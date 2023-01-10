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О "мирных митингах" и "газовых протестах", - Данияр Ашимбаев
11:49 11.01.2023

Освещение годовщины январских событий показало, что наличие "мирных митингов" признается и властью, и оппозицией. Для власти это важно, чтобы не обидеть политическую поляну, а заодно как фактор недовольства обществом, на которые были даны соответствующие ответы. Оппозиция (в широком понимании этого слова) и ее западные спонсоры заинтересована в этом для дискредитации политической системы. При этом критично многие блогеры, эксперты и общественники указывают, что, во-первых, январские события – это стихийный общественный протест против политических и социально-экономических последствий политики первого президента ("Шал, кет"), а во-вторых, активно пишут о том, что сам первый президент все и организовал. Логика, как видим, отсутствует. Сильно сомневаюсь, чтобы Назарбаев стал бы что-то организовывать против самого себя. И в эту модель совершенно не вписывается тот факт, что буквально накануне Назарбаев анонсировал передачу правящей партии "Нур Отан" Токаеву.

Другое дело – Масимов, под которым сильно шаталось кресло. Напомню, что в 2021 г. последовательно были сменены практически все силовики: Касымов, Шпекбаев, Ермекбаев. Глава МВД Тургумбаев и генпрокурор Нурдаулетов явно ориентировались в своей работе на Ак Орду.

Было очевидно, что после АНК и партии на очереди будет СБ, а значит, смена главы КНБ, который тщательно избегал встреч с президентом, явно была не за горами.

Нужно понимать и то, что Масимов тесно связан с крупным англо-американским бизнесом и политическим истеблишментом, который весьма заинтересован в том, чтобы Казахстан перешел из "евразийского лагеря" в национал-либеральный.

Возможностей для организации переворота у главы КНБ было достаточно. 3-й департамент плотно курировал религиозных экстремистов, 5-й – ОПГ и силовиков, 10-й – оппозицию, партии, НПО и "штатных провокаторов". Генпрокурор на днях сообщил, что переворот готовился за год. Очень сомнительно, чтобы организаторы ждали, когда же начнутся какие-нибудь "мирные митинги", чтобы ими воспользоваться. Да и синхронность и организованность начавшихся "протестных акций" явно выдает наличие четкого графика и большой подготовительной работы. Понятно, что многих втянули вслепую, точно так же как и городской маргиналитет, присоединившийся к мародерству, пошел за показными акциями. Но факт того, что "мирные митинги" были только операцией прикрытия, более чем очевиден.

А вот про "газовые протесты", с которых все началось, почему-то уже стали забывать. А ведь этот эпизод весьма интересен. Цены на сжиженный газ в Мангистау, как известно, административно держались (и держатся) на более низком уровне, чем по стране в целом. При этом в рамиках различных "серых" схем газ активно просачивается и продается за пределы региона, что периодически порождало его дефицит. Нарастить производство никак не получалось, как и преодолеть теневой бизнес, вследствие чего был введен новый порядок ценообразования, сопровождавшийся повышен цены. Злой умысел, о котором много говорили год назад, установлен не был (а несколько с шумом арестованных чиновников и бизнесменов затем тихо были освобождены). Информация о ситуации в регионе в центре была достаточно хорошо известна, и была использована как повод для запуска всего сценария. Нужно отметить то, что события в Мангистау изначально имели неплохой размах: митинги в разных городах, блокировки дорог и аэропорта. В регион с первых же дней были переброшены силы полиции и национальной гвардии, которые были вынуждены дислоцироваться по всей территории области (а этих сил потом остро не хватало по всей стране). Кроме того, туда была отправлена представительная комиссия во главе с госсекретарем и вице-премьером по социальным вопросам, ряд министров и силовиков, которые оказались в острый момент заблокированы в области. То есть, регион оттянул на себя значительные силы и создал в итоге отвлекающий маневр, на фоне которого стартовали "мирные митинги" в других городах, которые перешли в запланированные массовые беспорядки (здесь уже ключевую роль играли активисты ОПГ и экстремистских групп, которых координировали сотрудники спецслужб). Оперативное пространство они получили после того, как усилиями руководства КНБ и Минобороны силовики были дезорганизованы, а некоторые акимы сбежали, усилив вакуум власти в своих регионах. Активное информационное сопровождение "мирных протестов" осуществлялось американскими и европейскими СМИ, а также заранее подготовленной местной информационной (точнее – дезинформационной) сетью. Основную тяжесть в событиях 5 и 6 января приняли на себя сотрудники МВД, Нацгвардии, СГО, частично Минобороны, причем очевидцами указывалось на особо жесткие действия "мирных протествующих" против бойцов СОБРа – основного силового ресурса лояльных государству правоохранительных органов.

Заявления и действия президента Токаева, смещение и арест Масимова и Садыкулова, возврат КНБ под контроль президента (6 января), переброска миротворческого контингента ОДКБ, прежде всего России (7 января) переломили ход событий, привели к срыву переворота, бегству ряда организаторов и координаторов за границу, разгону бандитов, поражению боевиков, отмене следующего этапа и восстановлению конституционного порядка в стране.

Нужно отметить, что ситуация во многом прошла по грани. Если в столице ее удалось удержать под контролем и рассеять штурмовую колонну, то Алматы и ряд других городов практически перешли под контроль боевиков.

Стратегическую роль сыграл фактор внешней помощи – особенно на фоне измены местных силовиков. У Казахстана на самом деле было очень мало вариантов, к кому обратиться. Китайская помощь могла спровоцировать еще большие беспорядки. В турецком варианте помощи был вопрос выбора стороны. Оставалась дружественная и союзная Россия, всегда готовая прийти на помощь, но в политически "мягком" формате ОДКБ. При том наиболее боеспособные части, как известно, концентрировались с декабря на границе с Украиной в преддверии военного конфликта. Тут надо напомнить, что нарастание противостояния России и Запада шло весь позапрошлый год, киевский режим активно накачивали оружием, а на март 2022 г. было намечено украинское наступление на Донбасс. Декабрьский ультиматум Лаврова о взаимных гарантиях безопасности в Евразии четко обозначил позиции Москвы, но "западные партнеры" его отвергли. В преддверии уже неизбежной войны на Украине, "вдруг" происходят январские события в Казахстане, которые могли бы дестабилизировать всю Центральную Азию, и без того охваченную сетью конфликтов (усугубленных августовским бегством США из Афганистана и возвращением к власти талибов), а заодно спровоцировать рост напряженности в СУАР КНР (также не самую любимую в Вашингтоне страну). С учетом вашингтонских и лондонских связей тогдашнего председателя КНБ несложно предположить, что действовал он не только в собственных интересах. Это объясняет и то, что казахстанские власти не могут полностью раскрыть детали заговора, поскольку это сразу втянет страну в глобальный конфликт. Такая же информационная "неловкость" связана была и с некоторыми судебными приговорами по шпионажу и попытке покушения на главу государства…

А так, конечно, можно сколько угодно говорить о спонтанных и мирных митингах и протестах.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Автор:
Ашимбаев Данияр
10.01.2023

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673426940


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