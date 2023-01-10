Начался обратный отсчет до уничтожения Польши, - Марек Галась

18:32 11.01.2023

Niezależny Dziennik Polityczny

Польша



Это начало конца. Моравецкий лично начал обратный отсчет до уничтожения Польши

NDP: Польша сама себе подписала смертный приговор



То, что, по мнению польских политиков, должно спасти их страну, станет началом ее конца, пишет NDP. У планов Моравецкого и Дуды получить репарации от Германии и вернуть Восточные Кресы есть множество недостатков, и все они грозят крахом польской политической системы.



Марек Галась



В настоящее время Польша находится в сложной экономической и политической ситуации. Тиски, в которые страна была зажата действиями правящей партии "Право и справедливость" (ПиС), давят на поляков со всех сторон. Инфляция бьет все рекорды, цены на продукты питания, топливо, энергию и отопление противоречат всякой логике, и при этом все дополнительные финансовые инвестиции польского правительства идут на Украину и предназначаются украинцам. А еще мы построили высококачественный, самый высокий и самый дорогой в Европе забор на границе с Беларусью и сооружаем еще более претенциозный и дорогостоящий объект на границе с Калининградской областью, что, видимо, должно стать предметом гордости для среднестатистического поляка.



Стоит отметить, что ни одна страна, кроме Польши, не додумалась отдать все свое вооружение и технику адептам преступных идей Бандеры, чтобы потом ходить по всему миру с протянутой рукой и умолять продать ей за баснословные суммы танки и системы ПВО для собственной безопасности, унижаться и выпрашивать деньги из фондов ЕС хотя бы на покрытие связанных с содержанием украинских беженцев расходов, чтобы в итоге не получить ничего и никогда. Жертвы, быть может, окупятся, когда Польша вернет свои исторические земли на Западной Украине, но произойдет это очень нескоро, учитывая проблемы культурной, политической и экономической интеграции двух не слишком дружеских народов. Поддержание достойного уровня жизни своих граждан и обеспечение лояльности будущего электората в Восточных Кресах потребует еще больше бюджетных расходов.



Ответ на вечный вопрос "где взять деньги?" пришел как-то сам собой, и наши политики сочли идею Моравецкого - Дуды весьма перспективной. Получение репараций в размере 1,3 триллиона долларов от Германии решило бы все внутренние проблемы в Польше и повысило ее роль на европейском пространстве.



Однако у этого плана есть множество недостатков, и все они грозят неизбежным унижением, а может быть, даже крахом всей польской политической системы. То, что, по мнению наших политиков, должно спасти Польшу, может стать началом ее конца.



Для начала следует напомнить, что Германия уже заплатила Польше репарации. Как известно, почти четверть нынешних польских территорий находится на бывших немецких землях бывшей Прусской Померании, которые после Второй мировой войны были переданы Польше по итогам Потсдамской конференцией. Хотя их и называют "возвращенными землями", все же они являются немецкими территориями и принадлежали Польше в очень далеком прошлом – тысячи лет назад. Так что земли Восточной Пруссии были переданы Польше именно в качестве репараций.



Тем, кто достаточно хорошо знает историю, известно, что, когда в 90-е годы Польша осталась практически один на один с Германией, немцы первыми подняли вопрос о реституции немецкого имущества на бывших немецких землях, а имя Эрики Штайнбах до сих пор вызывает страх и ужас. В этом контексте недавнее объявление Олафа Шольца о пересмотре территорий заставило польское правительство действовать. Однако вектор этих действий был неверным. Дуда и Моравецкий, будучи плохими историками, очевидно, забыли, что Польша получила немецкие земли не в качестве победителя во Второй мировой войне, который вынуждал бы побежденного противника принимать свои условия. Речь шла именно о репарациях – не следует забывать, что около полумиллиона поляков воевали во время войны на стороне Германии!



Таким образом, как бы ни старался Моравецкий, никаких репараций Польша не получит, даже при участии ООН, других международных организаций и государств. И это, поверьте, было бы лучшим решением. Это помогло бы польскому народу избежать унижения. Но наши политики не были бы нашими политиками, если бы в своих амбициозных планах они остановились на полпути. Как бы немцы ни говорили, что вопрос репараций давно закрыт, ПиС не упустит единственную возможность поднять страну из руин. В которых страна по вине этой партии и оказалась.



Скорее всего, вскоре против Польши будут введены какие-то чувствительные санкции. Например, Германия может заблокировать крупный пакет помощи от ЕС. Для вразумления польских чиновников стране будет отказано в паре миллиардов евро. Выплата репараций невозможна хотя бы потому, что если Германия проявят слабость, то другие страны тут же выстроятся в очередь за такими же выплатами. Чехия, Австрия, Словакия, Франция, Великобритания и даже Египет – у каждой из этих стран есть причины считать себя пострадавшей. Так что они вполне могут потребовать денег от первой экономики Европы.



Вторым печальным результатом недальновидной политики ПиС может быть требование Германии вернуть ей исторические немецкие земли. На фоне плана Качиньского по возвращению Восточных Кресов это требование может не встретить возражений со стороны других стран ЕС, а демократический референдум на бывших немецких землях может стать началом конца Польши. При таком правительстве нельзя даже исключать того, что поляки добровольно примут немецкое гражданство. Более того, когда Зеленский увидит, что Польша слабеет, никакие прежние договоренности о передаче Галиции, Львова и Волыни уже не будут иметь смысла, а это значит – никакого расширения польских границ на восток, никаких привилегий полякам на украинских землях, никакой лояльности к полякам и польскому правительству – короче говоря, никакой компенсации за все наши затраты и усилия, за всю ту помощь, которую Польша оказала Украине.



Хуже всего то, что националистические власти Украины и неонацисты могут перестать изображать добрых и благодарных соседей – исторические противоречия и непримиримые разногласия снова станут барьером в отношениях между поляками и украинцами. И тогда новая Волынская резня будет неизбежна.