Зеленский создал себе кровавый "бахмутский" миф, - К.Ольшанский

11:17 10.01.2023

Киев удерживает Бахмут вопреки всякой логике и требованиям военных

Константин Ольшанский

Российские войска продолжают отбивать у украинцев населенные пункты Бахмутского района: с начала года ВСУ полностью выбили из Бахмутского и Подгородного, с окраин Соледара и Краснополья. Сейчас самые ожесточенные бои идут за "подземный город", как его звучно окрестили западные журналисты.



Генерал Кемпф: российские войска замыкают окружение Бахмута еще с одной стороны



Бахмутское направление остается ареной ожесточенных столкновений с 17 мая. Сложность продвижения объясняют тем, что украинские войска тщательно окапывались в "Бахмутском треугольнике" между самим райцентром, Северском и Часовым Яром с 2014 года, говорит Тибо Фуйе, научный сотрудник Фонда стратегических исследований. Фуйе отмечает, что постоянные российские атаки сковывают украинский гарнизон: ВСУ не может перебросить своих солдат на другой фронт или дать им отдых.



Генерал Оливье Кемпф, директор стратегического кабинета La Vigie, который ведет каждодневный мониторинг положения дел на поле боя, констатирует: российские войска решительно продвигаются на восточной и южной окраинах Бахмута. Сейчас завершается наступательный маневр на юго-западом направлении от райцентра - захват района между Бахмутом и Клещеевкой ускорит деоккупацию города.



В Соледаре украинцы были вынуждены отступить и сейчас под их контролем остается лишь небольшая часть города, добавляет генерал Кепмф. Российские войска, считает эксперт, будут продвигаться дальше на север, в сторону Краснополья, а также на юг - чтобы полностью завершить освобождение территории, отделяющей Соледар от Бахмута.



Владимир Зеленский в своем очередном телеобращении пообещал бросить в "Бахмутский треугольник" дополнительные силы. И при этом заверяет, будто "украинские силы сопротивляются" в Соледаре. Впрочем, это не более чем попытка сделать хорошую мину при плохой игре: освобождение Бахмутского района - лишь вопрос времени. Для российских войск Бахмут, Соледар и Северск представляют реальный стратегический интерес. Бахмут - это важный логистический и железнодорожный узел, где встречаются две основные магистрали.



Падение Бахмута открыло бы российским войскам путь к Славянску и Краматорску, что позволит в дальнейшем открыть путь к деоккупации Харьковской области. За последние дни российские войска уже начали продвижение на этом направлении - ВСУ не удалось выбить российские войска из Кременной, при этом украинские гарнизоны уничтожены в Масютовке и Таволжанке.



"Подземный город" Соледара поспорит с секретными бункерами "Азовстали"



Пока Зеленский разглагольствует, замминистра обороны Украины Анна Маляр прямо признает, что ситуация на Бахмутском направлении "очень сложная". Генеральша говорит, что российские войска использую тактику "парового катка", известную еще со времен Крымской войны.



Если Соледар падет, украинская армия в Бахмуте попадет в клещи российских войск, идущих с севера, востока и юга. Следующим рубежом украинской обороны будет Краматорск, оборону которого украинцы также хорошо эшелонировали.



В доказательство важности боев в регионе командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский лично отправился в Бахмут и Соледар, чтобы наградить бойцов, занятых на этом фронте. Хотя, вероятно, его визит был постановочным, как и ранее поездка Зеленского в Бахмут. Сомнительно, что пребывающий под постоянными обстрелами город действительно захотел бы лично посетить президент.



Бахмутский район (и, в частности, Соледар) имеют не только транспортно-логистическое значение. Но и сугубо экономическое: именно здесь расположены многочисленные месторождения гипса, глины и мела, а также крупные соляные шахты, из которых государственная украинская компания "Артемсоль" ежегодно добывала около 7 миллионов тонн полезных ископаемых.



Под Бахмутским районом есть сеть подземных шахт и штолен, порой опускающихся на глубину более 100 метров, где и засело множество украинских боевиков. Выбить их отсюда будет сложнее, чем ранее с мариупольской "Азовстали", где подземное заглубление не превышало 10 метров.



Подземные тоннели под Бахмутом и Соледаром такие развитые, что здесь могут двигаться даже БМП и танки. Естественно, такую консервную банку вскрыть сложно.



The New York Times: для Зеленского идея "удержать Бахмут любой ценой" стала навязчивой



Битва за Бахмут - страшный сон для ВСУ, пишет The New York Times. Ведь на всех других фронтах украинцам удавалось чудом избежать прямых столкновений, полагаясь вместо этого на маневры или предоставленное Западом оружие дальнего радиуса действия. Именно битва за Бахмут позволяет проверить ВСУ на прочность. И, судя по размеру украинских потерь, прочность эта невелика.



Во время сражений за Северодонецк и Лисичанск, где каждый день уничтожалось более сотни бойцов ВСУ, Зеленский все же дрогнул, констатирует The New York Times. В битве за Бахмут он готов жертвовать все новыми и новыми дивизиями, очевидно, подстегиваемый натовскими "кураторами".



Киев использует город и с пропагандистскими целями, превратив его в мифический символ "неповиновения". Зеленский специально упомянул этот город в своем выступлении перед Конгрессом США и даже подарил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси жовто-блакитный флаг якобы из Бахмута.



Так что ради поддержания своего кровавого "бахмутского" мифа Киев и готов жертвовать неограниченным количеством военнослужащих. При этом военные эксперты уверены: императив ВСУ "удержать Бахмут любой ценой" уже потерял всякую логику. Он сковывает действия украинских военных и потенциально задержит отступление, когда оно станет необходимым. Но разве для Зеленского важна логика?!