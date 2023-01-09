 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 11.01.2023
12:12  Движение BLM призвало распустить полицию в США
12:00  Новогодние киндер-сюрпризы Правительства Казахстана
11:55  Власти Узбекистана упростили оформление вида на жительство
11:52  Кулибаев - соны? Каздепутаты ставят вопрос о раскулачивании главного елбасеныша
11:49  О "мирных митингах" и "газовых протестах", - Данияр Ашимбаев
11:47  На кредитование предприятий Узбекистана банкам выделят около $5 млрд
11:03  Россию хотят превратить в Московию. Николай Патрушев - о Западе и Украине

09:55  "Армия Z" взяла Соледар. Наступление продолжается
09:50  А король-то.... Конституционный суд Казахстана окончательно прикончил титул и статус елбасы
09:45  В Киеве благодарят Токаева за многовекторность Казахастана
09:40  МИД Казахстана: Астана не участвовала в установке "юрты несокрушимости" в Буче
09:36  Продукты в Казахстане за год подорожали на 25%
09:33  Байден повторяет миграционную политику Трампа, - Д.Моисеев
00:46  Россия заливает цены нефтью
00:44  Приграничная служба: зачем США меняют миграционную политику
00:32  Как скоро посол Казахстана в Киеве Калетаев повесит в кабинете портрет Бандеры?
00:24  Избежит ли Китай участи Советского Союза. В Америке предрекли экономической крах КНР
00:20  Поток гастарбайтеров с семьями стал для России стратегическим фактором, - Е.Трифонова
00:00  Как слезть со спины тигра? Страны Азии в украинском конфликте. - В.Бурт
Вторник, 10.01.2023
21:56  Узнать "Кракена": чем опасен новый тип коронавируса
19:51  "Леопарды" вместо "Пантер". Давненько под Харьковом не горели немецкие панцири, - СП
17:23  "Невероятный куколдизм": РосЧиновники решили остаться в УЕФА, который изгнал российские команды
15:07  Какова будет численность тюрков в 2050 году
14:41  РосАрмия прорвалась в центр Соледара
14:38  Дочь экс-президента Ирана Фаизе Хашеми приговорили к пяти годам тюрьмы за призывы к протестам
14:34  Украинский кукурузовоз Glory застрял на мели в Суэцком канале
14:28  В президенты Чехии рвется НАТОвский генерал Петр Павел
14:23  Народный артист России Сергей Безруков будет лично преподавать в ташкентском филиале ВГИКа
14:22  В Китайском Чунцине создали испытательный центр водородной энергетики
13:23  Западная идеология уравнивает людей и вещи, - Виталий Трофимов
13:21  Европейские энергетики зря радуются новой зависимости, - "Взгляд"
13:13  Русская внешнеполитическая культура и Орда: статья-гипотеза, - Т.Бордачев
13:10  Центральная Азия и борьба за советское наследство, - А.Михалев, К.Рахимов
13:09  Валюты и демократия. Опыт евро для мировых денег будущего, - Дарио Вело
13:03  Армения отказалась проводить учения ОДКБ
12:22  Сменились ключевые менеджеры "Казатомпрома"
11:17  Зеленский создал себе кровавый "бахмутский" миф, - К.Ольшанский
10:26  Таиланд открывается. Китайская пандемия оказалась менее страшной для страны, чем потеря доходов от туризма
10:08  В Казахстане установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2023 год
09:08  Кантар: это был народное волеизъявление или все-таки организованные беспорядки?.. Обзор каз. прессы
08:39  Последние дни перед хаосом? Макрон подводит Францию к социальному взрыву - В.Прохватилов
08:22  Талибам прочертили границу. Из-за чего поссорились Пакистан и Афганистан, - С.Строкань
08:19  Саудовская Аравия бросит вызов быстрорастущей экономике Индии, - Р.Мустафин
01:59  Штурм и ярость: чем обернется бразильский "захват Капитолия"
01:05  Рос-актер Смольянинов хочет повоевать на стороне Украины
00:36  Де-фирташизация. В Киеве затеяли очередной газо-трубный передел, - НГ
00:02  Исламисты всерьез намерены терроризировать Германию, - НГ
00:01  Нефть вопросов: сырье может подорожать до $85 за баррель
Понедельник, 09.01.2023
22:13  Лимит стойкости ВСУ исчерпан?
21:56  На укрепление имиджа каз-президента брошены юмористы КВНщики
21:45  В США срочно госпитализировали экс-президента Бразилии Болсонару
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
На кредитование предприятий Узбекистана банкам выделят около $5 млрд
11:47 11.01.2023

На кредитование предприятий коммерческим банкам Узбекистана будут выделены дополнительно 55 трлн сумов ($4,9 млрд) - за счет пересмотра банковских нормативов. Об этом на совещании 10 января заявил президент страны Шавкат Мирзиеев.

Такое решение позволит каждому району страны получить дополнительный источник инвестиций в среднем на $20 млн.

Мирзиеев посетовал, что многие хокимы (главы администраций) районов пока не умеют пользоваться выделяемыми средствами, и их надо этому научить. Он поручил районным хокимиятам (администрациям) разработать "дорожные карты" по реализации новых проектов, обеспечить оборотными средствами 807 уже запущенных проектов и 271 предприятие, работающее на малой мощности.

В 2023 году на инфраструктуру промышленных зон и крупные инвестиционные проекты будет направлено 1,7 трлн сумов (около $152 млн).
Территории свободных экономических зон "Гиждуван" и "Коканд" расширят, в Каракалпакстане и Кашкадарье создадут филиалы свободной экономической зоны "Ургут".

Районы четвертой и пятой категорий, экономическое развитие которых отстает (всего их 60), получат 27 видов налоговых льгот, субсидий и преференций. К примеру, для районов, относящихся к пятой категории, ставки налогов с оборота, на прибыль и социального будут установлены в размере 1%.

Президент дал министерству инвестиций, промышленности и торговли месяц на утверждение совместно с заместителями хокимов "дорожных карт" по привлечению инвестиций в промышленные проекты во всех 60 "сложных" районах. К концу года в каждом из них должно начать работу не менее пяти новых предприятий, способствующих повышению категории района.

Новые преференции предусмотрены также для производителей ковров, домашнего текстиля, кожи и ювелирных изделий. В этих отраслях планируется реализовать проекты на сумму $2,6 млрд и дополнительно произвести продукции на 4,5 трлн сумов ($402 млн).
В 2023 году на проекты в сфере производства текстиля будет выделено дополнительно $300 млн. Таможенные льготы по более чем 200 видам импортного сырья для кожевенно-обувной промышленности продлят на три года. Ювелиры получат налоговые, таможенные и банковские льготы, а также возможность закупать сырье со скидкой. Президент уже подписал соответствующие документы.

В промзонах страны намечено запустить 1264 проекта. Важной задачей обозначено обеспечение запуска шестого гидрометаллургического завода в Навоийской области и третьей медно-обогатительной фабрики в Алмалыке, современного литейного цеха в Андижанской области и кластера сельхозтехники в Чирчике.

Министру инвестиций, промышленности и торговли Лазизу Кудратову поручено системно работать с отраслями, расширять производственную кооперацию, реализовывать проекты локализации на сумму $6 млрд, наладить еженедельный оперативный мониторинг 304 масштабных стратегических проектов.

Перед вице-премьером Джамшидом Ходжаевым поставлена задача обеспечить своевременный запуск около 3000 проектов, включенных в региональные инвестиционные программы, оперативно решать проблемы на местах и привлечь в каждый район и город не менее $50 млн дополнительных инвестиций.

На совещании отмечалось, что за последние годы в Узбекистане было создано 19 свободных экономических зон и более 400 малых промышленных зон, на их инфраструктуру выделено 10 трлн сумов ($893 млн). На превращение в "драйверы" таких отраслей, как текстиль, химия, строительные материалы, кожевенная, фармацевтическая, электротехническая промышленность, было направлено $3 млрд. Для обеспечения промышленности сырьем втрое увеличены геологоразведочные работы, открыто более 600 новых месторождений. В результате за последние пять лет количество промышленных предприятий удвоилось и достигло 100 тысяч, объем производства увеличился в 1,4 раза.

Источник - fergana.plus
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673426820


Новости Казахстана
- Спикер Сената встретился с аграриями и жителями пострадавших от урагана домов Жамбылской области
- Кадровые перестановки
- Ерулан Жамаубаев провел совещание по документам Системы государственного планирования
- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- О "мирных митингах" и "газовых протестах"
- Итоговая коллегия: результаты работы за 2022 год и задачи на предстоящий период обозначили в Минздраве
- Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 10 января 2023 года №2
- Квота на привлечение иностранных работников в 2023 году составила 0,24% от численности рабочей силы в Казахстане
- C первой декады января 2023 года китайская сторона снимает ранее введенные ограничительные и карантинные меры на казахстанко-китайском участке государственной границы
- Квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год увеличена на более чем 500 человек
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  