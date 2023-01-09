Саудовская Аравия бросит вызов быстрорастущей экономике Индии, - Р.Мустафин

08:19 10.01.2023

9.01.2023

Равиль Мустафин



Успехи Эр-Рияда связаны с программой масштабных реформ "Видение 2030"



Как сообщает саудовское новостное агентство Arab News, королевство скорее всего в 2023 году сумеет обогнать Индию в качестве самой быстрорастущей экономики мира. И произойдет это благодаря высоким ценам на энергоносители и дальнейшим реформам. Во всяком случае, Саудовской Аравии прочат рост ВВП на 7,6%, а Индии – на 7%.

В обнародованном заявлении индийского Министерства статистики и реализации программ говорится о том, что "рост реального ВВП в стране в 2022–2023 годах оценивается в 7% по сравнению с 8,7% в 2021–2022 годах". Правительство Индии использует эту оценку для определения приоритетов своих расходов в новом бюджете, который будет представлен 1 февраля и станет последним годовым планом расходов правительства премьер-министра Нарендры Моди перед выборами 2024 года.



Несмотря на то что Индия неплохо стартовала в текущем финансовом году, ее денежно-кредитная политика, принятая для борьбы с инфляцией, очевидно, повлияла на кривую экономического роста. Ожидается, что Центральный банк Индии, который не так давно уже повысил базисную ставку, объявит о дальнейшем ее повышении после запланированного на 6–8 февраля совещания, посвященного кредитно-денежной политике.



Что касается Саудовской Аравии, то в минувшем декабре она объявила о профиците бюджета, размер которого достиг 102 млрд саудовских риалов (27,1 млрд долл.). Он оказался на 12 млрд риалов выше, чем ожидалось. После утверждения бюджета на 2023 год наследный принц Мухаммед бин Сальман выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что главной причиной достижения столь внушительного профицита стала новая операционная модель государственного сектора.



Профицит бюджета рассчитывался при цене 76 долл. за баррель нефти марки Brent. Ожидается, что королевство второй год подряд будет жить с профицитом бюджета, хотя ранее его бюджет в течение восьми лет страдал дефицитом. Более того, по мнению экспертов, при благоприятных условиях саудовцам удастся обеспечить профицит бюджета до 2026 года.



Кронпринц также заявил о намерении саудовского руководства расставлять приоритеты расходов в бюджете на 2023 год на основе региональных и отраслевых стратегий и в соответствии с целями, изложенными в плане реформ, известном как "Видение 2030". При этом в Саудовской Аравии наблюдается весьма умеренный уровень инфляции – около 2,9%, что является самым низким показателем среди стран, входящих в G20.



Согласно прогнозу консалтинговой фирмы Strategic Gears, экономический рост Саудовской Аравии в 2023 году будет обеспечен за счет дальнейшего расширения как нефтяного, так и ненефтяного сектора. В этой связи многие аналитики отмечают успехи последовательных действий саудовцев, направленных на то, чтобы "слезть с нефтяной иглы".



Прогнозируется также снижение потолка государственного долга, сокращение безработицы и увеличение доли женщин в общей массе рабочей силы. За последние четыре года количество работающих женщин удвоилось и в целом даже превзошло число, которое планировалась в программе "Видение 2030". Причем процент женщин, работающих в сфере высоких технологий, в Саудовской Аравии оказался даже выше, чем в Европе.



Вместе с тем предложение квалифицированных специалистов в королевстве по-прежнему не соответствует высокому спросу, что может привести к более высоким затратам на оплату труда. Ожидается усиление активности в сфере путешествий, туризма, развлечений, экологии, а также горнодобывающей промышленности.



В качестве же основных факторов, которые могут негативно сказаться на саудовской экономике, эксперты отмечают, во-первых, риск повторного появления вариантов COVID-19. А во-вторых – влияние глобальной экономической рецессии, которую могут испытать ключевые партнеры королевства по внешней торговле и прямым иностранным инвестициям.