А король-то.... Конституционный суд Казахстана окончательно прикончил титул и статус елбасы

09:50 11.01.2023

Признать закон о Елбасы утратившим силу - постановление КС

Экспресс К

04:27, Сегодня

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elbasy.kz



Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы". Об этом говорится на сайте Конституционного суда, сообщает Экспресс К.



"Конституционный суд рассмотрел обращение группы депутатов Парламента республики о даче официального толкования пункта 4 статьи 62 Конституции Республики Казахстан", - говорится в сообщении.



Их обращение поступило 5 января.



Один из вопросов: "Подлежит ли признанию утратившим силу Конституционный закон "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы" в связи с исключением норм, регулирующих статус и полномочия Первого Президента Казахстана?"



"Основываясь на воле народа Казахстана, выраженной на республиканском референдуме от 5 июня 2022 года, об исключении из Конституции РК пункта 4 статьи 46 и других норм, признать, что в настоящее время в Конституции Республики Казахстан отсутствуют правовые основания для сохранения Конституционного закона РК "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы" в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу", - сообщается на сайте КС.