Россию хотят превратить в Московию. Николай Патрушев - о Западе и Украине

11:03 11.01.2023 10.01.2023

Виталий Цепляев



"Россию хотят превратить в Московию". Николай Патрушев - о Западе и Украине



К каким действиям Запада готовятся в Москве и какую политику этому можно противопоставить? Об этом aif.ru рассказал Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.



Турбулентная обстановка



Виталий Цепляев, aif.ru: Николай Платонович, как вы оцениваете обстановку в мире, сложившуюся к началу наступившего года?



Николай Патрушев: Обстановка в мире исключительно сложная и имеет турбулентный характер. Многие страны различных регионов находятся одновременно в военно-политическом, экономическом, социальном и духовном кризисе. Будем надеяться, что в этом году произойдут положительные изменения.



- Вы как-то заявили, что руководство западных стран ничего не предпринимает для улучшения ситуации не то что в мире, но даже в своих собственных странах. Поясните, о чем идет речь?



- У западных политиков нет сил и возможностей изменить жизнь в их государствах к лучшему, поскольку они давно не являются самостоятельными фигурами. У каждого за душой связи с крупным бизнесом, лоббистами, фондами. Эти факты они даже не скрывают. Есть совсем недавние примеры. Как выяснилось, десятки депутатов Европарламента оказались подконтрольны структурам Дж. Сороса, а Еврокомиссия по указке одной из крупнейших в мире американской фармацевтической компании создала целый ряд коррупционных схем по закупке вакцин на десятки миллиардов евро. Очевидно, что реальная власть на Западе находится в руках обладающих ресурсами кланов и транснациональных корпораций.



- Уж не Рокфеллеров и Ротшильдов ли имеете в виду?



- На самом деле, таких корпораций и кланов гораздо больше. Так, совокупный доход 500 крупнейших компаний в мире, по неофициальным данным, достиг в 2021 году почти 38 трлн долларов. Основная доля транснациональных компаний приходится на корпорации, имеющие штаб-квартиры в США. Их доходы принесли порядка 16 трлн долларов с чистой прибылью в 1,8 трлн.



Капиталы целого ряда транснациональных компаний превышают ВВП большинства экономик мира, а созданные ими для дальнейшего обогащения фонды претендуют на роль надгосударственного механизма управления человечеством. Тот же фонд Сороса стал чуть ли не основным мировым центром по планированию и осуществлению "цветных революций".



Проект американского бюджета на 2023 год является лучшим доказательством планов Вашингтона по развязыванию новых войн в ущерб благополучию собственных же граждан.



- НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ



Два актера в одной пьесе



- Хотите сказать, что даже власти США проводят не самостоятельную политику?



- По сути, американское государство - это лишь оболочка для конгломерата огромных корпораций, которые правят страной и пытаются властвовать над миром. Для ТНК даже президенты США - это лишь статисты, которым можно закрывать рот, как Трампу. Все четыре убийства американских лидеров связаны с корпоративным следом. Неслучайно все большее число американцев заявляет о том, что республиканцы и демократы - это лишь два актера в одной пьесе, которая не имеет ничего общего с демократией.



Американские власти, сросшиеся с крупным бизнесом, обслуживают интересы транснациональных корпораций, в том числе военно-промышленного комплекса. Напористая внешняя политика Белого дома, разнузданная агрессивность НАТО, появление военного блока АУКУС и других - это тоже следствие корпоративного влияния. Проект американского бюджета на 2023 год является лучшим доказательством планов Вашингтона по развязыванию новых войн в ущерб благополучию собственных же граждан. Из общей суммы запланированных расходов федерального правительства в 1,7 трлн долларов на оборону ассигнуется половина - более 850 млрд долларов. Только на продолжение боевых действий на Украине и затягивание конфликта планируется выделить 45 млрд.



Это при том, что сами США и их приспешники безвозвратно скатываются в долговую яму. У американцев госдолг достиг тридцать один с лишним триллионов долларов. Долг Англии - 2,4 трлн фунтов стерлингов - стал максимальным со времен Второй мировой войны и превысил 101% валового внутреннего продукта. Мировой же рекорд по соотношению задолженности к ВВП - более чем в 2,6 раза - поставила Япония с госдолгом почти в десять триллионов долларов. Только возвращать эти долги страны, считающие себя хозяевами мира, не собираются.



Ранее Запад пришел к процветанию и добился мирового господства за счет колониальных захватов. Именно так ведут себя сегодня и транснациональные компании, предпочитающие наращивать свои капиталы за счет выкачивания ресурсов из других стран. При этом используют принадлежащую им систему оболванивания масс для всяческого навязывания населению планеты идеи о неких правилах, которые сами придумали и которые не соответствуют международному праву.



На Западе место для нашей страны не предусмотрено. Кучку мировых властителей Россия раздражает тем, что обладает богатыми ресурсами, огромной территорией, умными и самодостаточными людьми.



- НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ



Глобальная эксплуатация



- То есть вы действительно считаете, что при осуществлении деятельности в различных странах мира ТНК серьезно влияют на местные политические и социально-экономические процессы?



- Верно. С одной стороны, они через прямые иностранные инвестиции внедряют новые технологии, увеличивают производительность труда. Только население не может воспользоваться этими результатами, поскольку компании навсегда вытесняют местного производителя, становясь монополистами. Выводя за границу основные объемы прибыли, лишают страны возможности увеличить свое национальное благосостояние.



Для решения данной проблемы национально-правового регулирования недостаточно. Действующее же международно-правовое регулирование экономической деятельности ТНК сформировано в интересах самих корпораций и при их непосредственном участии. Его изменение в пользу национальных интересов стран торпедируется.



В условиях кардинальных изменений в мире цель корпораций - сохранить систему глобальной эксплуатации. Во главе ее - элита бизнесменов, которые себя не связывают ни с одним государством. Под ней - так называемые развитые страны мира, а также "золотой миллиард". А далее - остальное человечество, презрительно именуемое "третьим миром".



- По этой логике, видимо, России в этой иерархии предусмотрено не самое завидное место.



- На Западе место для нашей страны не предусмотрено. Кучку мировых властителей Россия раздражает тем, что обладает богатыми ресурсами, огромной территорией, умными и самодостаточными людьми, которые любят свою страну, ее традиции и историю.



Транснациональные корпорации нервирует мировоззренческое и идейное расхождение России со странами, находящимися под контролем западного капитала. Корпорации нацелены на обогащение и развитие общества потребления. Россия же отстаивает разумное соотношение духовно-нравственных ценностей и социально-экономического развития.



В связи с этим западники стремятся ослабить нашу страну, расчленить ее, уничтожить русский язык и русский мир. Они давно отработали технологию подрыва своих соперников изнутри и их раздробления на небольшие государства. Так действовали и ранее, когда, например, Лондон по итогам Первой мировой войны развалил империи и наштамповал из них десятки стран. Так действуют и сегодня. Яркий пример - Югославия. Имевшее самостоятельный голос на международной арене государство разделено на шесть.



Что означают события на Украине?



- В конце декабря отмечалось 100-летие со дня образования СССР. По-вашему, как повлиял распад Союза в 1991 году на политику США и их союзников?



- Он их окрылил. На пространстве бывшего Союза возникло 15 новых субъектов международного права. Конечно, ни одно из них по уровню своего влияния не может сравниться с СССР за исключением Российской Федерации, которая, сохранив заслуженный веками международный авторитет, является постоянным членом Совета Безопасности ООН, играет важнейшую роль в мире, отстаивая национальные интересы. Поэтому в планах западников остается продолжать растаскивать Россию, а в конечном итоге просто стереть ее с политической карты мира. Сегодня они по-прежнему кричат во всеуслышание, что Россия не должна остаться единой, ее нужно загнать в рамки Московии XV века. Для этого не гнушаются ничем, в том числе придумывая насквозь лживую историю нашей страны, перекладывая на нее свою ответственность за угнетение других народов, чем Россия никогда не занималась.



Вся история с Украиной для того и затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа. Миллионам людей запрещают говорить на родном им с рождения русском языке, заставляют забыть свои истоки. Запад в угоду своих амбиций практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты.



Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может. Украинские традиции близки жителям России, так же как и наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев.



- НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ



События на Украине - это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней. С помощью специальной военной операции Россия освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа.



- Но в мире, наоборот, Россию обвиняют в захвате территории Украины, атаках на ее инфраструктуру...



- Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может. Украинские традиции близки жителям России, так же как и наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев. Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа.



И чем быстрее граждане Украины поймут, что их руками Запад воюет против России, тем больше жизней будет сохранено. Многие это давно осознали, но опасаются заявить об этом, боясь расправы. В планы Запада не входит сохранять чьи-либо жизни в ущерб своему обогащению и другим амбициям. При этом американцы, англичане и другие европейцы часто создают иллюзию, будто защищают цивилизацию от варварства.



- Намекаете на события в Афганистане, где США объявили борьбу с терроризмом, а потом довольно бесславно оттуда ушли?



- Не только в Афганистане, но и в других регионах. Сами создавали для достижения своих целей террористические организации, такие как "Аль-Каида", "Движение Талиба" или ИГИЛ*, и сами с ними же боролись. Устраивая показательную ликвидацию лидеров террористов, как Усама бен Ладен, сотню новых готовили и вооружали.



Неонацистские преступники, которые бесчинствуют в последние годы на Украине, неотвратимо понесут наказание.



- НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ



Присутствие США в Афганистане обернулось не борьбой с терроризмом, а созданием многомиллионных коррупционных схем и многократного увеличения производства наркотиков. Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно. Кстати, это подтвердил и госсекретарь США Блинкен, заявивший, что, если бы американские военные не покинули Афганистан, то Вашингтон не смог бы выделять столько средств Украине. Кроме того, часть вывезенной с афганской земли техники была переброшена в Европу, в основном в Польшу, позволив европейцам проводить милитаризацию киевского режима.



- 24 февраля прошлого года Россия целями СВО назвала как раз "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины. Вы по-прежнему уверены, что эти цели будут достигнуты?



- Неонацистские преступники, которые бесчинствуют в последние годы на Украине, неотвратимо понесут наказание. Однако не исключено, что наиболее одиозных попытаются спасти их кураторы с целью использования в других странах, в том числе для организации государственных переворотов и выполнения диверсионных задач.



Такая схема была отработана в период разгрома фашистской Германии. После 1945 года американцы, англичане и подконтрольные им западногерманские власти отчитались о денацификации своей зоны оккупации Германии, при этом спасенных от наказания нацистов использовали для создания вооруженных сил ФРГ, а также агентурной сети американской и английской разведок, в том числе для тайных операций против стран социалистического лагеря.



ЦРУ, которое до 1948 года именовалось управлением стратегических служб США, активно использовало бывших сотрудников Абвера и управления имперской безопасности гитлеровского рейха для создания новых немецких спецслужб.



Нацистских преступников в послевоенные годы американцы активно привлекали к разработке новых видов вооружения, в том числе оружия массового поражения и средств его доставки. Это же касается использования американцами и японских военных преступников, разрабатывавших и применявших химическое и бактериологическое оружие.



России важна финансовая независимость, а также технологический суверенитет. У нас с избытком хватает своих ломоносовых и кулибиных. Проблема в том, чтобы их вовремя заметить.



- НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ



"Потенциал человечества далеко не исчерпан"



- Давайте вернемся к теме влияния транснациональных корпораций на политику разных стран. Вы утверждаете, что оно практически безгранично. И какие же методы, по-вашему, есть в арсенале ТНК?



- Эти методы самые циничные. Одни из них - эксперименты с опасными патогенами и вирусами в военно-биологических лабораториях, находящихся под кураторством Пентагона. Бесцеремонно занимаются моральным и нравственным разложением общества. Запад освоил зомбирование людей при помощи массовой пропаганды, а теперь стремится использовать когнитивное оружие, влияя на каждого человека точечно с помощью информационных технологий и методов нейропсихологии. Насаждает неолиберальные и иные ценности, некоторые из которых по своей сути прямо противоположны человеческой природе. Действуют сознательно и в своем кругу не скрывают, что ЛГБТ-повестка - инструмент постепенного сокращения числа "лишних людей", которые не вписываются в рамки пресловутого "золотого миллиарда". Еще вчера рекламировали ГМО, не заботясь о том, какие последствия для здоровья окажут такие продукты, а сегодня призывают женщин не заводить детей ради борьбы с изменением климата. Заокеанская наука предлагает оценивать людей по количеству оставляемого ими углерода. Измеряют и подсчитывают человечество точно так же, как в свое время нацистские ученые измеряли черепа в поисках критериев разделения "высших" и "низших рас".



- Довольно мрачную картину рисуете. Словно конец человечества не за горами...



- Потенциал у человечества далеко не исчерпан. Существуют структуры, которые призваны влиять на эту ситуацию в положительном плане. Это ООН и Совет безопасности ООН. Все большую популярность приобретают такие объединения, как ШОС, БРИКС, АСЕАН и другие. Однако Запад не заинтересован в эффективности их работы. Англосаксы навязчиво пытаются подтолкнуть мировую общественность к мысли о том, что эти институты вообще свое отжили, а надо жить по ими придуманным правилам. Несогласным же с их гегемонией прикрепляют ярлык "стран-изгоев", "стран-террористов" или государств, представляющих угрозу национальной безопасности. При этом западные страны не замечают, что постепенно сами остаются в меньшинстве, так как от применяемой ими стратегии силы и угроз в мире уже устали.



Сила в людях



-​ Как руководство России собирается выстраивать свою стратегию с учетом вышеперечисленных проблем?



- Наша страна идет по пути создания крепкой, современной, независимой экономики, чтобы добиться экономического суверенитета. Все ресурсы у России для этого есть. Нужна культура их использования, бережное и хозяйское отношение к нашим сокровищам - не только природным, но и нематериальным. Российский бизнес должен быть национально ориентированным. Частному капиталу, так же как и власти, следует думать о долгосрочном развитии страны.



России важна финансовая независимость, а также технологический суверенитет. У нас с избытком хватает своих ломоносовых и кулибиных. Проблема в том, чтобы их вовремя заметить. Следует не просто развивать науку и образование, а возродить настоящий культ ученого, инженера, труженика. Молодое поколение должно вдохновляться идеями созидательного труда на благо нашей Родины, а не просиживаться в офисах западных корпораций.



Несокрушимая сила России в наших трудолюбивых людях, преимущество которых заключается, в том числе, и в различных взглядах на жизнь, в их многонациональности и многоконфессиональности. Важно понять, что у нас уникальная и самобытная культура, что Россия - это не Европа, не Азия и уж тем более не "антизапад". В этом, кстати, наше фундаментальное отличие. Для русского человека ненависть по определению не может являться объединяющим началом. Ненавистью полны лишь западники, которые в открытую называют нас противниками. Но им надо напомнить об их безуспешных военных операциях во Вьетнаме, Афганистане, других странах... Нам же в условиях появления новых военных угроз важно иметь такие вооруженные силы и спецслужбы, чтобы у противников России даже мысли не было, что они могут воевать с нами.



*Запрещенные в РФ организации Источник - АиФ

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