Поток гастарбайтеров с семьями стал для России стратегическим фактором, - Е.Трифонова

00:20 11.01.2023 10.01.2023



Миграционной политике не хватает последовательности

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



Среди мигрантов из среднеазиатских стран

оказывается много женщин.



Миграционная политика РФ остается стратегически невнятной и тактически противоречивой. Если цель не в том, чтобы заместить коренное население приезжими, надо было бы показать ее выгоды для народа и страны в целом. При этом официальная статистика рапортует о росте преступлений иностранных граждан (ИГ), а в то же время власти намерены упростить трудовым мигрантам пребывание в РФ. Ряд экспертов настаивает: наведение порядка надо было бы начать с ограничений на въезд гастарбайтеров с семьями.

По словам замглавы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Дмитрия Демиденко, ведомство планирует сократить число оснований для внесения ИГ в черный список. С 1 января 2024 года будет введена градация правонарушений в зависимости от тяжести.



"Если будет незначительное правонарушение, то соответственно не последует запрета на въезд в Россию", – заявил недавно этот чиновник на совместном совещании госорганов РФ и Киргизии. При этом буквально перед этим министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил об очередном всплеске преступности среди мигрантов. Кстати, показательно, что он призвал объединиться для борьбы с этническим криминалом все ведомства, которые причастны к реализации политики в области миграции. И действительно, МВД вряд ли стоит считать единственным за нее ответственным, главных лоббистов свободного въезда гастарбайтеров следует искать в других сферах госуправления.



Заметим, что тревогу по поводу потоков приезжих уже бьют вполне провластные спикеры: скажем, член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале прямо указывает, что доля преступлений против несовершеннолетних растет именно "за счет мигрантов из Средней Азии", причем совершают их как взрослые ИГ, так и их дети в российских школах. Напомним, что и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев неоднократно анонсировал грядущие ужесточения. Более того, недавно Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл также выразил обеспокоенность бесконтрольным притоком мигрантов, который, по его мнению, несет угрозу сохранению духовных традиций страны.



Согласно прогнозам, с учетом высокой рождаемости в странах Средней Азии количество их граждан, въезжающих в Россию, в ближайшие годы не сократится. А учитывая, что внешняя миграция из стран СНГ не подразумевает ограничительных барьеров, уже сейчас многие гастарбайтеры едут не одни, а с семьями. Как сказал "НГ" президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров, с одной стороны, такая практика позволяет быстрее легализовать мигрантов, однако, с другой стороны, если они продолжат перемещаться семьями, зачастую образуя закрытые анклавы, "может получиться перекос и в этническом, и в культурном плане". По его мнению, все это негативно отразится на стабильности общества, усилит риски расширения бытовых насильственных конфликтов на почве этнической или, что еще хуже, религиозной розни. "Нужно пересмотреть нынешний подход, возможно, надо перенимать мировой опыт, когда мигрантам не позволяется въезжать в страну с семьями", – заметил он. В целом же, считает Федоров, миграционное законодательство необходимо не упрощать, а напротив, ужесточать, впрочем, меняя вместе с этим и "грабительский капиталистический курс, который является благоприятной почвой для привлечения дешевой низкоквалифицированной рабочей силы". И, конечно, уверен он, создавать рабочие места надо для россиян, а также "своими силами – без привлечения трудовых мигрантов – решать демографические проблемы".



Стоит отметить, что о росте именно семейного перемещения в РФ в прошлом году заявляли участники международной конференции "Женское лицо миграции". К примеру, есть данные, что "до 50% въезжающих из Кыргызстана составляют женщины". И эксперты снова заговорили о необходимости законодательно запретить гастарбайтерам привозить в Россию семьи и детей. Кстати, эта проблема еще с 2011 года неоднократно поднималась на круглых столах в Совете Федерации, там тоже призывали воспользоваться мировым опытом, скажем, правилами европейских стран. Вроде такого, что для ввоза родственников мигрант должен поработать год и доказать, что он платит налоги и имеет средства для обеспечения семьи. Впрочем, и в Европе данные нормы, очевидно, срабатывают плохо. Что же касается России, то среди общественности широко бытует мнение, что на миграционные ужесточения либо нет политической воли, либо власти, мол, и вовсе заинтересованы в еще большей либерализации. Недаром время от времени появляются отчеты, в которых утверждается, что перетекание трудовых ресурсов из стран Средней Азии в Россию для всех сторон имеет больше преимуществ, чем негативных последствий. На основе этих выкладок потом и принимаются различные законы. Например, планы по развитию адаптационных центров ряд экспертов считает вредными, ведь это будет способствовать перетягиванию трудовыми мигрантами их родственников. Есть и такое мнение, что это прямой заказ мигрантского лобби, потому что на самом деле гастарбайтеры и не хотят жить по законам страны пребывания, не желают адаптироваться к ее культуре, по-настоящему изучать русский язык, то есть не стремятся к ассимиляции.



Как подчеркнул доцент РАНХиГС, директор АНО "Академический альянс" Михаил Бурда, когда речь идет о внешней миграции в Россию, следует понимать, что это прежде всего массовый приток неквалифицированной трудовой силы всего из трех государств – Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. А трудовая миграция, настаивает он, должна быть организованная и обязательно возвратная. И она не должна пересекаться с миграцией гуманитарной, когда вместе с работником приезжает еще и несколько иждивенцев. "Они потом нагружают социальную сферу – здравоохранение, образование и т.д. Но вначале надо обеспечить на них приоритетное право своим гражданам, а не иностранным", – сказал он "НГ". В то же время, подтвердил Бурда, российские власти, похоже, реально видят во внешней миграции тот инструмент, которым можно затыкать демографические дыры. Так, по его словам, просто ничем другим не объяснить ту ситуацию, что за девять месяцев 2022 года гражданство РФ было предоставлено почти 120 тыс. приезжим из Таджикистана. Вообще-то это население весьма крупного райцентра в европейской части РФ. Еще более 75 тыс. граждан той же страны за тот же срок получили вид на жительство, а значит, до гражданства им остался один шаг. "Очевидно, что такой подход не находит понимания в обществе, которое фиксирует необходимость упорядочить миграционную политику и принять в отношении к внешней миграции комплекс рестриктивных мер", – заявил Бурда.



И особенно его беспокоит, что властью не оцениваются и те риски социально-политической напряженности в принимающем обществе, которые связаны с изменением этнокультурного баланса. Отдельные социологические исследования уже фиксируют достаточно высокий уровень негативного восприятия мигрантов местным населением, напомнил "НГ" Бурда. "Когда по-настоящему не решены проблемы с трудоустройством своих граждан, не подготовлены условия для гармоничного сосуществования своего населения и мигрантов, то как можно ставить вопрос об увеличении привлечения последних в страну? Годами говорится о программах их социальной адаптации, но все это так и остается разговорами", – сказала "НГ" историк-востоковед Анастасия Цеденбал. Она подчеркнула, что низкий уровень рождаемости среди россиян и достаточно высокий уровень их смертности приводит к естественной убыли населения, так что, возможно, мигранты с семьями, особенно если они претендуют на гражданство, действительно в количественном отношении ее заместят, но "при этом будет меняться этнический состав населения". В то же время сокращение рабочих мест для коренного населения, при том что они всегда находятся для приезжих, будет вести к рискам повышенной конфликтности среди разных этнических групп, увеличению уровня преступности и общей тревожности в обществе. Цеденбал согласна, что в перспективе можно было бы сделать условием приезда семей мигрантов "какой-то период стабильной успешной работы на одном месте", но главное – прохождение всеми ими программ социальной адаптации.



Однако, к примеру, гражданский активист Алексей Егоркин настаивает, что политика почти бесконтрольного въезда в Россию ИГ, конечно, имеет отношение к прибыли – "лоббисты стройкомплекса, ЖКХ и ряда других отраслей оголтело доказывают выгоду таких мигрантов", – но не только к ней. Он вообще заявил "НГ": "Вряд ли сейчас уже могут возникнуть сомнения в том, что тенденция на замещение коренного населения страны является частью внутренней политики – иначе бы не суетились так с темой адаптации мигрантов". По его словам, "совершенно очевидно, что давно пора запретить трудовым мигрантам перевозить в Россию семьи". Тут последствиями становится не только "приумножение численности представителей чужого менталитета", но и "существенно возрастает нагрузка на социальную сферу за счет денег российских налогоплательщиков, и к тому же, в ущерб их интересам". То есть получается, что крупный бизнес зарабатывает деньги, в частности, демпингуя на рынке труда, а бюджет РФ берет на содержание все новых и новых выходцев из Средней Азии. "Да еще предполагается и дополнительно оплачивать их адаптацию", – заметил он. "Вместо того чтобы строить в стране жизнь для своих граждан, власти озабочены созданием адаптационных центров для мигрантов. Думаю, что тут не только традиционный отмыв-распил, но и определенная политическая линия. Приезжие легко управляемы диаспорами, не интересуются острыми социально-политическими вопросами, готовы работать больше и дешевле, а также правильно голосовать на выборах", – подчеркнул Егоркин. Источник - НГ

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