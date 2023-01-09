Какова будет численность тюрков в 2050 году

15:07 10.01.2023

Алан ИСАЕВ



Тюркские народы являются одной из крупных языковых групп народов в Евразии. Экспресс К подсчитал, насколько увеличится их численность к 2050 году при сохранении существующего прироста.



В Тюркский совет входит шесть государств - Турция (86 млн), Азербайджан (10,3 млн), Казахстан (19,7 млн), Кыргызстан (6,8 млн), Узбекистан (34,7 млн) и Туркменистан (6,2 млн) в качестве страны-наблюдателя.



Таким образом, сейчас в многонациональных странах Тюркского совета проживают 163,3 млн человек.



