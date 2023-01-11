В Киеве благодарят Токаева за многовекторность Казахастана

09:45 11.01.2023

Вадим Москаленко. 11.01.2023



Казахстан, как и некоторые другие государства СНГ, продолжает проводить политику многовекторности – неизбежный этап перед окончательным разрывом с Москвой и поворотом на Запад.



Об этом в эфире "Радио НВ" заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Казахстан, как и некоторые другие государства СНГ, продолжает проводить политику многовекторности – неизбежный этап...

Подпишитесь на новости "ПолитНавигатор" в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.



"Сегодня Казахстан – точно не шакал Путина. Я считаю, что в Казахстане они пытаются балансировать. У нас тоже когда-то был идиотский период многовекторности. Так вот, сейчас Казахстан пытается играть в ту же игру, имея Китай, имея влияние Запада, и другие", – сказал Климкин.



Павел Климкин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за его политическую проституцию.



"Токаев – опытный человек в плане внешней политики. И под Путина он, как это делает Лукашенко и частично иранский режим, он не пойдет. Кстати, даже они пытаются до последнего маневрировать", – резюмировал экс-министр.



Напомним, на саммите ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал глав Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прекратить играть в многовекторность – хотя бы из чувства самосохранения.