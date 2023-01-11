Командующим Росармией в зоне СВО назначен генштабист Герасимов - ближайший сподвижник непобедимого Шойгу

19:49 11.01.2023

Командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО назначен начальник Генштаба Герасимов



11 января 2023,

Командующим Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Об этом в среду, 11 января, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.



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"11 января 2023 года министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу произведены новые назначения руководства специальной военной операцией. Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов", - сообщили в ведомстве.



Как сообщили в министерстве, на место его заместителей будут назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким.



Как пояснили в ведомстве, кадровые перестановки связаны с расширением масштаба решаемых в ходе спецоперации задач, а также необходимостью организовать более тесное взаимодействие между разными родами и видами войск в российской армии.



С октября командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции был Сергей Суровикин. В конце 2022 года, президент РФ Владимир Путин вручил генералу орден Святого Георгия 3-й степени.



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