Россия заливает цены нефтью

00:46 11.01.2023 Эксперты считают, что вместо огромных дисконтов лучше сократить добычу, пока цены на "черное золото" не восстановятся



Анна Седова

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Андрей Кочетков

Вячеслав Мищенко



Добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла в среднем на 2% почти до 535 млн т. Как утверждает "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с производственными результатами, добычу нарастили почти все крупнейшие нефтекомпании.



Лидером по этому показателю стал "Сургутнефтегаз", прибавивший 7% по итогам года (до 59,6 млн т), в целом же компания заняла третье место по объемам добычи. У ЛУКОЙЛа добыча выросла на 6%, до 81 млн т, у "Газпром нефти" - почти на 5%, до 59,1 млн т. На 2% сократила свои показатели добычи "Роснефть" (до 178,5 млн т), которая в прошлом году попала под санкции ЕС, как, впрочем, и "Газпром нефть".



Впрочем, пока сомнительно, что эти показатели удастся удержать в новом году. Вице-премьер Александр Новак не исключал, что добыча нефти в России может снизиться из-за потолка цен, который ввели страны Запада. Он вступил в силу только 5 декабря, кроме того, не распространялся на уже заключенные контракты, поэтому на результатах 2022 года практически никак не сказался. Запрет на продажу нефтепродуктов в ЕС и вовсе вступает в силу только 5 февраля.



Если учесть, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, официально запрещающий поставлять нефть и нефтепродукты юридическим и физическим лицам, которые включают в контракты условия о price cap, вероятно, прогноз Александра Новака о сокращении добычи на 5−7% может сбыться.



Тем более, что уже сейчас Россия продает нефть по ценам, которые намного ниже установленных ограничений. Как написал Bloomberg со ссылкой на Argus Media, российские компании 6 января продавали сырье по цене 38 долларов за баррель, что существенно не дотягивает до потолка в 60 долларов. В то же время, нефть сорта Brent в тот же день стоила 78 долларов за баррель. То есть дисконт Urals к Brent составил 40 долларов.



Как пишет издание, ограничение цен на российскую нефть сделали РФ более зависимой от Китая и Индии и вынудили продавать нефть с еще большими скидками, чем раньше, чтобы сохранить конкуренцию с поставками с Ближнего Востока. По мнению аналитиков, слишком резкое падение цены может привести к тому, что Россия все-таки решит сократить добычу, чтобы не продавать сырье практически в убыток.



Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко считает, что лучше продавать меньше нефти, но по более приближенным к рыночным ценам, даже в ущерб добычи, так как она не является самоцелью.



- Вопрос добычи достаточно чувствительный и для отрасли, и для власти, и для компаний. Подходы к показателям у нас традиционны и достались нам еще с советских времен, когда добыча лежала в основе планирования в нефтегазовом секторе. Это объемы, количество скважин, освоение новых месторождений, отчетность и так далее. В этом нет ничего плохого. Да, хорошо иметь план, показатели и высокую добычу, чтобы доля России по-прежнему была существенной, и она оставалась в первой тройке самых крупных производителей нефти вместе с США и Саудовской Аравией.



Но сама по себе гонка за показателями и уровнем добычи, на мой взгляд, бессмысленна. Нужно добывать ровно столько нефти, сколько необходимо для удовлетворения всех потребностей национальной экономики. Это энергетический, нефтегазохимический, транспортный и другие сектора. Что касается остальных объемов, которые шли на экспорт, а это чуть меньше половины всей добычи и переработки, эта часть должна быть вариативной и соответствовать состоянию и структуре международного рынка.



Продавать ресурс лишь бы для того, чтобы его продать, неэффективно. Нужно делать это эффективно, с максимальной прибыльностью и так, чтобы не навредить ни себе, ни рынку. Например, выбрасывать большой объем нефти, когда слабый спрос или он не соответствует ожиданию экономики, не стоит. Экономисты уже говорят, что мир находится на пороге рецессии. Учитывая все эти факторы, необходимо гибко координировать деятельность нефтяного сектора. Поэтому упадет добыча или вырастет зависит от состояния рынка и от нашей способности продавать собственную нефть по нормальной цене.



"СП": - То есть лучше продавать меньше нефти, чем продавать ее с большими дисконтами?



- На мой взгляд, политика предоставления максимальных скидок или дисконтов может быть оправдана на переходный период. Но в целом она ведет к изменению структуры рынка и удешевлению российской нефти по отношению к другим сортам. Нарушается баланс и дисконт становится фактором демпинга на мировом рынке.



На момент перестройки, когда российская нефть идет на азиатский рынок, ближневосточная - на европейский, это может быть обосновано. Тем не менее, необходимо разработать собственный механизм ценообразования на российскую нефть, желательно в рублях, чтобы в дальнейшем быть не потребителем ценовой информации и индикаторов, которые образуются на западных площадках. Нужно выстраивать собственную модель и формировать цену на российскую нефть.



"СП": - Нынешние дисконты на уровне 40 долларов не приемлемы для нашей отрасли?



- Традиционно российский сорт Urals торговался с дисконтом к Brent в полтора-два доллара. Если сейчас это 38−40 долларов, конечно, это не нормально. Бывают момент, когда цены проваливаются. В этом плане 2020 год был очень странным, цены в Америке по биржевым механизмам вообще уходили в минус. Нынешние дисконты - это попытка перенаправить объемы и привлечь покупателей в сложных условиях ограничений. Но это не должно быть устоявшейся практикой.



Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Research" Андрей Кочетков не исключает, что уже во второй половине года цены на нефть снова пойдут вверх, и тогда Россия сможет как увеличить добычу, так и более уверенно отстаивать свои интересы в ценовых вопросах.



- По некоторым прогнозам добыча в этом году снизится на 500−700 тысяч баррелей в сутки, то есть на те 5−7%, которые озвучивал Александр Новак. Более пессимистичные оценки говорят о снижении на 1,5 млн. барр./сут., но это оценки Международного энергетического агентства, которые не всегда попадают в цель.



Многое будет зависеть от того, в каком состоянии окажется мировой спрос. Есть прогнозы, что экономики Европы и Северной Америки погрузятся в одновременную рецессию и это приведет к снижению спроса как раз на миллион-полтора миллиона баррелей в сутки. Однако в последнее время прирост потребления обеспечивался такими станами, как Китай и Индия. Китай ликвидировал практически все ограничения политики нулевой терпимости к коронавирусу, поэтому мы ждем, что к китайскому новому году, а это конец января-первая декада февраля, спрос в КНР начнет активно восстанавливаться, и это легко компенсирует выпадающие объемы в Европе.



Нужно учитывать еще одну важную деталь, которая будет сохранять рынки дефицитными даже в условиях синхронной рецессии в странах G7. Отказ Европы от российских поставок нефти привел к тому, что сейчас резко увеличились танкерные маршруты. Нефть идет не по самым эффективным, а по удлиненным логистическим цепочкам. Дефицит танкеров для перевозки будет перманентно создавать проблемы с поставками, что скажется на ценах.



"СП": - Это поможет компенсировать дисконты на российскую нефть?



- Сегодня после вступления в силу европейского эмбарго действительно наблюдается увеличение дисконта. Но нужно помнить, что не все, что пишется официально, таковым является. Завуалированной платой за российскую нефть может быть повышенная оплата за страховку ее транспортировки тем же российским компаниям. То есть 40 долларов пишем, десятку российским же страховикам держим в уме.



Пока цены на нефть относительно низкие, дисконт будет ниже европейского потолка. Если же цены будут расти, а такой сценарий есть, и некоторые прогнозируют более высокие цены, чем даже в 2022 году, текущего дисконта уже не будет. Российская нефть будет заметно дороже, и никто из азиатских стран не будет стесняться покупать ее по более высоким ценам, так как они все равно будут ниже рыночных.



Нефтяной рынок очень изменчив и в течение года котировки могут гулять в широком коридоре. Но реальность такова, что сегодня после многих лет дефицита инвестиций добыча находится на пределах. Даже в странах ОПЕК резервных мощностей очень немного и поддерживать добычу в максимальных объемах они смогут в течение короткого периода времени. Как только Европа стабилизируется, а Китай восстановит потребление, на рынке снова возникнет дефицит, как в начале прошлого года. Это поможет нам преодолеть этот период, когда у нас слишком выросли дисконты. Источник - СвободнаяПресса

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