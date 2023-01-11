"Армия Z" взяла Соледар. Наступление продолжается

09:55 11.01.2023

Соледар взят под контроль русскими войсками

Михаил Рябов. 11.01.2023 Москва

Вся территория города Соледар на Донбассе взята под контроль, сообщил минувшей ночью основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.



"В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра", – пообещал он.



Вся территория города Соледар на Донбассе взята под контроль, сообщил минувшей ночью основатель ЧВК...



Котел замкнулся в районе Соледарской амбулатории севернее Соляного рудника №4. Кроме того, сообщается о взятии главной высоты Соледара – Юрчиной горы, которая господствует над местностью к северу от окраин города.



"Остается провести зачистку города от остатков противника. Что важно: в итоге врага не просто "сдвинули" по фронту, а прорвали фронт и взяли группировку врага в "котел", который теперь довольно быстро рассекается на части и никаких перспектив у окруженных нет. Украинское командование бессильно им помочь. Сдадутся – выживут, нет – нет", – описывает ситуацию военкор Николай Долгачев.



Уже опубликовано подтверждающее видео с русскими бойцами напротив здания административных услуг, которое находится по соседству с городской администрацией Соледара.



Информацию, что русские бойцы контролируют центр города, подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Он также констатировал, что российские силы полностью перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе.



"Фактически оборона Соледара находится в состоянии агонии. Основные силы ВСУ уже выведены из Соледара. В ближайшие дни будет объявлено об освобождении Соледара. Противник выстраивает оборону с опорой на Благодатное, станцию "Соль", Раздоловку и Веселое", – комментирует военный обозреватель Борис Рожин.



В украинском сегменте соцсетей появились видео с выходящими из Соледара ВСУшниками. На одном из роликов укронацист нецензурно бранит бежавших из города "побратимов".



"Шо, чей Соледар?" – спрашивает один из боевиков сослуживца.



"Соледар наш", – отвечает тот.



"Был", – добавляет третий ВСУшник.



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Российская армия снова почувствовала вкус победы

Олег Кравцов. 11.01.2023

Изгнание из Соледара украинских оккупантов имеет важное стратегическое значение для ВС РФ.



К такому выводу, передает корреспондент "ПолитНавигатора", приходит военный корреспондент Алексендр Коц.



"Для изголодавшейся по серьезным успехам российской армии взятие этого города имеет и стратегическое, и психологическое значение. С одной стороны, после череды вынужденных, но от этого не менее обидных перегруппировок, важно почувствовать вкус победы. Пусть она и достается нам дорогой ценой", – пишет автор в "Комсомольской правде.



Он обращает внимание, что Соледар – это фактически северная окраина Артемовска, являющегося важнейшим узлом украинской обороны.



"Через Соледар также проходит линия обороны на север – к Северску. Отсюда же идет трасса под Славянск. Артемовская агломерация, по сути, транспортный хаб, по которому снабжаются сразу несколько военных гарнизонов Украины. И разрушение этого хаба – одна из важнейших задач на пути к следующей линии обороны противника – оси от Авдеевки до Славянска", – считает Коц.



При этом командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что радость по поводу освобождения Соледара следует несколько поумерить.



"Нужно воздавать должное подвигу наших парней, которые сегодня наступают и теснят противника. Задача, которую им приходится решать, требует невероятных усилий, и, безусловно, отрадно, что у них получается. Но мы не под Киевом, а под Донецком; противник не истощен и способен к активным действиям, и все фронтовики сосредоточенно ждут развития событий.



Поэтому я бы поумерил интенсивность тактической радости и вспомнил, что радость уже однажды сменялась горьким разочарованием. Работы – непочатый край, – будем предельно бдительны", – написал Ходаковский в своем тг-канале.