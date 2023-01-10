Последние дни перед хаосом? Макрон подводит Францию к социальному взрыву - В.Прохватилов

08:39 10.01.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 10.01.2023 |



За несколько дней до объявления намеченной правительством Франции пенсионной реформы толпы "желтых жилетов" вышли на улицы французских городов, чтобы выразить протест против антисоциальных реформ Макрона, в частности запланированного повышения пенсионного возраста. Крайне недовольны французы и ростом цен в стране.



Восемь основных профсоюзов рабочих и ряд студенческих профсоюзов заявили, что готовы организовать общенациональные забастовки и акции протеста, если планы реформ не изменятся.



Премьер-министр Элизабет Борн последние месяцы не жалела усилий, чтобы примирить французов с постепенным ростом пенсионного возраста до 65 лет, как добивается Макрон.



Профсоюзный альянс объявил, что на январь 2023 года запланированы крупные забастовки и демонстрации. Профсоюзы ожидают, что большая часть населения присоединится к ним.



Фото: REUTERS/Philippe Wojazer



Президент Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC) и глава Французской демократической конфедерации труда Лоран Берже заявил, что "без дальнейшего диалога между институтами, профсоюзами и гражданским обществом Европа станет свидетелем хаоса и подъема ультраправых". Берже отметил, что необходимо "поставить под сомнение существующую сегодня систему, которая устанавливает одинаковый пенсионный возраст для всех". Он считает, что правительство недостаточно тщательно проводит консультации с профсоюзами по повышению пенсионного возраста с 62 до 65 лет в части бюджетных и финансовых вопросов реформы.



Второй по величине профсоюз Франции – Всеобщая конфедерация труда (CGT), настроен более радикально: он решительно против любого увеличения установленного законом пенсионного возраста.



Однако в Матиньонском дворце решили идти ва-банк. "Мы пойдем до конца, потому что только так наша социальная модель сможет выжить", - заявил представитель правительства Оливье Веран.



"Многие во Франции считают такие заявления демагогией", – заявила в интервью ФСК сотрудник Парижской академии геополитики Алеся Милорадович.



"Рост общего уровня цен достиг высот, невиданных во Франции более сорока лет. Все увеличивается. Газ, электричество, топливо, дрова становятся предметами роскоши. Цены на продукты питания выросли на 10% в сентябре 2022 года, согласно недавнему отчету Генеральной инспекции финансов (IGF), и достигли роста 12% в декабре, – пишет Infodujour. – Рост цен в продовольственных магазинах является следствием "удорожания производства сельхозпродукции, вызванного ростом дороговизны сырья, климатическими условиями, ветеринарным кризисом, нехваткой рабочей силы и в конечном счете потерей конкурентоспособности нашего агропрома".



В докладе Сената Франции отмечен серьезный рост цен на ключевые продуты питания. Среди них: вареная ветчина, говяжий фарш, куриные котлеты, полуобезжиренное молоко, телятина, баранина, йогурт, масло, сыры эмменталь и камамбер, багет, макароны… Причина – в росте себестоимости продукции, связанной с повышением цен на сырье, электричество и энергоносители.



Фото: REUTERS/Pascal Rossignol



Не поддающаяся контролю инфляция обернулась катастрофой для наиболее незащищенных потребителей, для ремесленников и торговцев. "Бесчисленное множество пекарей обанкротились из-за того, что не могут оплатить счета за электроэнергию, фермеры продают скот, чтобы иметь возможность продолжать свою деятельность, компании, попавшие в затруднительное положение, увольняют персонал из-за слишком больших счетов на электроэнергию… Франция мало-помалу погружается в нищету".



Президент ассоциации Secours Catholique Вероник Девиз в редакционной статье на сайте ассоциации отмечает: "Есть жизненно важные потребности, которые мы не можем удовлетворить, – в еде, в обогреве, иногда в лечении… 48% обследованных домохозяйств не в состоянии покрыть свои ежедневные расходы на питание. Особенно подверженные инфляции самые скромные домохозяйства имеют настолько ограниченные бюджеты, что малейшее увеличение расходов на еду или энергию толкает их в минус. Пособия не на высоте. Социальные минимумы были переоценены на 4% в июле 2022 года ниже уровня инфляции".



"Зима 2022-2023 годов обещает быть особенно тяжелой для беднейших слоев населения", – пишет Infodujour.



"Последние дни перед хаосом?" – вопрошает Le Figaro, отмечая, что 10 января, правительство представляет в парламенте свой законопроект пенсионной реформы, "оправдываемый аргументами, повторяемыми снова и снова на протяжении тридцати лет: старение населения, финансовый дефицит системы, необходимость для французов больше работать, чтобы приблизиться к стандартам других западных стран".



Французский институт общественного мнения на днях провел опрос, согласно которому почти каждый второй француз (48%) возмущен нынешней экономической и социальной ситуацией во Франции, 32% заявили, что их уволили с работы, и только 2% поддержали увеличение пенсионного возраста.



И подавляющее большинство французов (79%) считают, что в ближайшие месяцы во Франции может произойти социальный взрыв.



Еще более тревожным, по мнению аналитиков INFOP, является то, что каждый второй француз (52%) хочет, чтобы Франция пережила социальный взрыв. Среди сторонников "Национального объединения" Марин Ле Пен о своем желании увидеть, как страна взорвется, заявляют 71% прошенных, среди сторонников "непокоренной Франции" Жан-Люка Меланшона – 87%.