечает аналитик. По его мнению, единственный вариант, способный предотвратить подобное развитие событий – организация такого контроля со стороны правоохранительных органов, чтобы и руководитель ООО "Газораспределительные сети Украины" Денис Миргородский, и руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, и "их крыша" в офисе президента "не могли даже посмотреть на эти миллиарды так, чтобы этого не заметили международные партнеры и доноры Украины".



Примечательно, что выводы Николова оказались созвучны оценкам временной комиссии Верховной рады (ВР) Украины по предварительному рассмотрению вопросов, которые могут привести к критическим явлениям на энергорынке Украины. В начале сентября комиссия ВР обнародовала заключение относительно соглашения между ОГТСУ и дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины" – АО "Укртрансгаз" и сочла, что предусмотренное им поддержание доходов последней "несло угрозу энергетической независимости Украины". В соответствии с соглашением ОГТСУ должен был выплачивать систематическое возмещение "Укртрансгазу" для корректировки необходимого дохода группы "Нафтогаз", в связи с чем в 2021 году ОГТСУ уплатил 30,7 млрд грн. Хотя запланированная сумма возмещения в 2022 году составляла 2,9 млрд, только за семь месяцев года было выплачено около 8 млрд грн – на 5 млрд больше запланированного. Подобное усердие критически сказалось на финансовом состоянии ОГТСУ. В связи с чем комиссия призвала правительство приостановить обсуждаемое соглашение. В то же время после начала боевых действий проблему финансирования разрыва ликвидности "Нафтогаза" также попытались урегулировать законом № 2479-IX, принятым в августе 2022 года и предусматривавшим введение моратория на повышение тарифов для всех категорий потребителей в сфере газо- и теплоснабжения, с учетом действующего в Украине военного положения. Этим законом, в частности, оговаривалось, что покрытие ликвидности "Нафтогаза" будет осуществляться в том числе за счет донорской международной помощи.



То есть ту ситуацию, что изначально означала угрозу энергетической безопасности Украины, решено продлить за счет финансовой помощи от зарубежных партнеров. Как предположил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, под видом заботы о бюджете активы одного олигарха было решено изъять, чтобы потом их вновь приватизировать. При этом, возможно, их затем предполагается раздробить на составляющие и еще раз продать каким-то другим бизнесменам. Все это выглядит как откровенный передел собственности и не имеет никакого отношения к заботе о госказне, заявил "НГ" Юшков. По его словам, зарубежные спонсоры, видимо, и далее продолжат оказывать необходимую финансовую поддержку Киеву, поскольку в обеспечении ликвидности группы "Нафтогаз", которая лишь отчасти является государственной, вполне могут быть заинтересованы и входящие в состав ее акционеров зарубежные компании, в том числе из Соединенных Штатов. История с частной газодобывающей компанией Butisma, в состав совета директоров которой некогда входил сын нынешнего президента США Хантер Байден, тоже подтвердила заинтересованность американских игроков в контроле над украинским газовым рынком. В таких обстоятельствах, вероятно, западные спонсоры и дальше продолжат охотно поддерживать Киев и не станут более внимательно пересчитывать предоставляемые ему деньги. И то, что это также окажется на руку конкретным американским компаниям, никого волновать не будет, полагает Юшков.



Любопытно, что в опубликованном накануне интервью по итогам своего визита в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским член комитета по Вооруженным силам Сената США Агнус Кинг не только призвал продолжить предоставлять военную помощь Киеву, но также заявил, что был "очень поражен" уровнем подотчетности расходования выделенных средств. В тот же день и посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила телеканалу CBS, что Киев уже отчитался обо всей предоставленной Соединенными Штатами бюджетной помощи, отметив: "Каждый доллар США, который нам предоставляется, мы используем с пользой и вкладываем в нашу совместную борьбу за демократию".



Показательно, что "американская тема" на днях получила дополнительное развитие вследствие принятых украинским кабмином решений по новым кадровым назначениям в группе "Нафтогаз". Так, временно исполняющим обязанности АО "Укргаздобыча" стал Олег Толмачев, ранее возглавлявший дивизион "Нефтегаз разведка и добыча" в группе "Нафтогаз". На сайте компании сообщалось, что Толмачев более 20 лет проработал в сфере добычи углеводородов в Северной Америке и занимал руководящие должности в газодобывающих компаниях в США. Источник - НГ

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