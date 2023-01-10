 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 10.01.2023
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Уволены два высокопоставленных сотрудника МНБ Туркмении - Гочов и Метджиев
13:20 11.01.2023

Заместитель министра национальной безопасности Туркменистана Гуванч Гочов и начальник столичного управления ведомства Азат Метджиев были уволены 23 декабря 2022 года, сообщает издание Turkmen news со ссылкой на свои источники.

Причины увольнения не называются. Гочов (слева на заглавном фото), как отмечает издание, отвечал за внешние связи и работу туркменских диппредставительств за рубежом. В феврале 2021 года он вместе с замминистра иностранных дел Вепа Хаджиевым представлял Туркменистан на встрече с делегацией движения "Талибан" в Ашхабаде.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - hronikatm.com
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