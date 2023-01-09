Новогодние киндер-сюрпризы Правительства Казахстана

12:00 11.01.2023

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в первый рабочий день 2023 года провел ряд кадровых изменений в правительстве. Назначения стали последовательным продолжением институциональных реформ, к которым относится и преобразование Канцелярии Премьер-Министра в Аппарат Правительства. Заявляется, что у министерств и акиматов повысится самостоятельность, а значит, стоит более внимательно приглядится к команде министров. В связи с этим редакция Turan Press решила составить рейтинг и за основной критерий взять возраст министров – по состоянию на 4 января 2023 года.



Самым молодым министром стала Зульфия Сулейменова. В Казнете сегодня бурно обсуждают ее возраст. Она родилась в Актобе 25 февраля 1990 года. Владеет тремя языками – казахским, русским и английским. Училась в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева по специальности "Международные отношения" (бакалавриат, магистратура), а также в национальном институте политических исследований Японии по программе "Безопасность и международные исследования". Имеет степень PhD доктор и входит в Президентский молодежный кадровый резерв.



Зульфия Сулейменова работала заместителем директора департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, консультантом дивизионов по окружающей среде и развитию, энергетики, а также макроэкономической политики и финансирования развития экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд), в офисах Программы развития ООН в Казахстане и Туркменистане. Позже занимала должность научного сотрудника Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК. Среди прочих должностей: национальный координатор от РК по Глобальному экологическому фонду (Global Environment Facility).



В тройку самых молодых также вошли новый министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, который родился 10 февраля 1990 года и глава МИИР РК Марат Карабаев (35 лет).



Асхат Оралов родился в Павлодарской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ. Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы Евразийского национального университета имени Гумилева. В разные годы работал в филиале партии Nur Otan, управлении по вопросам молодежной политики Астаны, Министерстве по делам религий и гражданского общества, Министерстве общественного развития. В 2019 году был заместителем акима Павлодарской области. С июля 2020 года работал вице-министром информации и общественного развития. С 12 июля 2021 года занимал пост заместителя акима Нур-Султана. В феврале 2022 года был назначен исполнительным секретарем Nur Otan (ныне Amanat).



Карабаев Марат Каримжанович родился 4 июля 1987 года. В 2010 году c отличием закончил университет Уорвик в Великобритании по программе "Болашақ" – специальность "Производственно-системная инженерия". В 2015 году закончил Таразский государственный университет им. Дулати М.Х. по специальности "Экономика". С 2011 по 2013 годы работал в Министерстве сельского хозяйства РК, Министерстве индустрии и новых технологий РК в должности эксперта, а затем главного эксперта. С 2013 года Марат Карабаев работал в Департаменте транзитной и транспортной логистики Министерства транспорта и коммуникаций РК на должности руководителя управления. В 2014 году являлся заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области. С ноября 2015 по 2017 годы работал на должности руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области. С мая 2018 по июль 2020 года Карабаев продолжил карьеру в качестве директора департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. С июля 2020 года по июль 2021 года - Председатель Комитета индустриального развития МИИР РК. С июля 2021 года являлся вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.



ФИО Должность Возраст



Сулейменова Зульфия Булатовна

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

32 года



Оралов Асхат Раздыкович

Министр культуры и спорта Республики Казахстан

32 года



Карабаев Марат Каримжанович

Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

35 лет



Куантыров Алибек Сакенович

Министр национальной экономики Республики Казахстан

39 лет



Мусин Багдат Батырбекович

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

39 лет



Нурбек Саясат

Министр науки и высшего образования Республики Казахстан

41 год



Ескараев Азамат Несипбаевич

Министр юстиции Республики Казахстан

43 года



Карашукеев Ербол Шыракпаевич

Министр сельского хозяйства Республики Казахстан

46 лет



Кыдырали Дархан Куандыкулы

Министр информации и общественного развития РК

48 лет



Жамаубаев Ерулан Кенжебекович

Заместитель Премьер-Министра-Министр финансов Республики Казахстан

48 лет



Акчулаков Болат Уралович

Министр энергетики Республики Казахстан

51 год



Жумангарин Серик Макашевич

Заместитель Премьер-Министра - Министр торговли и интеграции РК

53 года



Гиният Ажар

Министр здравоохранения Республики Казахстан

53 года



Бейсембаев Гани Бектаевич

Министр просвещения Республики Казахстан

53 года



Тлеуберди Мухтар Бескенулы

Заместитель Премьер-Министра - Министр иностранных дел Республики Казахстан

54 года



Ильин Юрий Викторович

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

54 года



Жаксылыков Руслан Фатихович

Министр обороны Республики Казахстан

56 лет



Дуйсенова Тамара Босымбековна

Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

57 лет



Ахметжанов Марат Муратович

Министр внутренних дел Республики Казахстан

58 лет



Самый старший по возрасту из министров – глава МВД Марат Ахметжанов. Ему 58 лет. Он находится на посту с 25 февраля 2022 года.



В тройке самых взрослых – министр труда и соцзащиты населения РК Тамара Дуйсенова (57 лет) и министр обороны РК Руслан Жаксылыков (56 лет).