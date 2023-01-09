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|Армения отказалась проводить учения ОДКБ
13:03 10.01.2023
Пашинян: Минобороны Армении сообщило ОДКБ о нецелесообразности проведения учений в стране
Елена Агафонова
Минобороны Армении сообщило Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о неоправданности проведения в стране учений организации. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Никола Пашиняна.
"Министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным", - сказал он на пресс-конференции.
По словам армянского премьера, в 2023 году данные учения в Армении не состоятся.
Ранее Министерство обороны России заявило, что подразделения Сухопутных войск РФ станут участниками в миротворческом учении ОДКБ, которое пройдет в Армении.
23 ноября стало известно, что Пашинян не подписал проект Декларации СКБ ОДКБ. Он сказал, что отсутствие решения по армяно-азербайджанскому конфликту наносит удар по имиджу ОДКБ как внутри самой Армении, так и за ее пределами.