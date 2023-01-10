Кантар: это был народное волеизъявление или все-таки организованные беспорядки?.. Обзор каз. прессы

09:08 10.01.2023 Кантар: это был народное волеизъявление или все-таки организованные беспорядки?.. Обзор каз. прессы

Горький осадок



Ну вот, пролетела первая декада января. Разумеется, она прошла под знаком встречи Нового года. И он оказался по своему неординарным, ведь впервые за многие годы природа наконец-то подарила тем же алматинцам самый настоящий (новогодний!) снегопад. Впереди неформальный, так называемый Старый Новый Год, выпадающий на конец текущей недели. И можно быть уверенным – его тоже многие отметят застольем и шампанским. Снежный Новый Год все-таки задал некий позитивный заряд.



Однако есть в нынешнем январе и горький осадок – ни снег, ни звон бокалов не могли затмить в памяти события годичной давности, которые как раз уместились примерно в этом же отрезке времени. Известные события прокатились тогда практически по всей стране. А в Алматы они "стартовали" 4-го и закончились как активная фаза примерно к 8-му числу, а если считать аресты активных участников, оккупировавших отель "Казахстан" и ряд других гостиниц, мародеров, сбившихся с вынесенными из магазинов вещами на съемных квартирах, то аккурат к 10-му января...



Следствие по многим эпизодам, по лицам, затеявшим попытку госпереворота, еще продолжается, мемориал "Тагзым" в память о безвинных жертвах Января 2022 года уже возведен перед сгоревшим зданием акимата Алматы, а общественное мнение еще бурлит. Понятное дело, когда мы говорим об общественном мнении, мы имеем в виду медиа-реакцию на печальный и, напомним, первый, годичный юбилей.



Казахская редакция "ГиперБорея", известного ютуб-канала который ведет Вадим Борейко рассмотрела юбилей сквозь два кинофильма, касающихся темы Кантара. Один на казахском, другой на русском, которые были сняты для кинофестиваля молодых кинематографистов "Байконыр". Но их таки не показали зрителям и их теперь можем посмотреть на названном канале. Журналист Асем Жапишева представляя фильм Әлішера ЖӘДІГЕРОВА "Кантар", сделала с создателем фильма интервью. Молодой кинорежиссер много рассуждал о страхе власти, о том, что он хотел сказать, но каков запал и о чем фильм можно понять по первым же кадрам.



Он начинается с записи телефонного разговора между молодым человеком и его матерью на фоне знаменитых кадров уплотняющейся на глазах толпы, которая формировалась вечером 4 января 2022 года у стадиона "Халык Арена" на северо-западе Алматы. Эта точка, к слову, находится довольно на большом расстоянии от центра города, куда, как известно, двинулась множащаяся толпа на площадь перед акиматом Алматы. Сын объясняет матери, что он находится в гуще событий. На вопрос мамы, зачем он там и на просьбу (приказ) вернутся домой, он ей отвечает в том духе, что вот он является живым свидетелем того, что казахи обрели некое прозрение, к ним вернулся (проснулся) великий дух и он даже под страхом смерти домой не придет.



Далее по фильму можно понять, что парень-таки не вернулся домой. Потом показывают девушку, несостоявшуюся невесту (жену), которая встречается с убитой горем матерью. Кстати, очень красивой, молодой и мало похожей на женщину, воспитывавшую сына без мужа (интерьер квартиры небогат и сух). Потом возникает тема покалеченного парня и ставшего "овощем", но это, кажется, сын другой женщины, которая проклинает тех, кто это сделал… Этот фильм является художественным, и он явно рисует Кантар совершенно в однозначном свете. Народ проснулся, встрепенулся, но власть – как всегда – применила силу и кто-то не вернулся домой, кто-то стал калекой, и горе постигло матерей… Вдобавок этот и другой фильм (только на русском языке и, несмотря на незамысловатый сюжет, малопонятный с точки зрения логики и прочих вещей) "подлая власть" не дала показать на фестивале. Наверное, все-таки более смотрибельные и в какой-то мере качественные фильмы еще впереди. И если они не попадут в кинотеатры, как всегда на помощь придет YouTube. Вряд ли указанные фильмы станут хоть на йоту близкими к знаменитому "Аллажару", который повествует о Декабре-86.



Во всем виноваты провокаторы. А своя голова на плечах для чего?



В печальному юбилею многие YouTube-каналы обратились к этой теме. Так, Генеральной прокуратурой республики был подготовлен к показу для мажилисменов фильм "Қаңтар оқиғасы: Дерек пен дәйек", на него дали ссылку многие СМИ, включая сайт "Жас Алаш". Хронология развития событий годичной давности, цифры по жертвам, в общем, фильм получился краткий, не растянутый по времени. В нем один из задержанных "активистов" "кантарской революции" сильно кается и грешит на провокаторов, которые, мол, оказались неожиданно среди мирных демонстрантов и… своими поведением и вручением оружия (!) всех сбили с толку и начались безобразия и нарушения законов. Так и сказал: "Вдруг откуда не возьмись появилось огнестрельное оружие, да еще и много...".



Понятно, что в Кантаре было катастрофически много не просто антигосударственных, антиобщественных и просто бандитско-экстремистских действий со стороны толпы и как-то все эти речи о "мирных демонстрантах" меркнут перед тем, что творили демонстранты, которые "провокаторы".



YouTube-канал "NartayNews" устами своего фронтиэна Nartay Aralbayuli так же поддерживает точку зрения, что де прошлогодние события – это есть национальный порыв против несправедливости (богатая страна – но казахи при этом бедны...) и это настоящее проявление воли народной… которую, да, все же испортили нехорошие люди. Придерживаясь этой нити, живо комментирует события и факты, перемежая своими комментариями в кадре различные видео-сюжеты, в том числе и из вышеуказанного ролика...



Наиболее взвешенным можно назвать ток-шоу "KOREMIZ" – это изначально формат телешоу на "Первом канале Евразия" и имеющего раскрученный YouTube-канал (свыше двухсот пятьдесят тысяч подписчиков). 9 января состоялась телепередача, в которой обменивались мнениями свидетели, пострадавшие. Вывод по телепередаче таков: беспорядки были соответствующим образом подготовлены и заряжены. Ни о какой мирной миссии вести речь просто смешно. Подчеркнем – такое впечатление создалось после любопытных и подробных свидетельств. Вплоть до таких – некие молодые люди, среди которых были девушки, давали пить из пятилитровых резервуаров. И было сразу заметно, что выпившую эту "волу" человек на глазах менялся. Разумеется – не в лучшую сторону… Хотя никто не отрицает, что были волонтеры с нормальной водой, едой и т.д.



Майлин Виктор

10.01.2023 Источник - turanpress.kz

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