Дочь экс-президента Ирана Фаизе Хашеми приговорили к пяти годам тюрьмы за призывы к протестам

14:38 10.01.2023

В Иране за участие в протестах приговорили к пяти годам тюремного заключения Фаизе Хашеми, дочь бывшего президента страны Али Акбара Хашеми Рафсанджани. Об этом пишет иранское агентство Mehr.



"Госпожа Фаизе Хашеми после ареста была приговорена к пяти годам лишения свободы по первоначальному приговору", - написала на своей странице в Twitter адвокат дочери экс-президента Неда Шамс. Юрист отказалась комментировать решение суда, сославшись на то, что приговор будет в скором времени обжалован.



Сообщается, что 60-летняя Хашеми была арестована за подстрекательство к беспорядкам еще в сентябре, через несколько дней после смерти 22-летней иранки Махсы Амини.



Фаэзе Хашеми-Рафсанджани - дочь Али Акбара Хашеми-Рафсанджани, который руководил политическими структурами Ирана в 1989–1997 годах. Он умер в 2017 году в возрасте 82 лет.



Протесты в Иране начались в сентябре из-за гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов якобы за неправильно надетый хиджаб. Иранские силы безопасности утверждают, что девушка потеряла сознание от сердечного приступа. Ее родные считают, что она умерла после избиения. В ноябре власти вынесли первый смертный приговор, в декабре казнили одного из участников беспорядков.