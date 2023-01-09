 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 10.01.2023
14:38  Дочь экс-президента Ирана Фаизе Хашеми приговорили к пяти годам тюрьмы за призывы к протестам
14:34  Украинский кукурузовоз Glory застрял на мели в Суэцком канале
14:28  В президенты Чехии рвется НАТОвский генерал Петр Павел
14:23  Народный артист России Сергей Безруков будет лично преподавать в ташкентском филиале ВГИКа
14:22  В Китайском Чунцине создали испытательный центр водородной энергетики
13:23  Западная идеология уравнивает людей и вещи, - Виталий Трофимов
13:21  Европейские энергетики зря радуются новой зависимости, - "Взгляд"

13:13  Русская внешнеполитическая культура и Орда: статья-гипотеза, - Т.Бордачев
13:10  Центральная Азия и борьба за советское наследство, - А.Михалев, К.Рахимов
13:09  Валюты и демократия. Опыт евро для мировых денег будущего, - Дарио Вело
13:03  Армения отказалась проводить учения ОДКБ
12:22  Сменились ключевые менеджеры "Казатомпрома"
11:17  Зеленский создал себе кровавый "бахмутский" миф, - К.Ольшанский
10:26  Таиланд открывается. Китайская пандемия оказалась менее страшной для страны, чем потеря доходов от туризма
10:08  В Казахстане установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2023 год
09:08  Кантар: это был народное волеизъявление или все-таки организованные беспорядки?.. Обзор каз. прессы
08:39  Последние дни перед хаосом? Макрон подводит Францию к социальному взрыву - В.Прохватилов
08:22  Талибам прочертили границу. Из-за чего поссорились Пакистан и Афганистан, - С.Строкань
08:19  Саудовская Аравия бросит вызов быстрорастущей экономике Индии, - Р.Мустафин
01:59  Штурм и ярость: чем обернется бразильский "захват Капитолия"
01:05  Рос-актер Смольянинов хочет повоевать на стороне Украины
00:36  Де-фирташизация. В Киеве затеяли очередной газо-трубный передел, - НГ
00:02  Исламисты всерьез намерены терроризировать Германию, - НГ
00:01  Нефть вопросов: сырье может подорожать до $85 за баррель
Понедельник, 09.01.2023
22:13  Лимит стойкости ВСУ исчерпан?
21:56  На укрепление имиджа каз-президента брошены юмористы КВНщики
21:45  В США срочно госпитализировали экс-президента Бразилии Болсонару
21:33  Белый дом отказался говорить с Ираном на языке дипломатии, - И.Субботин
21:31  Турции "Голубой поток" может оказаться ненужным. Анкара пытается диктовать цены на переговорах с российскими газовиками
18:06  Бишкек. Гендиректора стройкомпании Family Village Жармухамедова водворили в СИЗО
15:42  Украинский конфликт может превратить Индию во владычицу мира, - New York Times
15:28  Мирзиеев поздравил православных с Рождеством
14:45  Китайские ученые разработали беспилотник, способный летать "вечно"
14:37  В Московской Строгановской академии обнаружили 200 предметов культурного наследия Узбекистана
14:30  КазПравительство готовят к жертвоприношению, - Данияр Ашимбаев
14:29  Штурм среди ясного неба: протестующие в Бразилии вышли против президента
13:29  Война KZспецслужб. КНБ задержал экс-зампреда Антикора Кожабаева
13:26  Об утрате иллюзий. Контуры нового миропорядка, - Сергей Полетаев
13:23  Неуставные международные отношения, - Ричард Саква
12:22  КазЧиновники пытаются реанимировать трупик правящей елбасиной партии
12:18  Европу рвет от проблем миграции и мультикультурализма, - Вадим Трухачев
11:49  "Узбекнефтегаз" может потерять контроль над проектом стоимостью $1,8 млрд
11:24  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о строительстве Камбаратинской ГЭС-1
11:21  Дичаем... Архаизация южных регионов Казахстана, - А.Бектенова
11:05  В Бишкеке анонсирован "мирный марш" в поддержку арестованных активистов
10:21  Геостратегическая яма Ибероамерики, - Андрей Школьников
09:16  "Иранское наступление" дуплетом ударит по Киеву и Вашингтону, - К.Ольшанский
08:12  Осторожно, Китай открывается. В мире ждут нового витка пандемии, - С.Строкань
07:53  Рождество в Украине стало политическим праздником, - НГ
00:57  Архео-2022. Крепость Узундара в Узбекистане и другие находки археологов в постсоветских странах
00:39  О надеждах Запада присвоить все постсоветское пространство, - Ю.Борисов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Рос-актер Смольянинов хочет повоевать на стороне Украины
01:05 10.01.2023

Актер Смольянинов заявил о готовности воевать за Украину. Бастрыкин поручил возбудить дело
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова
Алиса Андреева

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное в отношении актера Артура Смольянинова из-за его высказываний. Артист в интервью заявил о готовности воевать на стороне Украины и подчеркнул, что ему безразлична судьба России, даже если от нее останется одна область, а остальное "превратится в радиоактивный пепел". После этого депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в СК с просьбой о возбуждении дела.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против актера Артура Смольянинова.

"В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России", - объяснило ведомство в своем Telegram-канале.

При этом в СК не уточнили, по какой именно статье на актера планируют завести дело.

Поводом для возбуждения дела стало интервью актера изданию "Новая газета Европа" (заблокировано Роскомнадзором), в котором Смольянинов сказал, что "эмоционально" готов пойти воевать на стороне Украины.

Рассказывая истории своих украинских знакомых, которые сталкиваются с трудностями из-за ударов российских войск по объектам инфраструктуры Украины, актер заявил, что "ничего, кроме ненависти к людям с той стороны фронта", он не испытывает.

"Если бы я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины. Конечно. Однозначно. Для меня это даже "не на стороне Украины", для меня это на стороне моих братьев, на которых напали другие мои братья", - сказал Смольянинов.

Он также заявил, что ему безразлична дальнейшая судьба России, даже если от страны останется одна область.

"Мне, честно говоря, наплевать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится. Превратится она в Уральскую республику, Пельменскую или в Хакасскую республику. Или останется только один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел", - сказал артист.

Представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал высказывания Смольянинова.

"Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства", - сказал пресс-секретарь президента.

Реакция депутатов
После публикации интервью депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против актера, назвав его предателем.

"У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам - фильмам", - сказал депутат РИА Новости.

После возбуждения дела он поблагодарил Бастрыкина за реакцию и выразил мнение, что сказанное Смольяниновым подпадает под статьи о призывах к нарушению территориальной целостности и призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

"На стороне моих братьев". Актер Смольянинов заявил, что мог бы воевать за Украину

Депутат Яна Лантратова в беседе с агентством рассказала, что предложит коллегам обсудить меры реагирования в отношении артистов, высказывающихся против действий России.

"Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны", - добавила Лантратова.

В свою очередь депутат Евгений Попов усмотрел в словах Смольянинова "нарушение прав и свободы других граждан страны". Он также призвал "оградить наших граждан от угроз и лишить признанных судом преступниками граждан преференций, предоставляемых российским паспортом". В ответ на это председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал "не соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан".

Штраф за дискредитацию и отъезд из России
После начала военной операции на Украине Артур Смольянинов неоднократно высказывался против военных действий, а осенью уехал из России. В октябре 2022 года актера оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию российской армии. Что именно стало причиной составления протокола, неизвестно.

Он также рассказывал, что после интервью журналистке Екатерине Гордеевой (признана иноагентом по решению Минюста) в апреле 2022 года, в котором он раскритиковал действия России на Украине, ему "постепенно перестали давать работу". По словам актера, ему поступили предложения по работе за границей.

"От большинства из них в тот момент я отказался, потому что чувствовал, что не время, что хочу еще быть здесь [в России], пока есть возможность", - признавался артист.

Сейчас актер живет в Латвии, где ходит на различные кастинги. Смольянинов признался, что в этой стране он не столь востребован, как ранее в России, поэтому ему приходится искать работу "на общих основаниях".

39-летний Смольянинов известен по роли Лютого в фильме Федора Бондарчука "9 рота" 2005 года, а также ролями в фильмах "Утомленные солнцем 2", "Калашников", "Найден жив", "Мария. Спасти Москву". С 2006 и до 2022 года был частью труппы театра "Современник".

видео тут -
https://www.gazeta.ru/social/2023/01/09/16054087.shtml

Источник - gazeta.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673301900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 января 2023 года №78
- Маулен Ашимбаев: "Важно активнее привлекать маслихаты к разработке законопроектов"
- Кадровые перестановки
- Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность гражданина Абиева Т., подозреваемого в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере
- О задержании М.Кожабаева
- Лже-сотрудник Антикора задержан в Алматы
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Бюро Мажилиса определило повестку пленарного заседания
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  