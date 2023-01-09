Приграничная служба: зачем США меняют миграционную политику

00:44 11.01.2023 И почему администрация Байдена не справляется с потоком нелегалов



Евгения Чукалина



Из-за "мягкой" и непоследовательной политики демократов в отношении мигрантов кризис на границе США может усугубиться. Такое мнение выразили опрошенные "Известиями" американские эксперты. На фоне накрывающей южные штаты волны нелегалов глава государства Джо Байден объявил о новой миграционной политике, в частности, предложив пускать в страну на законных основаниях по 30 тыс. выходцев из Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа в месяц. Также из-за непрекращающейся критики со стороны республиканцев американский лидер впервые за свой президентский срок посетил город Эль-Пасо на границе с Мексикой, наиболее пострадавший от наплыва нелегалов.



С прибытием



Миграционный кризис на американо-мексиканской границе по-прежнему остается одним из острых вопросов, требующих принятия срочных мер. Больше всего от наплыва нелегалов страдают южные штаты США, но если Калифорния и Аризона испытывают лишь некоторые трудности, то в Техасе ситуация с потоком мигрантов критическая, так как границу именно с этим штатом чаще всего пересекают иностранцы, рассказал "Известиям" профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан. Также он добавил, что от такого наплыва особенно сильно пострадал пограничный город Эль-Пасо.



Именно туда 8 января направился Джо Байден в качестве своего первого за президентский срок визита на южную границу. Это произошло в том числе на фоне продолжающейся критики и обвинений в бездействии нынешней администрации со стороны республиканцев.



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Глава государства пробыл там примерно четыре часа. За это время он прошел вдоль американо-мексиканской границы, а также осмотрел пункт пропуска, где сотрудники погранслужбы показали, как они обыскивают автомобили на наличие контрабанды и наркотиков. Впрочем, этот демонстрационный визит не снизил градус критики в отношении президента США. Как, к примеру, отметил председатель национального совета работников погранслужбы Брэндон Джадд, глава Белого дома так и не посетил наиболее проблемные районы Эль-Пасо. В свою очередь, губернатор Техаса Грег Эбботт еще до прибытия президента заявил, что с улиц города планируют прогнать нелегалов.



"Байден приедет сюда только для того, чтобы посмотреть на "продезинфицированный" Эль-Пасо, чтобы он мог помочь нелегальным мигрантам вместо того, чтобы остановить их приток в нашу страну", - сказал он.



Во время визита Грег Эбботт поприветствовал президента, передав ему письмо с предложениями республиканцев по миграционной политике. Кроме того, губернатор Техаса раскритиковал американского лидера, подчеркнув, что тот "опоздал на два года и примерно на $20 млрд". Стоит отметить, что сам глава штата придерживается жесткой позиции в отношении нелегалов. Так, в прошлом году для привлечения внимания демократов к кризису на границе он начал отправлять автобусы с мигрантами, в частности, в Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго и Филадельфию, которыми руководят как раз представители "синих". С весны 2022 года таким образом были перемещены почти 16 тыс. человек.



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Многие представители Демпартии, в том числе мэры этих городов раскритиковали действия губернатора Техаса, обвинив его в нечеловеческом обращении с мигрантами. Вместе с тем эти города представляют различные программы для приема нелегалов, а также открывают временные убежища.



По данным погранично-таможенной службы США, за 2022 финансовый год (длился с октября 2021-го по сентябрь 2022-го) было зафиксировано свыше 2,38 млн попыток нелегально пересечь границу, что на 37% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом за октябрь и ноябрь 2023 финансового года пограничная служба в общей сложности задержала 465 тыс. мигрантов (в 2022 финансовом году этот показатель был на уровне 340 тыс., а в 2021-м - 144 тыс.).



- Мигранты стекаются в США из Центральной Америки в значительной степени из-за острой нехватки продовольствия, вызванной изменением климата. Учитывая растущий ущерб от климатических изменений, миграционный кризис, скорее всего, будет усугубляться, - допустил профессор Саид Хан.



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Однако Джо Байден решил отправиться на границу, подготовившись. 5 января глава государства анонсировал дополнительные меры, которые Белый дом планирует принять в рамках противодействия кризису. Так, действующая администрация намерена расширить действие так называемого Раздела 42, введенного в марте 2020 года еще при Дональде Трампе, на мигрантов из Гаити, Кубы и Никарагуа. Эта мера позволяла американской стороне под предлогом борьбы с COVID-19 оперативно депортировать нелегалов без возможности запроса убежища в США.



Вместе с тем глава государства предложил на законных основаниях ежемесячно пускать в Соединенные Штаты по 30 тыс. выходцев из этих стран, а также из Венесуэлы. По словам Джо Байдена, эти шаги "не исправят всю иммиграционную систему, но они значительно лучше помогут справиться с этой сложной ситуацией".



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Впрочем, экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс в беседе с "Известиями" раскритиковал миграционную политику демократов. По его мнению, нынешняя администрация "приветствует нелегалов и на самом деле не хочет препятствовать их въезду", при этом преимущественно направляя их в "красные" штаты.



- Демократы рассматривают нелегалов как будущих избирателей Демпартии, а некоторые предприятия хотят, чтобы нелегалы служили в качестве дешевой рабочей силы, - рассказал он. - Практика режима Байдена заключается в том, чтобы перевозить их в республиканские штаты, такие как, к примеру, Флорида, чтобы увеличить численность населения, поддерживающего демократов.



Как отметил профессор Саид Хан, либеральные власти страны в отличие от консерваторов придерживаются "мягкой силы" в отношении нелегалов, что лишь усугубляет ситуацию на юге страны.



- Республиканцы были категорически против любой миграционной политики, которая позволяет этим людям получать разрешения на въезд. В то же время демократы демонстрируют непоследовательность и некомпетентность в выработке твердой политики, которая ослабила бы давление на южную границу, - заявил он "Известиям".



Неопределенным остается и будущее "Раздела 42". Дело в том, что действие этой нормы должно было закончиться в декабре. На этом фоне сообщалось о массовых увольнениях работников погранслужбы, а также о еще большем скоплении мигрантов на границе. Однако Верховный суд временно оставил "Раздел 42" в силе на время рассмотрения группового иска генпрокуроров-республиканцев 19 штатов. Они требуют оставить действующую норму в силе, поскольку в противном случае ситуация может усугубиться.



Как отметил Пол Крейг Робертс, даже в условиях действия этой нормы масштабные незаконные пересечения границы продолжаются, причем многие нелегалы не утруждают себя запросами на предоставление убежища, а просто растворяются в испаноязычных общинах США. Однако если "Раздел 42" отменят, "миллион и более" мигрантов будут ожидать на границе, чтобы пересечь ее. По словам профессора Саида Хана, при таком развитии событий неясно, какие меры примут власти, чтобы можно было оперативно депортировать мигрантов прямо на границе. Источник - Известия

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