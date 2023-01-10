РосАрмия прорвалась в центр Соледара

14:41 10.01.2023

Командование ВСУ выводит из Соледара разбитые подразделения



Хотя в последнее время поступало много информации о том, что украинское военное командование решило вывести войска из Соледара, к настоящему времени бои в городе продолжаются.



Еще вчера имелись основания предполагать, что подразделения ВСУ попытаются ночью организованно и скрытно выйти из города, чтобы оторваться от противника, как это было в Лисичанске.



Однако такого не произошло, хотя агония украинского гарнизона уже совершенно очевидна. Такую оценку ситуации на этом участке фронта дает в своем Telegram-канале журналист и обозреватель Юрий Подоляка.



При этом он констатирует, что ротация украинских войск в Соледаре прекратилась - разбитые части из города выводят, но взамен новых не шлют. Это свидетельствует о том, что на Соледаре военное командование киевского режима поставило крест.



Эксперт полагает, что положение ВСУ в Соледаре безнадежно, поскольку наши войска, не давая противнику передышки, не только продолжают штурм в центре, но и берут его группировку в клещи.



Подтверждается наша информация об активном продвижении российских подразделений в направлении населенного пункта Благодатное, взятие которого будет означать охват Соледара с севера.



А с юга российские войска настойчиво атакуют по направлению к ж.д. станции Соль, чтобы тем самым замкнуть кольцо окружения вокруг засевшего в западной и центральной части города врага.



карту смотрим тут - https://eadaily.com/ru/news/2023/01/10/komandovanie-vsu-vyvodit-iz-soledara-razbitye-podrazdeleniya