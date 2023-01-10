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Как слезть со спины тигра? Страны Азии в украинском конфликте. - В.Бурт
00:00 11.01.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 10.01.2023

СМИ сосредоточены на том, как относятся к событиям на Украине в Европе и куда меньше пишут об Азии. Более или менее подробно сообщают о позициях Китая, Ирана, Индии, Израиля. Сообщалось также, что Южная Корея и Япония поддержали Украину и присоединились к антироссийским санкциям. О поведении других государств Азии информация более ограниченная.

Известно, что такие постсоветские республики, как Армения, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, заняли выжидательную позицию.

Казахстан на государственном уровне декларирует нейтралитет. В декабре министр иностранных дел этой страны Мухтар Тлеуберди заявил: "Россия и Украина – это исторически дружественные для Казахстана государства. Президент Токаев регулярно контактирует с лидерами обеих стран, призывая их сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное и дипломатическое решение нынешнего конфликта". По словам Тлеуберди, Казахстан не присоединяется к санкциям против России, но исповедует принцип, согласно которому экономика страны не будет использована для обхода ограничительных мер.

Забылось ли, что год назад, когда в январе 2022 года Казахстан был охвачен антиправительственными вступлениями, власть была спасена только благодаря переброске в страну миротворцев ОДКБ? А единственной гарантией безопасности Таджикистана от вторжения афганских талибов остается 201-я военная база России – крупнейшая за пределами РФ.

Это, так сказать, частности. А в общем и целом лишь поддержка Москвы удерживает Средне-Азиатский регион от сползания в пучину "цветных революций" и межэтнических столкновений.

К сожалению, недружественную позицию по отношению к России занял Азербайджан, который помогает Украине. Уже на третий день СВО Зеленский сообщил, что Алиев пообещал помочь Украине нефтепродуктами. Не исключено, что танки и самолеты ВСУ тоже снабжаются горючим с берегов Каспия. Аrmenian Weekly со ссылкой на иракский телеграм-канал Sabereen News сообщал, что Баку поставлял Киеву авиабомбы. Эту информацию подтверждали и другие издания.

Недавно министр энергетики Украины Галущенко сказал о получении из Азербайджана энергетического оборудования для замены выведенного из строя в ходе СВО. Ранее посол Украины в Баку Каневский благодарил Государственную нефтяную компанию Азербайджана SOCAR за снабжение украинских АЗС электрогенераторами.

Общая сумма помощи Украине, оказанной Азербайджаном, уже превысила 30 миллионов манатов (17,6 миллиона долларов). К этому следует прибавить финансовую поддержку со стороны НПО.

В Азии полностью поддержала специальную военную операцию России КНДР. Пхеньян признал независимость новых республик Донбасса. Об отношении к происходящему на Украине не раз высказывались северокорейские политики. В частности, 11 октября 2022 года посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль по случаю 74-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами заявил: "Мы поддерживаем действия правительства России, принимаемые им в связи с событиями на Украине".

Летом СМИ сообщали, что КНДР предложила России отправить в зону СВО на Украине до 100 тысяч корейских добровольцев.

Кстати, шли разговоры о прибытии на Украину добровольцев из Сирии. Эта страна тоже поддержала Россию в конфликте с Украиной. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил: "Мы считаем, что Россия вправе защищать себя перед лицом агрессивной политики Запада. Мы также выражаем уверенность в том, что российская армия не только обороняет свою национальную территорию, но и отстаивает при этом права других народов на справедливость и на свободу".

Очень коротко – о позиции некоторых других азиатских стран.

В ноябре премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что его страна придерживается принципов, закрепленных в Уставе ООН и международных законах.

Вьетнам призвал Россию и Украину вернуться к диалогу и предложил помощь в урегулировании конфликта.

Президент Индонезии Джоко Видодо отметил, что Индонезия занимает нейтральную позицию в украинском вопросе и призывает к мирному урегулированию. При этом он отказался в ответ на просьбу Зеленского отправить Украине оружие, предложив вместо этого гуманитарную помощь.

Саудовская Аравия поддерживает международные усилия, направленные на политическое урегулирование кризиса на Украине, как заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бин Фархан аль-Сауд во время телефонного разговора с Сергеем Лавровым.

Во многих столицах Азии сознают опасность разрастания конфликта. Об этом в аллегорической форме сказал в общеполитической дискуссии на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Таиланда Дон Праматвинай: "На Востоке есть поговорка, что катание на спине тигра или другого зверя может быть веселым. Но никто не может наслаждаться им бесконечно. Вопрос стоит так: как безопасно слезть со спины тигра, не убивая его".

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673384400


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