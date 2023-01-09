"Леопарды" вместо "Пантер". Давненько под Харьковом не горели немецкие панцири, - СП

19:51 10.01.2023 Немецкие танки грязи не боятся, но как быть с украинскими мостами

В Берлине позабыли, чем заканчиваются попытки воевать с Москвой

Ирина Гусева



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Александр Бартош Николай Пономарев



В Германии не исключают поставок Украине танков Leopard. Об этом 8 января в интервью немецкому телеканалу ARD заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек.



"Мы изучаем ситуацию, мы согласовываем свои действия с другими странами. Мы будем наблюдать за тем, как дальше будет развиваться дискуссия (по этому вопросу в Германии)", - цитирует ответ чиновника на вопрос возможности предоставления Украине танков Leopard-1 или Leopard-2 ТАСС.



Вице-канцлер также отметил, что динамика в вопросе поставок оружия Киеву будет меняться в зависимости от хода боевых действий на Украине.



С призывом поставить Киеву немецкие танки Leopard также 8 января выступили вице-президенты Бундестага Катрин Геринг-Эккардт (партия "Зеленые") и Вольфганг Кубики (партия СвДП). Они считают, что Берлин не должен ограничиваться отправкой на Украину БМП Marder, о чем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц договорился с президентом США Джо Байденом.



"Мы должны сделать и предоставить все возможное. Это относится также и к танкам Leopard", - приводит РИА "Новости" слова вице-президент Бундестага, опубликованные в немецкой газете Hamburger Abendblatt.



Правда, вопрос дальнейшей поддержки Украины, по мнению Кубики, разделяющего ее позицию по поставкам танков, должен координироваться с партнерами по НАТО. Такое взаимодействие, видимо, имеет место. Как ранее заявил глава МИД Джеймс Клеверли во время совместной пресс-конференции с германской коллегой Анналеной Бербок, с Украиной обсуждается, "что им нужно для следующего этапа их самообороны", а с международными партнерами идет работа над предоставлением необходимого.



"Танки вполне могут быть частью этого. Вопрос о том, откуда они будут, и кто из союзников их предоставит, безусловно, один из тех, над которыми мы работаем в тесной координации друг с другом", - сказал он.



Лидер региональной группы оппозиционной ХСС (Христианско-социального союза) в Бундестаге Александр Добриндт призвал немецкое правительство выступить с инициативой ЕС по совместной поставке Украине танков Leopard 2.



"Мы хотим, чтобы Украина могла реализовать свое право на самооборону. Для этого ему (Киеву) нужно больше тяжелого вооружения - в том числе танков Leopard 2", - считает он.



При этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов фактически пугает Берлин войной в случае отказа в предоставлении Киеву тяжелой бронетехники.



"Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования о том, нужно нам давать танки или не нужно", - заявил он.



Впрочем, несмотря на подобные заявления, западные партнеры явно колеблются. Представитель партии СДПГ, член комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер предостерегает Германию от необдуманных односторонних действий. По его мнению, танки могут быть поставлены только в координации с партнерами по НАТО.



"И мы и впредь хотим избежать того, чтобы НАТО превратилось в прямую сторону конфликта", - сказал он, добавив, что в интересах всех сторон избежать эскалации конфликта.



Против поставок немецких танков в одностороннем порядке выступает и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль. По его словам, это может быть сигналом о вовлеченности в боевые действия, поэтому такие решения следует принимать осторожно и с оглядкой на действия союзников.



Бывший президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен также считает, что, отправляя Украине тяжелую колесную технику, Германия становится "стороной конфликта против России".



Как пояснил член-корреспондент Академии военных наук РФ, кандидат военных наук Александр Бартош считает призывы некоторых немецких политиков пропагандистскими выхлопами, которые нацелены на нагнетание обстановки.



- Некоторые политики ответственности за свою страну не несут. Ответственность за страну несет руководство в лице канцлера, министерств и ведомств. А политики могут говорить все, что им в голову придет в интересах их политических соображений, пиара и т. д.



"СП": - Какова вероятность поставок Киеву танков Leopard?



- Вероятность поставки танков существует. Пока США, Германия, Франция, Польша не согласовали свои позиции по поставке танков. Американцы воздерживаются это делать, поляки говорят, что не будут начинать поставки, пока союзники по НАТО к ним не приступят и требуют этого от Франции и Германии.



"СП": - Почему все-таки воздерживаются?



- Во-первых, у них у самих существуют определенные проблемы с обеспечением собственных войск такими танками.



Во-вторых, они понимают, что поставки этих танков на Украину потребуют очень серьезной длительной работы по подготовке экипажей, технического обслуживания и т. д. У Украины таких возможностей нет, поэтому это неизбежно потянет за собой направление на Украину инструкторов, а то и полных экипажей танков, что будет грозить вероятностью втягивания в конфликт.



Кроме того, они понимают, что инфраструктура Украины не приспособлена для использования этих танков, поскольку те же мосты не выдерживают тяжесть 50−60 тонных танков.



Поставка этих вооружений Украине будет означать новый этап эскалации военных действий, поскольку Украина получит возможность использовать эти танки не только в зоне проведения специальной военной операции, но и также и действий по территории России: для попыток прорыва на нашу территорию. А это будет уже весьма серьезная эскалация конфликта, поэтому западники пока довольно осторожно относятся к этой идее, хотя Зеленский обращается к ним с просьбой ускорить такие поставки.



К.и.н., эксперт Центра ПРИСП Николай Пономарев считает, что вероятность поставок Украине западных танков напрямую зависит от двух взаимосвязанных факторов: динамики ситуации в ходе СВО и оперативности мер по устранению проблем в ВС РФ, выявленных ранее в ходе боевых действий (в сфере обеспечения средствами связи, беспилотными дронами и т. д.).



- Иначе говоря, любая перегруппировка по типу харьковской или херсонской будет объективно приближать поставки на Украину западных танков. Впрочем, заинтересованность США в затягивании конфликта может способствовать тому, что соответствующие решения будут приниматься европейцами с существенной задержкой.



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"СП": - О чем говорят призывы, звучащие в Германии, о поставках танков Киеву? Немцы вновь решили воевать с Россией? Они забыли, как советские танки в 1945-ом штурмовали Берлин?



- Россию элементарно стали меньше бояться. Наши войска ассоциируется у немцев не с Красной армией образца 1945 г. Параллели скорее проводятся с пораженной дефицитом снарядов и винтовок военной машиной 1915 г., лишенной достаточно экономической и технологической базой. К сожалению, стремление наших элит во всем копировать дореволюционные порядки обернулось возрождением соответствующей проблематики.



"СП": - На что рассчитывают некоторые немецкие, западные политики, которые подобными призывами фактически эскалируют конфликт?



- В их глазах Россия и представители ее элиты уже отнесены к категории "хромых уток". А по отношению к последним в системе международных отношений всегда используется принцип "падающего толкни". В этой ситуации можно надеяться только на влияние двух факторов. Во-первых, российский истеблишмент может, наконец, запустить процесс крупномасштабных реформ.



Во-вторых, США заинтересованы в затягивании конфликта.



Факультативным фактором в данной ситуации может служить заинтересованность немецкого и французского ВПК в освоении украинского рынка (на текущий момент львиная доля средств, выделяемых на вооружение Украины, идет все-таки в карман американских промышленников). Не следует забывать и о том, что прямое участие тяжелой (т.е. дорогостоящей) техники в конфликте - это прекрасная возможность для ее рекламы. Источник - свободная пресса

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