На кредитование предприятий Узбекистана банкам выделят около $5 млрд

11:47 11.01.2023

На кредитование предприятий коммерческим банкам Узбекистана будут выделены дополнительно 55 трлн сумов ($4,9 млрд) - за счет пересмотра банковских нормативов. Об этом на совещании 10 января заявил президент страны Шавкат Мирзиеев.



Такое решение позволит каждому району страны получить дополнительный источник инвестиций в среднем на $20 млн.



Мирзиеев посетовал, что многие хокимы (главы администраций) районов пока не умеют пользоваться выделяемыми средствами, и их надо этому научить. Он поручил районным хокимиятам (администрациям) разработать "дорожные карты" по реализации новых проектов, обеспечить оборотными средствами 807 уже запущенных проектов и 271 предприятие, работающее на малой мощности.



В 2023 году на инфраструктуру промышленных зон и крупные инвестиционные проекты будет направлено 1,7 трлн сумов (около $152 млн).

Территории свободных экономических зон "Гиждуван" и "Коканд" расширят, в Каракалпакстане и Кашкадарье создадут филиалы свободной экономической зоны "Ургут".



Районы четвертой и пятой категорий, экономическое развитие которых отстает (всего их 60), получат 27 видов налоговых льгот, субсидий и преференций. К примеру, для районов, относящихся к пятой категории, ставки налогов с оборота, на прибыль и социального будут установлены в размере 1%.



Президент дал министерству инвестиций, промышленности и торговли месяц на утверждение совместно с заместителями хокимов "дорожных карт" по привлечению инвестиций в промышленные проекты во всех 60 "сложных" районах. К концу года в каждом из них должно начать работу не менее пяти новых предприятий, способствующих повышению категории района.



Новые преференции предусмотрены также для производителей ковров, домашнего текстиля, кожи и ювелирных изделий. В этих отраслях планируется реализовать проекты на сумму $2,6 млрд и дополнительно произвести продукции на 4,5 трлн сумов ($402 млн).

В 2023 году на проекты в сфере производства текстиля будет выделено дополнительно $300 млн. Таможенные льготы по более чем 200 видам импортного сырья для кожевенно-обувной промышленности продлят на три года. Ювелиры получат налоговые, таможенные и банковские льготы, а также возможность закупать сырье со скидкой. Президент уже подписал соответствующие документы.



В промзонах страны намечено запустить 1264 проекта. Важной задачей обозначено обеспечение запуска шестого гидрометаллургического завода в Навоийской области и третьей медно-обогатительной фабрики в Алмалыке, современного литейного цеха в Андижанской области и кластера сельхозтехники в Чирчике.



Министру инвестиций, промышленности и торговли Лазизу Кудратову поручено системно работать с отраслями, расширять производственную кооперацию, реализовывать проекты локализации на сумму $6 млрд, наладить еженедельный оперативный мониторинг 304 масштабных стратегических проектов.



Перед вице-премьером Джамшидом Ходжаевым поставлена задача обеспечить своевременный запуск около 3000 проектов, включенных в региональные инвестиционные программы, оперативно решать проблемы на местах и привлечь в каждый район и город не менее $50 млн дополнительных инвестиций.



На совещании отмечалось, что за последние годы в Узбекистане было создано 19 свободных экономических зон и более 400 малых промышленных зон, на их инфраструктуру выделено 10 трлн сумов ($893 млн). На превращение в "драйверы" таких отраслей, как текстиль, химия, строительные материалы, кожевенная, фармацевтическая, электротехническая промышленность, было направлено $3 млрд. Для обеспечения промышленности сырьем втрое увеличены геологоразведочные работы, открыто более 600 новых месторождений. В результате за последние пять лет количество промышленных предприятий удвоилось и достигло 100 тысяч, объем производства увеличился в 1,4 раза.