Движение BLM призвало распустить полицию в США

12:12 11.01.2023

Движение за права темнокожих Black Lives Matter призвало распустить американскую полицию

11 января 2023, Дмитрий Зубарев

Движение за права темнокожих Black Lives Matter призвало распустить полицию и назвало убийцами сотрудников органов правопорядка.



В заявлении Black Lives Matter, появившемся в связи с Днем уважения к сотрудникам правопорядка, который отмечается в США 9 января, говорится, что движение не уважает убийц и требует распустить полицию, передает РИА "Новости".



Ранее американский рэпер Канье Уэст заявил, что движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") было аферой.