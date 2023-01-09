Народный артист России Сергей Безруков будет лично преподавать в ташкентском филиале ВГИКа

14:23 10.01.2023

Российский актер театра и кино Сергей Безруков будет преподавать в ташкентском филиале ВГИКа. Об этом сегодня, 10 января, сообщает ИА "Sputnik Узбекистан".



"Народный артист России Сергей Безруков в сентябре откроет в ташкентском филиале ВГИКа актерскую мастерскую и будет преподавать актерское мастерство. Теоретические занятия он будет проводить онлайн, а практические - очно в Ташкенте", - рассказал директор филиала Эльдор Юлдашев.

Кроме того, по словам Юлдашева, в филиале также откроется Образовательный театр. И Сергей Безруков также примет участие в этом проекте.



Сообщается, что с нового учебного года в ташкентском филиале ВГИКа появятся образовательные направления "Кинокритика" и "Киноведение".