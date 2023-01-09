 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сменились ключевые менеджеры "Казатомпрома"
12:22 10.01.2023

Казатомпром сообщает об изменениях в составе руководства
kazatomprom.kz, 9 января

АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (далее - "Казатомпром" или "Компания") сообщает о следующих изменениях в составе руководства Компании.
Главный директор по экономике и финансам
11 января 2023 года Бекетаев Руслан Бакытжанович будет назначен Главным директором по экономике и финансам. Г-н Бекетаев окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности "экономист-бухгалтер", является выпускником бизнес-школы Оксфордского университета (Великобритания), получил степень магистра экономики, финансов и менеджмента в Бристольском университете (Великобритания) и Executive MBA в Имперском колледже Лондона (Великобритания). Ранее он занимал должность заместителя Председателя Правления в Евразийском банке развития, а также был вице-министром Министерства финансов Республики Казахстан на протяжении более шести лет. Г-н Бекетаев сможет привнести значительную финансовую экспертизу на новой должности, учитывая его значительный опыт в области финансов на различных должностях, в том числе на государственной службе.
Главный директор по коммерции
Тайжанов Алишер Сабитович, занимающий должность директора департамента сопровождения продаж Казатомпрома, с 11 января 2023 года займет пост Главного директора по коммерции. Г-н Тайжанов закончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая в 2011 году по специальности "Менеджмент", а также имеет степень Executive MBA Университета КИМЭП. Он занимал различные руководящие должности в области маркетинга и продаж в группе компаний Казатомпрома с 2014 года и его практический опыт в маркетинге, продажах и логистике урана, а также опыт работы в производственных дочерних предприятиях станет сильным дополнением к управленческой команде Компании. Данное назначение соответствует утвержденному плану преемственности Компании.
"Я хочу поприветствовать г-на Бекетаева и г-на Тайжанова в составе руководства Компании, - сказал г-н Муканов, Председатель Правления Казатомпрома. - Их опыт станет неотъемлемой частью реализации нашей стратегии создания ценности, принося пользу всем заинтересованным сторонам за счет создания долгосрочной рыночной стоимости по мере того, как мы продолжаем создавать финансово стабильную, коммерчески успешную и устойчивую компанию - лидера в области ядерного топливного цикла".
Ожидается, что после проведения соответствующих внутренних корпоративных процедур и одобрения Советом директоров Компании г-н Бекетаев и г-н Тайжанов будут введены в состав Правления Компании.

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Источник - kazatomprom.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673342520


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