В президенты Чехии рвется НАТОвский генерал Петр Павел

14:28 10.01.2023

Натовский генерал Петр Павел - фаворит президентской гонки в Чехии



Число кандидатов, баллотирующихся на пост президента Чешской Республики, сократилось до восьми после того, как профсоюзный лидер Йозеф Стржедула объявил в конце теледебатов кандидатов в воскресенье, 8 января вечером, что он снимает свою кандидатуру. "Я решил отступить. Я прошу своих избирателей отдать свои голоса Дануше Нерудовой, с которой я разделяю общие ценности", - заявил Йозеф Стржедула в эфире общественного телевидения.



Из кандидатов в воскресных теледебатах не участвовал только Андрей Бабиш. Бывший премьер-министр ранее заявлял, что примет участие в коммерческих телевизионных дебатах Nova только вечером 12 января.



В Чешской Республике выборы пройдут 13 и 14 января. На них около 8,3 млн чешских избирателей примут решение о выборе преемника уходящего президента Милоша Земана. Первоначально полагали, что в первом туре в выборах примут участие девять кандидатов. Теперь их осталось восемь. Чтобы победить в первом туре, кандидат должен набрать более 50% голосов. В то время как во втором туре, который состоится 27 и 28 января, победит один из двух кандидатов, набравший большее количество голосов.



Согласно опросам, три кандидата имеют исключительно высокую поддержку и наилучшие шансы на успех - это бывший премьер-министр, председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш, бывший председатель Военного комитета НАТО генерал в отставке Петр Павел и бывший ректор Университета Менделя в Брно Дануша Нерудова.



Согласно результатам недавнего опроса, проведенного агентствами Data Collect и Kantar CZ во второй половине декабря и опубликованным в воскресенье вечером, Петра Павла в первом туре поддержали бы 27,5% избирателей, Андрея Бабиша - 26,5%, а Данушу Нерудову - 22%. Во втором туре, согласно опросам, и Петр Павел, и Дануша Нерудова победили бы Андрея Бабиша. Во втором туре при участии Павла и Нерудовой отставной генерал набрал бы 55% голосов против 45% у бывшего ректора. Таким образом, согласно прогнозам, Петр Павел является фаворитом на президентских выборах в Чешской республике.



Поддержка других кандидатов - сенаторов, предпринимателей, профсоюзных лидеров значительно ниже. Так, например, поддержка отказавшегося от участия в выборах Йозефа Стржедула, согласно опросам, колебалась от 3 до 4%.



На предыдущих президентских выборах в 2018 году было девять кандидатов. Милош Земан был избран президентом во второй раз. Согласно действующим правилам, третий мандат президента Чехии уже невозможен. Срок полномочий Милоша Земана истекает 7 марта, после чего состоится инаугурация новоизбранного в январе президента Чешской Республики.



В Чешской Республике в течение последних десяти лет глава государства избирался на прямых выборах населением. Ранее выборы президента проходили на совместном заседании двух палат парламента. Первые два президента Чешской Республики - Вацлав Гавел и Вацлав Клаус, были избраны парламентом, в то время как третий - Милош Земан - был избран гражданами.



В понедельник Пражский городской суд оправдал бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша по так называемому делу о "Гнезде аиста". Оправдательный приговор был вынесен за несколько дней до президентских выборов в Чешской Республике, на которых Андрей Бабиш будет баллотироваться в качестве кандидата в президенты.



Андрея Бабиша подозревали в том, что более десяти лет назад при строительстве развлекательного центра "Гнездо аиста" одна из его компаний незаконно получила финансирование ЕС в размере 50 млн крон (€ 2,08 млн). Государственная прокуратура запросила для Бабиша трехлетнее тюремное заключение условно и штраф в размере 10 млн крон, но суд признал обвинения необоснованными и оправдал бывшего премьер-министра.



Решение суда не является окончательным, у государственного прокурора все еще есть возможность подать апелляцию.



С самого начала Андрей Бабиш охарактеризовал это дело как политическую атаку на его персону, заявив, что целью было отстранить его от политики. "Я очень рад, что у нас есть независимый суд. Суд подтвердил то, что я говорил с самого начала: я не виновен и не сделал ничего противозаконного", - заявил председатель оппозиционного движения ANO.



Другая обвиняемая по делу "Гнезда аиста" - Яна Надьова, бывшая советница Бабиша, также была оправдана судом.