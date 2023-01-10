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Как скоро посол Казахстана в Киеве Калетаев повесит в кабинете портрет Бандеры?
00:32 11.01.2023

АНДРЕЙ УВАРОВ | 10.01.2023 |

Скажи мне, кто твой партнер, и я скажу тебе, кто ты

Гуманитарный зуд, которым страдает чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан на Украине Дархан Калетаев, не раз вызывал вопросы.

Например, не ведет ли Калетаев на Украине свою личную внешнюю политику, ибо заявления его шефа, министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди, да и самого президента Токаева о многовекторности и нейтралитете в конфликте Украины и России явно не совпадают с действиями Калетаева. Не хочется ведь подозревать главу МИД и президента в том, что они говорят одно, поручая своим подопечным делать противоположное.

Однако согласитесь: вряд ли нейтралитет и многовекторность подразумевают, что Казахстан оказывает гуманитарную помощь лишь националистической киевской клике и 8 лет игнорирует Донбасс. Или посол Калетаев исповедует идеи украинских наци?

Три дня назад укроСМИ сообщили об очередной "гуманитарной вылазке" делегации посольства РК в Бучу, где была открыта "юрта несокрушимости", по аналогии с позорно известными "пунктами незламности" Зеленского. Кстати, у казахов все выглядело приличнее и богаче.

Юрта Калетаева круче палаток Зеленского

Юрта Калетаева круче палаток Зеленского

Во время открытия жителей Бучи угощали пловом, поили чаем, дарили подарки и предлагали заряжать гаджеты в тепле, которое "казахи дарят украинцам".

Бандероюртный праздник

Бандероюртный праздник

Примечательно, что, согласно информации горсовета Бучи, "юрта появилась по инициативе посольства Казахстана и подобные "юрты несокрушимости" посольство планирует открыть в Киеве, Харькове и Одессе".

Как оказалось, Украине передано еще 100 зарядных станций в подарок от казахстанских бизнесменов, имена которых не сообщают (наверное, потому, что бизнесмены делают деньги и в России, где им после такой "бандерофилии" могут отказать в ведении дел). Ни казахстанское диппредставительство, ни МИД РК не публиковали сообщения об этих "гуманитарных подвигах", хотя мероприятие проводилось как минимум с привлечением бюджетных средств РК и отчитываться за него надо, хотя и неудобно перед "стратегическим союзником", которого Ак Орда заверяет в верности.

Посол Калетаев шаровары и шапку-мазепинку еще не носит, но собрал вокруг себя специфическую группу деятелей и волонтеров из "казахстанской диаспоры". Посольство и эта компания уже не раз устраивали гуманитарные акции, как пишут местные ресурсы, "в ставших знаковыми для украинцев местах преступлений российской военщины Буче, Гостомеле и Ворзеле".

Гуманитарная акция Посольства РК и диаспоры в Ворзеле 19 мая 2022 года

Гуманитарная акция посольства РК и диаспоры в Ворзеле 19 мая 2022 года

Значительная часть киевской "казахстанской диаспоры" Украины либо аффилирована с СБУ, вроде информбюро БАСЕ Айдоса Сарымова и Даулета Басенбаева, либо просто русофобы, как Жанна Бота, Мухтар Тайжан или Арман Шураев, который недавно запустил видео, где грозит русским: "Не дай Бог, вы еще решите зайти к нам. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков". Однако эти фигуры слишком токсичны, почему Калетаев работает через официального главу диаспоры Данияра Егембердиева.

У "прибандеренного" посла Казахстана в Киеве есть и своя "крыша" – депутат Верховной рады из "слуг народа" Сергей Нагорняк, возглавляющий группу межпарламентских связей с Казахстаном. Нагорняк якобы является инициатором недавней "установки юрты" и организатором получения всей серьезной гуманитарной помощи из РК, в которой среди прочего – бронежилеты и каски. В день передачи первого транша казахской гуманитарки Нагорняк даже явился на заседание Рады в цветах флага Казахстана, кстати, желто-голубых. С послом Калетаевым у Нагорняка более чем дружественные связи.

Деляга и посол – партнеры и друзья

Деляга и посол – партнеры и друзья

В марте 2022 года казахские дипломаты открыто принимали участие в передаче грузов украинской стороне в Северодонецке в присутствии медийщиков двух стран. Тогда же советник-посланник посольства Казахстана на Украине Аргын Оспанов отметил, что "сегодня Украина переживает сложный период своего становления и развития, и в такой ситуации Казахстан не может оказаться в стороне". А 19 мая на акции в Ворзеле посол Казахстана даже "Слава Украине!" голосил.

Теперь "партнеры России" скрывают свою бандерофилию за фигурой Нагорняка, который плотно сотрудничает с бизнесменом Даулетом Нуржановым, из-за чего посол Калетаев на мероприятиях не появляется, создавая впечатление что ни он, ни официальная Астана к акциям помощи отношения не имеют.

Нуржанов входит в правление холдинга Kusto Group, как генеральный директор Kusto Agro "он занимается агробизнесом в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях, где арендует 24 тыс. га земель и занимается фармингом, трейдингом и логистикой". Человек при деньгах; в списке богатейших людей Казахстана за 2022 год Нуржанов на 39-м месте.

Даулет Нуржанов

Даулет Нуржанов

Друг и партнер казахстанских посла и миллионера Сергей Нагорняк, выходец из рогульского поселка на Житомирщине, после окончания модного КНЭУ занялся бизнесом. Начинал с лотков и ларьков, поднялся до главы компании Евроинвестгруп ЛТД. Ежегодно посещает форум в Давосе. Политически беспринципен, имеет партбилеты партий УДАР, "Блок Петра Порошенко", "Слуга народа". Когда он принадлежал к УДАРу, Нагорняка называли "смотрящим Кличко" в Буче.

Совместный бизнес с казахами привел Нагорняка в группу межпарламентских связей с Казахстаном. Поддерживает отношения с бывшим послом Украины в Казахстане, русофобом Петром Врублевским.

Благотворительность Нагорняка не только показушная, но и скандальная. Оказалось, что посол Казахстана и миллионер Нуржанов дружат с воришкой, который не гнушается тырить гуманитарку: от имени Нагорняка семье погибшего защитника "Азовстали" как-то принесли подарки, состоявшие из просроченных продуктов, переданных поляками в качестве гумпомощи. "Сергей Нагорняк, не стыдно ли вам пиариться на гуманитарке и приносить семье, которая пережила чрезвычайную потерю, такое дерьмо?" – спросила завсегдатая давосского форума разоблачившая его журналистка.

Такие вот партнеры у посла Казахстана. Как говорится, скажи мне, кто твой партнер, и я скажу тебе, кто ты.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673386320


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