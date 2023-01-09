В Китайском Чунцине создали испытательный центр водородной энергетики

14:22 10.01.2023

Национальный центр контроля и тестирования качества водородной энергии начал свою работу в понедельник в городе Чунцин (Юго-Западный Китай). Об этом сегодня, 10 января, сообщает ИА "Синьхуа".



Как передает агентство, Центр создан с целью стимулирования развития сферы производства авто на водородных топливных элементах.



Общий объем инвестиций в его создание составил 500 млн юаней ($ 73,9 млн). Площадь объекта составляет около 12,67 га. На его территории расположены лаборатории в таких областях, как транспортные средства на водородной энергии, водородные топливные элементы и силовые агрегаты.



Это первый подобный центр в Китае. Сообщается, что он сможет предоставлять испытательные услуги всей производственной цепочке, включая автомобили на водородных топливных элементах, ключевые автозапчасти и качество водорода.



В последние годы власти Чунцина активизируют усилия по содействию развитию автомобильной промышленности на водородных топливных элементах. На этом фоне ряд автопроизводителей наладили выпуск различных моделей автомобилей, работающих на водородных топливных элементах, а также собрали ключевые компании, задействованные в производственной цепочке, которые занимаются производством комплектующих.



Чунцин сотрудничает с соседней провинцией Сычуань в строительстве "водородного коридора", в рамках которого к 2025 году ожидается ввод в эксплуатацию около 1 000 логистических транспортных средств на водородных топливных элементах.