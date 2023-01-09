|Какова будет численность тюрков в 2050 году
15:07 10.01.2023
Алан ИСАЕВ
Тюркские народы являются одной из крупных языковых групп народов в Евразии. Экспресс К подсчитал, насколько увеличится их численность к 2050 году при сохранении существующего прироста.
В Тюркский совет входит шесть государств - Турция (86 млн), Азербайджан (10,3 млн), Казахстан (19,7 млн), Кыргызстан (6,8 млн), Узбекистан (34,7 млн) и Туркменистан (6,2 млн) в качестве страны-наблюдателя.
Таким образом, сейчас в многонациональных странах Тюркского совета проживают 163,3 млн человек.
Также большое количество тюркских народов проживает в Китае (14 млн), России (15 млн), Иране (30 млн), Таджикистане (2 млн), Германии (5 млн), Ираке (3 млн), США (2 млн), Франции (600 тысяч), Грузии (250 тысяч), Украине (350 тысяч), Молдове (150 тысяч), Монголии (100 тысяч), в прочих странах насчитывается еще 6 млн тюрков. В общей сложности 78 млн человек.
По данным ООН, численность населения Турции в 2050 году достигнет 97 млн человек, Узбекистана - 42 млн, Казахстана - 24 млн, Азербайджана - 11 млн, Кыргызстана - 9 млн, Туркменистана - 8 млн человек. Таким образом, количество граждан этих стран достигнет 191 млн человек. Еще около 88 млн тюркских народов будут проживать в других странах. Итого 279 млн человек.
Самые малочисленные тюркские народы можно найти в Сибири. Например, в Иркутской области проживают тофалары - численность этого народа всего 800 человек. Примечательно, что тофаларский язык знают всего 100 человек.
Есть и другие малочисленные тюркские народы. Долганы проживают в Якутии (5 500 человек), телеуты - в Алтае (2 700), шорцы - в Кемеровской области (13 000). Почти все эти народы исповедуют шаманизм. А в Молдове проживают гагаузы - тюркский народ, исповедующий православие. Общая численность гагаузов, населяющих Балканы, достигает 250 тысяч человек.
А в Крыму проживают сразу два тюркских народа, исповедующих иудаизм, - крымчаки (1 500 человек) и караимы (2 000). При этом в последнем случае речь идет об иудаизме особого толка.
Самым большим тюркским народом, исповедующим буддизм, являются тувинцы. Их численность достигает 300 тысяч человек.