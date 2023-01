Украинский кукурузовоз Glory застрял на мели в Суэцком канале

14:34 10.01.2023

Опять двадцать пять: в Суэцком канале на мель село судно с Украины



Грузовое судно село на мель в Суэцком канале в Египте, сообщила 9 января сервисная компания канала.



Агентство Leth сообщило, что судно MV Glory село на мель недалеко от города Эль-Кантара в провинции Исмаилия, расположенной в зоне Суэцкого канала. По сообщению Associated Press, фирма заявила, что буксиры уже попытались снять судно с мели.



Представитель администрации Суэцкого канала не ответил на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию.



Объединенный координационный центр указал, что судно перевозит более 65 тысяч метрических тонн кукурузы с Украины в Китай.



Данные спутникового слежения, проанализированные Associated Press, показали, что Glory находится на однополосном участке Суэцкого канала к югу от Порт-Саида на Средиземном море.



Египет благодаря Суэцкому каналу является одним из ключевых глобальных транспортных хабов. Агентство EADaily напоминает, что в марте 2021 года контейнеровоз Ever Given компании Evergreen сел на мель в Суэцком канале и перегородил движение судов в обоих направлениях.



Тогда на подходах к каналу скопилась пробка из более чем 450 судов. По подсчетам Bloomberg, общий ущерб от блокировки канала составлял 9,6 миллиарда долларов в сутки.