Продукты в Казахстане за год подорожали на 25%

09:36 11.01.2023

Продукты в Казахстане подорожали на 25% - Нацбанк

Николай ИВАЩЕНКО



Сильнее всего в Казахстане дорожают продукты питания, а также медикаменты, моющие и чистящие средства, строительные материалы.



Об этом в своем докладе об инфляции сообщил председатель Национального банка Галымжан ПИРМАТОВ, передает Экспресс К. На заседании правительства он отметил, что инфляция замедлилась в декабре до 1,2%, но все равно продолжает превышать среднегодовые значения.



В годовом выражении инфляция достигла 20,3%. Наибольший вклад продолжил вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 25,3%. Наблюдалось сезонное удорожание плодоовощной продукции,



- сказал ПИРМАТОВ.



Согласно его данным, непродовольственная инфляция также ускорилась до 19,4%. Продолжается ускорение роста цен на товары с высокой долей импорта, в том числе на товары личного пользования, моющие и чистящие средства, стройматериалы, медикаменты.



При этом в структуре непродовольственных товаров отмечается замедление роста цен на автомобили в результате выхода из расчета высокой базы 2021 года и ГСМ в условиях административного регулирования цен.



В декабре 2022 года инфляция платных услуг сохранилась на уровне 14,1%. Замедлился рост стоимости аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг.



Как отметил глава Нацбанка, инфляционные ожидания населения продолжают оставаться на повышенном уровне. В декабре 2022 года медианные оценки ожидаемой населением инфляции выросли до 21,3%.



"2022-й стал годом беспрецедентных шоков в результате военного конфликта России с Украиной, роста цен на сырьевые товары, рекордной инфляции в мире, а также самой жесткой за последние два десятилетия монетарной политики со стороны центральных банков", - подчеркнул ПИРМАТОВ в своем докладе.



Ранее сообщалось, что показатели инфляции в Казахстане достигли максимума.