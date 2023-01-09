|Украинский кукурузовоз Glory застрял на мели в Суэцком канале
14:34 10.01.2023
Опять двадцать пять: в Суэцком канале на мель село судно с Украины
Грузовое судно село на мель в Суэцком канале в Египте, сообщила 9 января сервисная компания канала.
Агентство Leth сообщило, что судно MV Glory село на мель недалеко от города Эль-Кантара в провинции Исмаилия, расположенной в зоне Суэцкого канала. По сообщению Associated Press, фирма заявила, что буксиры уже попытались снять судно с мели.
Представитель администрации Суэцкого канала не ответил на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию.
Объединенный координационный центр указал, что судно перевозит более 65 тысяч метрических тонн кукурузы с Украины в Китай.
Данные спутникового слежения, проанализированные Associated Press, показали, что Glory находится на однополосном участке Суэцкого канала к югу от Порт-Саида на Средиземном море.
Египет благодаря Суэцкому каналу является одним из ключевых глобальных транспортных хабов. Агентство EADaily напоминает, что в марте 2021 года контейнеровоз Ever Given компании Evergreen сел на мель в Суэцком канале и перегородил движение судов в обоих направлениях.
Тогда на подходах к каналу скопилась пробка из более чем 450 судов. По подсчетам Bloomberg, общий ущерб от блокировки канала составлял 9,6 миллиарда долларов в сутки.