Иноагенты и их либеральная "миссия" в России, - Петр Дмитриев

19:45 11.01.2023

ПЕТР ДМИТРИЕВ | 11.01.2023



9 января объявленный в розыск российский предприниматель Борис Зимин, ранее официально признанный в России иностранным агентом, отказался являться в суд. МВД запросило в Тверском суде Москвы заочно избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. На первый взгляд, ничего сенсационного. Борис Зимин не самый крупный бизнесмен и не самый известный иноагент. Однако что-то побуждает присмотреться к этой истории.



Зимин-старший, Дмитрий, был основателем и многолетним руководителем компании "Вымпелком" (компания больше известна под брендом оператора сотовой связи "Билайн"). Создал свой бизнес в начале "лихих 90-х" вместе с американским инвестором. Дела пошли в гору, и в 1997 году он основал "Фонд некоммерческих программ "Би-Лайн"", переименованный в 2002 году в "Фонд некоммерческих программ Дмитрия Зимина "Династия"".



Минюст России 25 мая 2015 года включил "Династию" в реестр некоммерческих организаций – иностранных агентов. Между тем светлый образ "исключительного человека" рисовали Алексей Навальный, Александр Невзоров, Виктор Шендерович, Максим Кац, писательница Татьяна Толстая и другие представители либеральной общественности. А жена Анатолия Чубайса поставила Дмитрия Зимина в один ряд с такими персонами, как Борис Ельцин и Михаил Горбачев.



Однако ни реклама, ни подпитка из западных источников репутацию фонда не спасли. 31 октября 2015 года "Династия" приказала долго жить. К тому времени фирма отметилась финансированием ряда знаковых проектов. Среди них – премия "Просветитель", которая вручается с 2008 года "за изыскания в естественных и гуманитарных науках", включая историю.



"Династия" финансировала также проект "Историческая правда" на русофобском сайте "Белорусский партизан". Сайт редактировал русофоб Павел Шеремет, горячо поддерживавший украинских националистов и белорусских противников Александра Лукашенко. Проект вел Игорь Мельников, продвигавший русофобскую повестку в государственных медиа Белоруссии и Польши, а также на телеканале Союзного государства "Союз".



В 2023 году главный редактор белорусского культурно-просветительского портала "Западная Русь" Игорь Зеленковский на сайте информагентства Regnum рассказал о спонсировании фондом "Династия" русофобов в Союзном государстве и за его пределами. Охарактеризовав на конкретных примерах антироссийское содержание СМИ, распространявшихся в Белоруссии под российскими брендами ("Комсомольская правда в Белоруссии" и др.), Зеленковский констатировал: "По каждому принципиальному вопросу русской и белорусской истории на сайтах "Белорусский партизан" и "Историческая правда" публикуется интерпретация событий в пользу исторических оппонентов России. В отношениях с Польшей – стабильно на стороне Польши".



С 2005 года "Династия" выступала донором фонда "Либеральная миссия", выступавшего за "развитие и распространение либеральных ценностей и идей в России". Минюст РФ квалифицировал деятельность этого фонда как политическую и причислил "Либеральную миссию" к иностранным агентам.



Зимины со своих зарубежных счетов финансировали Российскую экономическую школу Сергея Гуриева. Пожизненное содержание от этой семьи получил бывший завотделом пропаганды ЦК КПСС Александр Яковлев.



Все это Зимин-младший в 2014 году представил журналу Spears как годами длившуюся эволюцию "от семейной, не слишком осознанной благотворительности к осознанному социальному инвестированию".



Вместе с застрельщиками из оппозиционной фронды и западными партнерами Зимины формировали в российском обществе слой идеологически близких себе. Едва уладив дела с фондом "Династия", они основали в 2016 году, а затем зарегистрировали на Бермудских островах фонд Zimin Family Foundation. Этот фонд финансирует проекты за рубежом; в частности, деньги Зиминых идут на поддержку институтов в США и Израиле.



У Зимина-младшего есть израильский паспорт, как и у многих других "лидеров мнений", осваивавших российские бюджетные средства, а после 24 февраля 2022 года оказавшихся или заядлыми пацифистами, или помощниками киевской хунты.



МВД России подозревает Зимина-младшего в нарушениях закона при совершении сделки с акциями каршеринговой компании BelkaCar LTD. Претензий за финансирования пятой (или шестой?) колонны в России ему не предъявляли.



В июне 2015 года "Эхо Москвы" сообщило новость: Дмитрий и Борис Зимины покинули Россию. Однако деятельность по финансированию организаций и персон, насаждавших так называемую западную повестку в российских школах и вузах, научных организациях и гуманитарных проектах, они не свернули.



В ноябре 2022 года кампанию демонстративного "прекращения деятельности на территории России" поддержал владелец ПАО "Вымпелком" – нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon, начавший продажу своих российских активов. С 2009 года Veon владел бизнесом Дмитрия Зимина на 100%.



В этой неоправданно затянувшейся истории многое вполне стандартно – и в бизнесе, и в его связке с "непрофильными активами", и в присутствии "западных партнеров". Закономерным выглядит и криминальный оборот истории.