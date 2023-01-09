МИД Казахстана: Астана не участвовала в установке "юрты несокрушимости" в Буче

09:40 11.01.2023

МИД Казахстана: Астана не участвовала в установке "юрты несокрушимости" в Буче



Василий Кошкин



Астана не имеет отношения к установке в украинском городе Буча "юрты несокрушимости". Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.



Ранее городской совет Бучи сообщил, что акция прошла "благодаря поддержке посольства республики Казахстан в Украине".



"Посольство не участвовало, это инициатива только частных казахстанских компаний", - сообщил Смадияров (цитата по РИА Новости).



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сообщила, что казахстанская сторона отрицает официальное участие страны в акции в Буче.