Байден повторяет миграционную политику Трампа, - Д.Моисеев

09:33 11.01.2023

Отношения между США и Мексикой остаются напряженными



Данила Моисеев

10.01.23



Администрация Джозефа Байдена пока так и не может решить проблему нелегальной миграции.

Президент США Джозеф Байден продолжает первое турне по южным границам США и Мексике. В Мехико он встретился с коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, а также с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Несмотря на хорошие отношения с Канадой, важнее для главы Белого дома стал разговор с мексиканским лидером, который упрекает Соединенные Штаты в том, что они не финансируют развитие соседних стран, а это приводит к притоку новых волн нелегалов к границам США. Обещания об активном приеме мигрантов Байден не выполняет, и фактически его политика в этой области не сильно отличается от той, которую проводил Дональд Трамп.



По прибытии в Мехико Байден провел встречу с мексиканским президентом, и, как отмечает AP, без предъявления претензий в дискуссии не обошлось. Обрадор заявил, что Вашингтону следует выводить из "забвения" своей внешней политики страны Карибского бассейна и больше финансировать их развитие. Это помогло бы уменьшить приток мигрантов, спасающихся от нищеты или просто надеющихся серьезно улучшить уровень жизни, перебравшись в США. Американский же президент упрекнул Обрадора в том, что он старается защитить мексиканский бизнес, что ставит американские компании в неравное положение.



Во вторник Байден должен был встретиться с Трюдо, а потом запланирован сбор трех лидеров вместе. С канадским премьером разговор ожидался, по всей видимости, более легким для Байдена: Оттава практически неизменно следует вслед за Вашингтоном, хотя у канадцев и возникают вопросы к тому, что их соседи все чаще прибегают к протекционизму.



И все-таки три крупные страны Северной Америки неизбежно взаимодействуют друг с другом, несмотря на определенный разрыв в уровне жизни, имеющийся в США и Канаде, с одной стороны, и в Мексике – с другой. Мексиканский экономический потенциал необходим американцам – правда, сами мексиканцы стараются использовать сотрудничество максимально выгодно для себя. Иногда случаются парадоксы. Так, Мехико не хочет выполнять требования американских демократов по введению более строгого природоохранного законодательства и достойной минимальной оплаты труда, поскольку это лишит страну конкурентного преимущества.



К США претензии по поводу охраны интересов своего бизнеса имеются со времен правления Трампа, который ради этой цели был готов ссориться с Европой и вводить пошлины на продукцию и так небогатой Латинской Америки. Но при демократах принципиально ситуация не изменилась. Правда, на один важный справедливый шаг, ударивший по IT-гигантам страны, работающим по всему миру, Белый дом все же пошел, договорившись с большинством стран о введении единого корпоративного налога по ставке не ниже 15%.



Важным визитом в ходе "южного" турне стал приезд Байдена в Эль-Пасо – приграничный американский город, где традиционно ютятся многие нелегальные мигранты. Перед этим Байден объявил, что готов пускать в страну по 30 тыс. беженцев в месяц, но если миграция будет легальной и мигранты будут иметь надежных спонсоров. Как этих самых спонсоров им искать, если у мигрантов нет родственников в США, президент не уточнил.



Стоит напомнить, что Мексика активно помогает Вашингтону бороться с нелегальной миграцией и не давать потоку нелегалов перебраться через границу с США – об этом с администрацией Белого дома Обрадор договорился отдельно, и помощь мексиканских органов действительно вполне ощутима.



"В целом миграционная политика США со времен Трампа мало изменилась, даже проблема разделения семей не решена, но поменялась риторика. Трамп прямо говорил, что никого впускать не хочет, а Байден предлагает впускать ограниченное число мигрантов, но на особых, трудновыполнимых условиях. Обрадор же прав в том, что если бы средства, сопоставимые с теми, которые используют США для поддержки Украины и Восточной Европы в целом, были направлены в страны Карибского бассейна, то желания совершить опасный для жизни нелегальный переход границы было бы меньше. И на примере Мексики это так и было: после интеграции экономик и повышения уровня жизни мексиканцы стали искать счастья на севере реже. Правда, многие при этом шутят, что те, кто хотел уехать в США, уже уехали", – сказал "НГ" директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ профессор Виктор Хейфец.



Эксперт отметил, что, хотя США и выделяют определенные суммы на развитие региона, их явно недостаточно для преодоления бедности и принципиального изменения экономической ситуации.



"Не стоит забывать и о том, что у президентов Мексики и США не самые лучшие личные отношения. Обрадор поздравил Байдена с победой на президентских выборах одним из последних, и это глава Белого дома помнит", – подчеркнул Хейфец.