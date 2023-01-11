Отчего стонет Урсула фон дер Ляйен? - Эмиль Боев

17:14 11.01.2023

15 августа 2022 года президент США Джо Байден подписал им самим же инициированный закон по борьбе с инфляцией. Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома, для подписания закона Байден вернулся в Белый дом из кратковременного отпуска, который он проводил в штате Южная Каролина. Сам Байден назвал одобрение этого закона в Сенате США "очень хорошей новостью".



С чего бы это вдруг столько внимания рядовому, казалось бы, глубоко внутреннему закону страны? Давайте разбираться.



После Второй мировой войны практически вся Европа лежала в руинах, даже в относительно мало пострадавшей Великобритании производство в некоторых отраслях сократилось на 25−50% от довоенных показателей, а внешний долг составлял астрономические 25 млрд фунтов стерлингов - выплатить такой долг без посторонней помощи было практически невозможно. Что уж было говорить о Германии, Франции… Про Советский Союз мы упоминать не будем - его потери ни в какое сравнение с европейскими не идут, они были неизмеримо выше.



Единственным государством, которое сравнительно легко и даже с некоторым подъемом прошло мировой конфликт, оказались США - они и предложили инициативу по оказанию экономической помощи в деле восстановления европейских стран. Программа была разработана государственным секретарем США Джорджем Маршаллом и руководителем отдела планирования Государственного департамента США Джорджем Кеннаном летом 1947 года.



Американскую помощь Западной Европе Маршалл предложил во время выступления на приеме, устроенном Обществом друзей Гарвардского университета 5 июня 1947 года.



"Америка в течение ближайших 3−5 лет должна оказать странам Европы радикальную помощь… Но, прежде чем Америка приступит к оказанию помощи, между странами Европы должно быть заключено соглашение, определяющее размеры помощи, необходимой для каждой страны. Европа сама должна проявить в этом отношении инициативу",

- заявил он.

Условие о заключении соглашений было не единственным, американцы потребовали исключения коммунистов из правительств стран-подписантов, возможности контроля их бюджетов и направлений расходования средств. Ну и участия в освоении предоставленной помощи американских частных компаний, конечно. Много было условий - и в открытии своего культурного поля для американского Голливуда в том числе.



Первыми странами, поддержавшими "план Маршалла", были Великобритания и Франция. Они выступили с предложением создать "руководящий комитет", который должен был распределять ресурсы европейским странам, а также давать рекомендации относительно развития главных отраслей их промышленности, - это было сделано на Парижском совещании министров иностранных дел США, Великобритании, Франции и СССР летом 1947 года.



Советский Союз отказался поддерживать эту инициативу, посчитав ее вмешательством во внутренние дела, и выступил за равное экономическое сотрудничество при уважении национального суверенитета государств. Позиция СССР не нашла поддержки среди западных стран, в связи с чем Советский Союз, а вслед за ним страны Восточной Европы отказались принять американскую помощь.



Согласие на участие в "плане Маршалла" дали Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Исландия, Португалия, Австрия, Швейцария, Греция и Турция. В июле 1947 года эти страны заключили конвенцию о создании Комитета европейского экономического сотрудничества, который должен был разработать "Программу восстановления Европы". Потом в число стран-участниц вошла и Западная Германия.



3 апреля 1948 года президент США Гарри Трумэн утвердил этот план. Основных целей у этого плана было две:



1. Формирование стран Западной Европы как единого экономического пространства для инвестиций США и становления доллара мировой валютой - Бреттон-Вудские соглашения 1944 года начали реализовываться на практике.



2. Формирование в Западной Европе единого фронта по защите "демократических ценностей" и противостоянию Советскому Союзу.



Посмотрите на список стран - участниц соглашения - и вы увидите список НАТО практически в полном составе.



Если говорить простым языком, то американцы готовили из Европы дойную корову для себя любимых, да еще и огромные рога привесили этой корове - чтоб бодала СССР и не давала ему своего молока ни в коем случае.



До 1978 года так примерно все и обстояло, а в декабре 1978 года заработал газопровод "Союз", по которому советский газ стал поступать в Австрию и Германию. По мнению американцев, случилось непоправимое: русские стали "доить их корову", получая с нее их доллары за свой газ.



В стратегических вопросах англосаксы всегда соображали очень быстро - они здесь мгновенно увидели все самые мрачные для себя перспективы: будущий союз немцев с русскими (ночной кошмар англосаксов) и подсаживание всей Западной Европы на страшную иглу дешевых энергоресурсов из СССР. Это ведь только наши отечественные либероиды считали, что на нефтяной игле сидим мы, англосаксы уже тогда видели разрушительные для себя "Северные потоки" и крепнущую зависимость западных европейцев от русских - они все понимали правильно.



Американцы на первых порах Европу наказывать не хотели - они ринулись разрушать Советский Союз: вместе с арабами уронили цены на нефть до 23 долларов за баррель и нанесли тяжелый удар по экономике СССР, а затем вместе с недалеким Горбачевым и реальными предателем Яковлевым разрушили СССР изнутри. Для этого им понадобилось чуть более 10 лет, хотя к концу 70-х - началу 80-х американцы были на грани катастрофы - так тяжело давалось им противостояние с СССР в холодной войне.



Радость англосаксов длилась те же "чуть более 10 лет" - в 2007 году Владимир Путин произнес свою речь в Мюнхене, а после войны с Грузией в 2008-м англосаксам стало окончательно ясно, что русские активно сближаются с Германией и огромными темпами наращивают свою экономику за счет колоссальных платежей практически всей Западной Европы за свои энергоресурсы - промышленность Западной Европы плотно сидела на русской нефтегазовой игле, от дивидендов "плана Маршалла" Россия отщипывала изрядный кусок.



После визита в Крым российских "вежливых людей" в 2014 году англосаксы приняли окончательное решение по всей Западной Европе: из Украины стали готовить "армию вторжения", а Европу стали отключать от российских энергоносителей. Причем глобальная цель - лишить Россию даже потенциальной базы для продажи своих энергоносителей - разрабатывалась и реализовывалась втайне от западноевропейцев. Ибо цель эта была глобальная, геостратегическая - в духе англосаксов: они задумали убрать из Европы основного плательщика русских - промышленность Западной Европы.



Идею поначалу завернули в красивый фантик зеленой энергетики, а, когда запредельная стоимость этой самой зеленой энергии начала поднимать стоимость продукции европейской промышленности до неконкурентоспособности, тут и конфликт на Украине подоспел, были взорваны "Северные потоки", поставки российских нефти и газа сократились до тоненького ручейка. Основа всей промышленности Западной Европы - дешевые энергоресурсы из России - исчезла, а стоимость привозных подняла цены на газ в четыре раза - всего за четыре года.



Для справки: стоимость единицы энергии (мегаватт) в США на сегодняшний день в семь раз дешевле, чем в среднем по Западной Европе. В семь раз! И газа в Америке завались, и нефти.



Западноевропейские промышленники вместе со своими предприятиями, капиталами, технологиями и связями стали робко стучаться на рынки Америки - у себя на родине производить конкурентоспособную по ценам продукцию они уже не могут.



А вот чтобы они смелее и не задумываясь перетаскивали свои заводы на территорию Соединенных Штатов, президент Байден и подписал закон с невинным названием "по борьбе с инфляцией". Суть этого закона в том, что предприятиям с инновационными технологиями - зеленой энергетикой, энергосберегающим, на водородных носителях энергии, производящим электромобили и аккумуляторы, - им предлагаются дотации и преференции на 700 с лишним миллиардов долларов. Плюс в семь раз более дешевые энергоресурсы в неограниченных объемах - и об этом не забываем. То есть все самые современные и высокодоходные предприятия однозначно переедут из Европы в США - именно за это им и предлагают такие деньги, на переезд. Плюс дешевые, на манер российских, энергоносители - не забываем.



А Европе российские нефть и газ больше не нужны - промышленности-то там больше нет… А на жилье и прочую социалку хватит и объемов зеленой энергетики. Вот так решают англосаксы судьбу западных европейцев руками украинских безумцев.



Кстати, о протестах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен - она вот только сейчас сочла американский закон "о борьбе с инфляцией" "антирыночным и недемократическим". Так вот: ритуальные пляски с бубном эти протесты, ибо муж баронессы Урсулы, Хайко, - медицинский директор компании Orgenesis, которая участвовала в разработке вакцины Pfizer и является практически филиалом американской компании Pfizer. Семейство Урсулы озолотилось на поставках прививок Pfizer от коронавируса - Урсула сама и подписывала эти контракты, на десятки миллиардов евро. Ну уедут они в Америку вместе с предприятием мужа - делов-то.



И про выход Великобритании из Евросоюза тоже теперь ясно все - англосаксы всегда все планируют заранее, на много-много лет вперед.



Эмиль Боев

11.01.23