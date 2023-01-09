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|МИД Казахстана: Астана не участвовала в установке "юрты несокрушимости" в Буче
09:40 11.01.2023
МИД Казахстана: Астана не участвовала в установке "юрты несокрушимости" в Буче
Василий Кошкин
Астана не имеет отношения к установке в украинском городе Буча "юрты несокрушимости". Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Ранее городской совет Бучи сообщил, что акция прошла "благодаря поддержке посольства республики Казахстан в Украине".
"Посольство не участвовало, это инициатива только частных казахстанских компаний", - сообщил Смадияров (цитата по РИА Новости).
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сообщила, что казахстанская сторона отрицает официальное участие страны в акции в Буче.