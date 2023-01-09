Таиланд открывается. Китайская пандемия оказалась менее страшной для страны, чем потеря доходов от туризма

10:26 10.01.2023

Власти Таиланда напугали иностранцев и испугались сами



Геннадий Петров

9.01.23

таиланд, туризм, коронавирус, ограничения, пцр, тесты В "страну улыбок" можно попасть и без ПЦР-теста. Фото Reuters

Россиянам, собирающимся в ближайшее время побывать в Таиланде, пришлось изрядно понервничать. Местные официальные лица неожиданно объявили об ужесточении правил въезда в страну из-за ожидаемого наплыва гостей из Китая, где недавно резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Иностранцы с 9 января должны были предъявлять в аэропорту сертификаты о вакцинации. Но все обошлось. В то же 9 января власти Таиланда отыграли назад, отменив собственное распоряжение как недостаточно продуманное.

Ужесточение правил въезда в страну стало полной неожиданностью и для туристов, и для представителей туристической индустрии, что вполне понятно.



Управление гражданской авиации Таиланда лишь 7 января сообщило о том, что через два дня и минимум до конца января, как оказалось, возвращаются те требования, которые были отменены еще 1 октября прошлого года. Прибывающие в страну вновь должны будут или пройти ПЦР-тест, или показывать действующий сертификат о вакцинации, которым тем, у кого его нет, полагалось как-то обзавестись за воскресенье. А вообще о возможности возвращения коронавирусных ограничений Министерство здравоохранения страны сообщило 5 января. Для сравнения: в прошлом году отмену коронавирусных ограничений власти Таиланда анонсировали 22 сентября. То есть за неделю до собственно самой отмены.



Информации о том, что россияне отказываются от поездок в Таиланд, не поступило. А вот в других странах такие случаи были. Например, живущий в Таиланде журналист Ричард Бэрроу сообщил о том, что около 15 человек, уже при посадке на рейс турецкой авиакомпании из Стамбула в Бангкок, вынуждены были отказаться от полета.



Представители туристической индустрии отреагировали оперативно. Туристическая ассоциация Пхукета направила письмо премьер-министру Таиланда Праюту Чан-Оче, а также членам правительства. В нем сообщается о недовольстве туроператоров из Англии, Германии, Франции, стран Скандинавии и России, о тысячах случаев отмены поездок. В письме предложено решить проблему как можно скорее, а заодно выражается удивление тем фактом, что информация о возвращении коронавирусных ограничений так и не появилась на официальных правительственных сайтах.



И вот в понедельник заместитель премьер-министра и глава Минздрава Анутин Чарнвиракул заявил о том, что "мера, объявленная в субботу, отменяется с сегодняшнего дня". По его словам, это решение было принято после консультации с экспертами. Слова министра были подкреплены оперативно вышедшим пресс-релизом Управления по туризму Таиланда. В понедельник туристы прибывали в страну, не сталкиваясь с какими-либо антипандемийными требованиями. Ни сертификатов вакцинации, ни справок о выздоровлении у российских туристов не спрашивали, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).



Помимо возможной ведомственной несогласованности данный инцидент может быть объяснен еще и тем, что тайцев отчасти "подвели" власти КНР. Впервые с 2020 года Китай действительно отменил ограничения на передвижение для своих граждан и иностранцев, введенные из-за пандемии. С 8 января китайцы вновь могут подавать заявления на загранпаспорта, с этого же дня карантин для приезжающих даже в Шанхай, где традиционно вводятся самые жесткие запретительные меры по борьбе с ковидом, отменяется. Учитывая, что из КНР поступают новости об очередной вспышке коронавируса, не было уверенности в том, что официальный Пекин пойдет на данный шаг. Однако все же решено не срывать лунный Новый год. В месяц этого важнейшего для Китая праздника страна обычно приходит в движение: миллионы китайцев едут в гости к родственникам. В том числе к тем, что живут за пределами КНР, например в Таиланде. В связи с этим в той или иной степени усилить противопандемийные меры решили и в ряде других сопредельных с Китаем стран. В частности, во Вьетнаме.



В понедельник группа из 269 китайских туристов прибыла в бангкокский аэропорт Суварнабхуми первым прямым рейсом из Китая, после того как тот открыл свои границы. По этому поводу Анутин Чарнвиракул заявил о том, что его страна ожидает в 2023 году от 7 до 10 млн гостей из КНР. Местная туриндустрия планирует постепенно выйти на тот уровень, который был достигнут до пандемии. В этом году это вряд ли получится – слишком сильным было падение. В 2019 году, по данным Министерства туризма и спорта Таиланда, страну посетили 40 млн иностранных туристов. А в прошлом году их было всего лишь 11,5 млн. Интересно, что среди них было много россиян. И это несмотря на санкции против РФ, исключающие использование выпущенных в России банковских карт в Таиланде. По данным того же Министерства туризма и спорта, за первые 10 месяцев 2022 года страну посетили 147 тыс. россиян. А за октябрь, после отмены коронавирусных ограничений, число российских туристов увеличилось сразу на 30 тыс.