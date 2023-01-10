Китай сделал США серьезное предупреждение: Отвечаем на ваш военный сговор

17:12 11.01.2023

Китай заявил, что рост числа военных самолëтов, направляемых им в сторону Тайваня, связан с "военным сговором" острова с США, передаëт сегодня, 11 января, Bloomberg.



"Учения Народно-освободительной армии Китая являются серьëзным предупреждением против усиления провокаций со стороны Тайбэя, которые нанесли ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявил в эту среду на брифинге в Пекине официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

"Руководство Демократической прогрессивной партии в последнее время активизировало военный сговор с США", - указал он, имея в виду правящую партию Тайваня во главе с президентом островного государства Цай Инвэнь.

Когда его спросили, что именно влечëт за собой "сговор", Ма Сяогуан ответил, что "факты очевидны" и "все люди, живущие на земле, знают об этом".



Это была явная отсылка к законодателям США, согласившимся в прошлом месяце на законопроект о расходах, который включал 2 миллиарда долларов на финансирование оружейных поставок для Тайваня в следующем году и выделение острову внушительных $ 10 млрд до 2027 года. Министерство обороны КНР ранее раскритиковало закон США о национальной обороне, заявив, что он "разыграл" угрозу со стороны Китая и вмешался во внутренние дела страны, отмечает Bloomberg.



Через несколько дней после принятия американского закона китайская армия провела самые масштабные учения со времëн маневров в регионе после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. 25-26 декабря китайские военные направили к острову 71 самолëт, 47 из них совершили рейды либо через срединную линию Тайваньского пролива, либо в так называемую опознавательную зону ПВО острова.



Администрация Джо Байдена раскритиковала данные полëты как "провокационные", настаивая при этом, что продолжит помогать правительству Тайбэя "защищаться". Совет национальной безопасности США заявил, что китайская военная деятельность "дестабилизирует обстановку, чревата просчëтами и подрывает региональный мир и стабильность".



Эпизод показывает, что, хотя отношения между Пекином и Вашингтоном улучшились после встречи китайского лидера Си Цзиньпина и президента Джо Байдена в ноябре на полях саммита "Большой двадцатки" в Индонезии, тайваньский вопрос остаëтся постоянным источником напряжëнности. В прошлом году около 1 700 китайских военных самолëтов совершили рейды вблизи Тайваня, что почти вдвое больше, чем в 2021 году, говорится в публикации.



На брифинге в среду Ма Сяогуан также раскритиковал недавний отчëт о моделировании вооружëнного конфликта между КНР и США, по результатам которого американские аналитики пришли к выводу, что вероятное китайское вторжение на Тайвань "потерпит неудачу", но повлечëт тяжëлые потери для противников Пекина в регионе.