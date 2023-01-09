Кулибаев - соны? Каздепутаты ставят вопрос о раскулачивании главного елбасеныша

11:52 11.01.2023

О возврате государству актива Тимура Кулибаева спросили главу правительства

Эльдар НУРУЛЛИН



Речь идет о парке хранилища сжиженного газа для Атырауского НПЗ. Хранилище зарегистрировано в качестве ТОО, конечным владельцем называют зятя Первого Президента - Тимура КУЛИБАЕВА, передает Экспресс К.



Как рассказал премьер-министр, по данному хранилищу уже существует поручение Генеральной прокуратуры провести анализ, как этот объект оказался в частных руках - с учетом вложенных в него инвестиций.



В ближайшее время, я думаю, на комиссии по демонополизации мы этот вопрос еще раз рассмотрим,



- заявил СМАИЛОВ.



Вместе с тем глава правительства сообщил, что ранее комиссия приняла решение по возврату в состав Атырауского НПЗ четырех цехов, которые были задействованы в технологическом процессе и при этом принадлежали сторонним лицам.



- Мы приняли решение об их возврате в состав НПЗ, чтобы убрать посредников частных, которые воспользовались ситуацией, получали необоснованные доходы. При этом заработная плата работников этих цехов почему-то ниже, чем на основном заводе, - отметил премьер.