Штурм и ярость: чем обернется бразильский "захват Капитолия"

01:59 10.01.2023 И почему Болсонару его не поддержал



Мария Васильева



Ожидать политических потрясений в Бразилии после штурма нацконгресса не стоит, уверены опрошенные "Известиями" эксперты. 8 января сторонники экс-президента Жаира Болсонару устроили свою версию "штурма Капитолия". Органы правопорядка освободили здание спустя несколько часов, а полиция федерального округа приступила к расследованию "актов терроризма". При этом Болсонару в отличие от Дональда Трампа осудил действия протестующих. Как отмечают политологи, бывший лидер не заинтересован в радикальных методах сопротивления, поскольку хочет легально побороться за пост президента снова через четыре года.



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По образу и подобию



Через неделю после инаугурации Лулы да Силвы сторонники бывшего президента Бразилии все-таки инсценировали "взятие Капитолия". Почти с точностью была выбрана даже дата политического косплея. 8 января сотни протестующих собрались у Площади трех властей в центре столицы (в США придерживающиеся крайних взглядов трамписты "захватили" конгресс 6 января 2021 года). Радикальные болсонаристы прорвались сразу в три здания - национальный конгресс, Верховный суд и президентскую резиденцию. Пострадали от разгневанной толпы только органы правопорядка. Глава государства и лидер Партии трудящихся Лула да Силва в этот момент находился в рабочей поездке в Сан-Паулу. В ответ на происходящее он экстренно созвал совещание, по итогам которого было объявлено о решении задействовать для обеспечения общественной безопасности в столице федеральные силы.



Мятеж продолжался несколько часов. Против протестующих полиция использовала слезоточивый газ. В результате около 18:30 здания были зачищены. Число задержанных на 9 января приблизилось к 400. Полиция федерального округа приступила к расследованию "актов терроризма".



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По данным бразильских исследователей социальных сетей, агитация началась еще за несколько недель до штурма. Соцсети Бразилии, особенно Telegram, наполнились призывами атаковать заправочные станции и инфраструктуру, а также прийти на "боевую вечеринку" в столице. Там же организаторы опубликовали даты, время и маршруты акции. Как сообщил телеканал CNN Brasil, после мятежа власти обязали сотовых операторов хранить данные о геолокации пользователей, находившихся около правительственных зданий во время беспорядков.



Лула заявил, что страна еще не сталкивалась с такими событиями. При этом он пообещал привлечь к ответственности бунтовщиков. "Мы собираемся выяснить, кто является их финансовым покровителем", - добавил лидер Бразилии. Осуждения последовали и из других стран Латинской Америки. Кроме того, возмутительным штурм назвал президент США Джо Байден. Негативно отреагировали и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также, например, президент Франции Эммануэль Макрон.



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Американский сценарий развития событий после выборов Бразилии пророчили еще в октябре, поскольку минимальный отрыв Лулы от Босонару (50,9% против 49,1%) продемонстрировал, что население крайне поляризовано. Со стороны особо радикальных поклонников "тропического Трампа" (так периодически называют Болсонару за схожесть его взглядов с экс-президентом США) последовали попытки подорвать инфраструктурные объекты или сорвать церемонию инаугурации. Тем не менее сам Болсонару осуждал подобные акты и призывал своих сторонников только к мирным протестам.



- Случившееся как под копирку повторяет пресловутый "штурм Капитолия". В данном случае это уже не карикатура, а реальные действия. Ответ будет таким же, как в США, - участников предадут суду. Власти не допустят, чтобы недовольство результатами выборов выливалось в антидемократические действия, напоминающие госпереворот, - сказала "Известиям" заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки факультета международных отношений МГИМО профессор Людмила Окунева.



При этом, по ее словам, меры будут приняты только в отношении людей, которые превратили мирный протест, имевший место во время всего периода транзита власти (ноябрь-декабрь 2022 года), в подлинный погром. То есть самого Болсонару это не коснется. Связано это с тем, что в отличие от своего американского коллеги, который назвал протестующих у Капитолия великими патриотами, Болсонару осудил действия погромщиков, заметила она.



"Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила", - написал в Twitter Жаир Болсонару, который с конца декабря временно проживает во Флориде, где, к слову, располагается резиденция Дональда Трампа.



Бессмысленный и беспощадный



Что касается последствий для однопартийцев Болсонару, которые продолжают находиться у власти, то пока штурм аукнулся только губернатору столичного Федерального округа Ибанейсу Роше. Верховный суд отстранил его от руководства регионом на 90 дней. В решении суда отмечается, что проведение предполагаемых демонстраций "было общеизвестным фактом", однако власти округа бездействовали.



Директор института Латинской Америки РАН, член Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Разумовский отметил: умеренные сторонники экс-президента сейчас продвигают теорию о том, что как раз представители лагеря Лулы намерено оставили город почти без полиции в этот день. "Они раскручивают миф, что это был намеренный шаг - дать радикалам возможность устроить вакханалию, чтобы упрекнуть потом в этом Болсонару, электорат которого всегда был крайне мобилизован. Бывший президент всегда выигрывал "войну улиц", однако это не тот случай", - сказал он "Известиям".



- 8 января Болсонару осудил протестующих, поскольку для него это нежелательное развитие событий. Попытка штурма дает его противникам почву для обвинений в организации мятежа. На самом деле его цель - стать серьезным системным политиком и одержать победу на следующих выборах через четыре года. А такое поведение его радикальных сторонников лишь дает козыри соперникам, - добавил Дмитрий Разумовский.



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Людмила Окунева считает, что прогнозы относительно новых протестов в стране сейчас делать трудно. "Если полиция и правоохранительные органы реально купируют их, то они не повторятся. Но поскольку причины недовольства и требования к отставке Лулы остаются, то теоретически какие-то всплески могут быть. Хотя перспектив у подобных выступлений нет", - заметила эксперт. Дмитрий Разумовский предполагает, что усиление мер безопасности не гарантирует предотвращения протестов, поскольку это –– крайне характерное явление в Бразилии.



В любом случае этот мятеж не дает оснований говорить о перспективах "гражданской войны" в латиноамериканской стране, разделенной после выборов, по сути, на два равнозначных лагеря. В экспертном сообществе подчеркивают, что основной политической силой в Бразилии остаются центристы из блока Centrão (набор консервативных партий в конгрессе без четкой политической идеологии). Поэтому стабильность нового правительства зависит во многом от того, сможет ли Лула с ними наладить сотрудничество. При этом по сравнению с непредсказуемым Болсонару лидер Партии трудящихся центристам ближе. Источник - Известия

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