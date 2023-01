США – Китай: инвестиционная война. Пекин занимает выжидательную позицию, - В.Катасонов

19:43 11.01.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 11.01.2023 |



Обострение отношений между США и Китаем началось при Дональде Трампе, который посчитал, что торговые отношения межу двумя странами являются неравноправными – Китай имел гигантское положительное сальдо в торговле с Америкой. США начали вводить повышенные импортные пошлины на многие китайские товары, Пекин ответил взаимностью. Однако несбалансированность во взаимной торговле сохранялась в пользу Китая. По итогам 2021 года американский экспорт в Китай составил 151,07 млрд долл., а китайский экспорт в США – 506,37 млрд долл. Дефицит баланса двухсторонней торговли оказался равным 355,3 млрд долл. Для сравнения: в 2016 году этот дефицит составил 347,0 млрд долл.



Уже при Джо Байдене торговые ограничения распространились и на американский экспорт в Китай. Речь идет о поставках микрочипов, полупроводников, IT-технологий и всего того, что может укреплять научно-технический и военный потенциал Китая.



Постепенно американо-китайские противоречия стали распространяться и на сферу взаимных инвестиций. Вот данные о накопленных прямых инвестициях (активах) США в Китае и Китая в США (млрд долл.)



Год



Активы США в Китае



Активы Китая в США



2000



11,14



0,28



2011



53,66



3,60



2016



97,46



31,87



2020



115,03



36,79



2021



118,90



38,25



Источник: Statista



Как видно, за два десятилетия произошел взрывной рост инвестиций в обоих направлениях. Правда, темпы роста стали очень скромными с того времени, когда в Белый дом пришел американский президент Дональд Трамп. Администрация Трампа заявила, что намерена ограничить возможности китайских компаний в плане инвестиций в США, которые могут представлять риски для национальной безопасности с точки зрения Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS). При Трампе было принято решение о введении санкций против китайских операторов связи China Mobile Ltd., China Telecom Corp. и China Unicom (Hong Kong) Ltd., акции которых обращались на Нью-Йоркской фондовой бирже. Эти компании изгонялись с указанной биржи.



Дональдом Трампом в 2020 году готовилось решение о введении запретов для американского бизнеса осуществлять инвестиции в китайские компании, имеющие отношение к оборонному сектору КНР. 11 января 2021 года он подписал один из последних своих указов, в котором устанавливался запрет на новые инвестиции и были определены сроки выхода из ранее сделанных американских инвестиций в китайский ОПК. В январе 2021 г. Нью-Йоркская фондовая биржа показала на дверь таким китайским компаниям, которые в указе Трампа были определены как "военные": China Mobile Ltd., China Telecom Corp. и China Unicom Hong Kong Ltd.



С приходом в Белый дом Байдена многие и в США, и в Китае были уверены, что президент-демократ отойдет от крайностей своего предшественника. Что доступ китайских инвесторов на американский фондовый рынок, как и американских инвесторов на китайских фондовый рынок будет оставаться свободным. Однако ожидания американских инвесторов не оправдались. В конце января 2021 года администрация нового президента подтвердила, что запрет на новые американские инвестиции в китайские компании оборонно-промышленного комплекса сохраняется, а по ранее сделанным вложениям американским инвесторам предоставляется небольшая четырехмесячная отсрочка. По истечении этого срока они обязаны выйти из капитала китайских компаний.



Казначейство США ведет свой черный список компаний разных стран, в которые американским инвесторам запрещено вкладываться. В конце 2021 года список пополнился восемью новыми китайскими компаниями: DJI Technology, Megvii, Dawning Information Industry, CloudWalk Technology, Xiamen Meiya Pico, Yitu Technology, Leon Technology и NetPosa Technologies. Первая из названных компаний – крупнейший в мире производитель коммерческих дронов, остальные производят полупроводники, микрочипы, электронику.



В 2022 году, помимо запрета на поставку в Китай американской микроэлектроники, администрация Байдена ввела следующее ограничение для американского бизнеса: компаниям IT-отрасли США, получающим федеральное финансирование, будет запрещено строить объекты передовых технологий в Китае в течение следующих 10 лет.



Примечательно, что в начале марта 2022 года агентство Bloomberg сообщило, что служба контроля за ценными бумагами КНР объявила о поддержке листингов (процедур регистрации компаний на фондовой бирже, необходимой для последующего размещения на бирже акций и других ценных бумаг) в США отечественных технологических компаний. Ряд китайских компаний тут же заявили о своей готовности к проведению на американском фондовом рынке своих IPO (первичное публичное размещение ценных бумаг). Об этом, в частности, заявили компании Tencent, Zhejiang Geely иYi Po.



Однако обострение американо-китайских отношений происходило стремительно. В августе, после скандального визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, пять крупнейших компаний из КНР объявили о своем бегстве с американских бирж (делистинге). В эту пятерку входят три крупнейшие энергетические компании планеты: PetroChina, Sinopec и Shanghai Petrochemical, а также страховой гигант China Life и крупный производитель алюминия Chalco. Они объяснили свое решение о делистинге административными ограничениями американских финансовых регуляторов и большими издержками по торговле акциями в Америке. Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) заявила, что уход пятерки гигантов из США не отразится негативно на их финансовом положении, потому что они могут проводить размещение своих бумаг на многих других рынках. Впрочем, пять китайских гигантов не являются пионерами делистинга в Америке. Еще в конце 2021 года компания Didi Chuxing (аналог Uber) стала первой китайской компанией, решившей уйти с Нью-Йоркской фондовой биржи.



В начале августа 2022 года в черный список американского Минфина (насчитывавшего на тот момент более чем 270 иностранных компаний) была добавлена компания Alibaba – лидер электронной торговли в Китае. В 2014 году Alibaba, пионер электронной коммерции, привлекла на Уолл-стрит баснословную сумму в 25 миллиардов долларов. Однако "золотое время" давно позади. Августовское решение американского Минфина привело к обвалу акций Alibaba в США на 11%. Включение в черный список означает почти автоматическое изгнание с американского фондового рынка. Компания Alibaba заявила, что сумеет компенсировать потери в Америке за счет размещения своих акций в Гонконге.



Всего, по данным Bloomberg, под угрозой делистинга находится почти 300 китайских компаний с рыночной капитализацией в 2,4 трлн долл. (по состоянию на август 2022 года).



Пока почти все инициативы, относящиеся к вопросам инвестиций и листинга компаний на фондовых площадках, исходят от Вашингтона. Пекин занимает выжидательную или оборонительную позицию.