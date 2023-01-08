Избежит ли Китай участи Советского Союза. В Америке предрекли экономической крах КНР

00:24 11.01.2023

Владимир Скосырев

8.01.2023



В Ant Group работникам позволяют расслабиться.

Джэк Ма, основатель Ant Group, откажется от контроля над этим финансово-технологическим гигантом. Раньше Ма владел более 50% голосов в нем, а теперь его доля составит 6,2%. Власти, навязавшие реструктуризацию, наложат на компанию штраф более чем на 1 млрд долл. По мнению экспертов в Гонконге, Пекин хочет сократить влияние крупных частных инвесторов в стране. Это приведет к эрозии самых эффективных отраслей экономики. А ряд зарубежных китаеведов даже пророчат КНР экономический крах, подобный тому, что случился в СССР.

Два года назад регуляторы пресекли дебют Ant на рынке акций. Группа хотела реализовать самое крупное в мире первичное размещение акций – на 37 млрд долл. Оно было отменено в последнюю минуту в ноябре 2020 года и привело к вынужденной реструктуризации компании, комментирует Reuters.



Ма контролировал компанию, филиал Alibaba, гиганта электронной коммерции, через родственные структуры. За последние два года гонение Пекина на технологических гигантов привело к тому, что их стоимость уменьшилась на сотни миллиардов долларов, доходы и прибыли упали. Что касается Ant, то она управляла Alipay, приложением мобильных платежей, которое имеет более 1 млрд пользователей.



Как отмечает New York Times, Джэка Ма называли в Китае символом успеха в бизнесе, но он неосмотрительно покритиковал в конце 2019 года регуляторов банковской отрасли. Тут-то и начались его неприятности. При председателе КНР Си Цзиньпине Пекин стал устанавливать более сильный контроль над экономикой. Это коснулось и магнатов, которые накопили огромные состояния и переступили границу дозволенного.



В последние годы Ма почти не появлялся на публике. Пресса, правда, иногда сообщает о его поездках за границу. На днях репортеры обнаружили его в Таиланде. Тем временем Ant объявила, что Ма не будет "контролирующей персоной". Он будет одним из 10 важных акционеров.



Но в последнее время для Ма и его собратьев-миллиардеров, кажется, замаячил свет в конце туннеля. А может быть, власти "сильнее лаяли, чем кусали". Ведь главная задача их сегодня – взбодрить экономику, пострадавшую от пандемии. Данкен Кларк, председатель консалтинга BDA China, говорит: "Поскольку экономика сейчас находится в неустойчивом положении, правительство хочет подтвердить обязательство ускорить рост. А ключом к этому служат технологический, частный секторы. Проходящая с санкции регуляторов реструктуризация положит конец периоду неопределенности".



Противоположного мнения придерживается Эндрю Коллиер, директор Orient Capital Research. "Китайское руководство полно решимости урезать роль больших частных инвесторов. Это приведет к эрозии самых эффективных отраслей экономики", – утверждает он. Еще более мрачные прогнозы дают Го Ди, старший лектор университета Brunel в Лондоне, и Сюй Чэнган, старший научный сотрудник Стэнфордского университета в США. Они пишут в статье, что партийно-государственные институты КНР были полностью перенесены из СССР в 1949 году. Когда советские тоталитарные устои рухнули, возник вопрос, выживут ли они в Китае. В КНР, в отличие от СССР, частный сектор сохранился, а с конца 70-х годов превратился в главный драйвер экономики.



Но и раньше ее рост подрывало то, что сохраняется государственная монополия на землю, государственная монополия в банковском секторе, отсутствие независимой судебной системы, слабый спрос китайских потребителей. Для ускорения роста нельзя больше полагаться и на экспорт.



В 1950-х годах КПК выдвинула лозунг: "Сегодняшний СССР – это наше завтра". Партийные лидеры не осознают, что те же проблемы, которые утопили Советский Союз, сегодня могут погубить Китай, утверждают британский и американский китаеведы.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Что касается Ant Group, то ее реструктуризация демонстрирует не усиление конфликта с государством, а, наоборот, что предприниматели и чиновники учатся конструктивно работать друг с другом. Дело в том, что власти дали этой фирме долгожданное разрешение на капитализацию подразделения, которое занимается потребительским кредитованием. Это огромные деньги. С одной стороны, регулятор позволил Ant увеличить свой капитал фактически в два раза, с другой – эта группа становится более контролируемой, более управляемой, поскольку ни у кого там нет монопольного права голоса. Никого не раскулачивали, сохраняется совет директоров в соответствии с правилами рынка. Иными словами, китайских капиталистов первой волны заставили отказаться от стремления к монополизму.



Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, в разговоре с "НГ" проанализировал сравнение нынешнего Китая с СССР. По его словам, западные исследователи неправы. Китайская экономика принципиально отличается от советской. Последняя с начала 1930-х годов была полностью огосударствленной. Она жила в этом состоянии 60 лет, пока не показала свою неэффективность. А китайская экономика с конца 70-х годов, когда стала использовать рыночные механизмы, стала совершенно иной. Это капиталистическая экономика. Сейчас там принимаются меры по укреплению роли государства. Но до советской ситуации им еще очень и очень далеко.