Послезавтра в очередной внеочередной раз будет "самораспущен" Парламент Казахстана

13:33 11.01.2023

Совместное заседание палат Парламента созвал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов



13 января состоится совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК.



"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции РК созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 13 января 2023 года в 10 часов в городе Астане", – говорится в тексте распоряжения.

19 декабря в Астане прошло совместное заседание палат Парламента. На заседании рассмотрели вопрос о принятии нового регламента Парламента Казахстана.



Анастасия Стативкина